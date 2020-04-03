Представителей «Альянса врачей» задержали за нарушение режима самоизоляции

От источника из правоохранительных органов стало известно, что лидера фиктивного профсоюза «Альянса врачей» Анастасию Васильеву задержали в Окуловке за нарушение режима самоизоляции, введённого в Новгородской области.

«На Васильеву будут составлять три административных протокола», — заявил источник.

Накануне Васильева запустила так называемый социальный проект «Всероссийская мединспекция», в рамках которого представители «Альянса врачей» собирались «инспектировать» медучреждениям в регионах России. Помимо этого, был организован сбор средств на маски, респираторы и костюмы для медработников.

Автомобиль с представителями «Альянс врачей» был остановлен на трассе M-11не далеко от Окуловки. Всех представителей профсоюза отправили в местное ОВД для составления административных протоколов, а транспортное средство из-за отсутствия документов отправили на штрафстоянку.

Эксперты отмечают, что поездка Васильевой изначально была спланирована как пиаракция, так как представители «Альянс врачей» не могли не знать о введённом режиме самоизоляции в Новгородской области и намеренно нарушили действующее постановление.

В Асоциации управленцев здравоохранения отметили, что своей необдуманной инициативой Васильева могла поставить под угрозу жизни врачей и пациентов медучреждений. Во-первых, представители «Альянса врачей» не прошли тестирование на коронавирус, а значит могут быть инфицированными и представлять угрозу для окружающих. Во-вторых, они могли заразиться в одном из медучреждений и начать развозить инфекцию по стране.