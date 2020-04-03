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Предатели: напуганные коронавирусом российские дауншифтеры мечтают вернуться на Родину.

13:02. 3 апреля 2020 204 просмотра 3 коммент. Опубликовал:

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Немало российских дауншифтеров в свое время укатили на ПМЖ за границу, чтобы там ненапряжненько прожигать жизнь. При этом они нередко позволяли себе уничижительные высказывания о своих соотечественниках, живущих в РФ, мол, вы все быдло, а мы свободные и счастливые люди. Однако когда их «новую Родину» накрыл коронавирус, и сладкая жизнь превратилась в настоящий ад, эти предатели быстро переобулись и стали мечтать о возвращении домой, заваливая МИД РФ требованиями вернуть их.

В частности, это касается дауншифтеров в индийском штате Гоа, где они оказались без еды и какой-либо перспективы выбраться в ближайшее время. Некоторым повезло еще меньше, так как хозяева домов, в которых жили россияне, буквально стали гнать своих постояльцев куда подальше.

Кто-то скажет, что Россия просто обязана протянуть этим людям руку помощи. Но с другой стороны, а с какой стати? Если люди не хотят жить и трудиться в России, то почему государство должно заботиться о них? Вон, они же нашли себе тёплое место на Гоа, пусть там и остаются.

К слову, по этому поводу очень точно ранее высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Что ж, вас оболванивали много лет за ваши же деньги. Вы оболванивались и платили золотом за тлен, за иллюзию — вместо того, чтобы поддерживать свою страну и свой народ. Так ещё во многих странах, которым вы привезли деньги, покупали недвижимость и строили бизнес, вам сейчас указали на дверь. Жестко и неэмоционально со словами «ничего личного, просто бизнес», написала она на своей страничке в Фейсбуке.

В том же ключе высказался и первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «У человека не может быть две родины - только одна, и кроме той страны, где ты родился и вырос, никакая другая тебе не поможет», - сказал Джабаров, добавив, что Россия, конечно, же не бросит своих граждан, когда-то уехавших из родной страны в поисках лучшей жизни за рубеж.

Что же, будем надеяться, что для большинства «возвращенцев» данная ситуация, когда Запад бросил их на произвол судьбы, станет полезным уроком и научит любить свою Родину.

Источник: https://oko-planet.su/politik/politiklist/578432-predateli-napugannye-koronavirusom-rossiyskie-daunshiftery-mechtayut-vernutsya-na-rodinu.html

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 15102 372
    Русофил 3 апреля 2020 в 14:08

    Дикий кот.
    Кого предали люди живущие на Гоа?
    Их можно конечно и НЕ забирать и это их проблемы как им там живётся.
    Но кого они предали?
    Кого предали староверы в Бразилии?

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    1
  • 7840 6294
    марина 3 апреля 2020 в 14:33

    правильно Хохол,ловкачи и приспособленцы не предают ,у них даже понятий таких нет,они просто хотят красиво жить и живут ,ну и пусть ,вот только вывозить их оттуда за счет налогов не нужно,пусть родственники собирают или НКО просят западные.А вот староверы тут при чем,эти искали где можно трудиться спокойно,чтобы не гоняли.

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