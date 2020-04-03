Предатели: напуганные коронавирусом российские дауншифтеры мечтают вернуться на Родину.
Немало российских дауншифтеров в свое время укатили на ПМЖ за границу, чтобы там ненапряжненько прожигать жизнь. При этом они нередко позволяли себе уничижительные высказывания о своих соотечественниках, живущих в РФ, мол, вы все быдло, а мы свободные и счастливые люди. Однако когда их «новую Родину» накрыл коронавирус, и сладкая жизнь превратилась в настоящий ад, эти предатели быстро переобулись и стали мечтать о возвращении домой, заваливая МИД РФ требованиями вернуть их.
В частности, это касается дауншифтеров в индийском штате Гоа, где они оказались без еды и какой-либо перспективы выбраться в ближайшее время. Некоторым повезло еще меньше, так как хозяева домов, в которых жили россияне, буквально стали гнать своих постояльцев куда подальше.
Кто-то скажет, что Россия просто обязана протянуть этим людям руку помощи. Но с другой стороны, а с какой стати? Если люди не хотят жить и трудиться в России, то почему государство должно заботиться о них? Вон, они же нашли себе тёплое место на Гоа, пусть там и остаются.
К слову, по этому поводу очень точно ранее высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Что ж, вас оболванивали много лет за ваши же деньги. Вы оболванивались и платили золотом за тлен, за иллюзию — вместо того, чтобы поддерживать свою страну и свой народ. Так ещё во многих странах, которым вы привезли деньги, покупали недвижимость и строили бизнес, вам сейчас указали на дверь. Жестко и неэмоционально со словами «ничего личного, просто бизнес», написала она на своей страничке в Фейсбуке.
В том же ключе высказался и первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «У человека не может быть две родины - только одна, и кроме той страны, где ты родился и вырос, никакая другая тебе не поможет», - сказал Джабаров, добавив, что Россия, конечно, же не бросит своих граждан, когда-то уехавших из родной страны в поисках лучшей жизни за рубеж.
Что же, будем надеяться, что для большинства «возвращенцев» данная ситуация, когда Запад бросил их на произвол судьбы, станет полезным уроком и научит любить свою Родину.
Источник: https://oko-planet.su/politik/politiklist/578432-predateli-napugannye-koronavirusom-rossiyskie-daunshiftery-mechtayut-vernutsya-na-rodinu.html
Дикий кот.
Кого предали люди живущие на Гоа?
Их можно конечно и НЕ забирать и это их проблемы как им там живётся.
Но кого они предали?
Кого предали староверы в Бразилии?
правильно Хохол,ловкачи и приспособленцы не предают ,у них даже понятий таких нет,они просто хотят красиво жить и живут ,ну и пусть ,вот только вывозить их оттуда за счет налогов не нужно,пусть родственники собирают или НКО просят западные.А вот староверы тут при чем,эти искали где можно трудиться спокойно,чтобы не гоняли.
Всё верно.
Сам уехал сам и приезжай.
В чём предательство?
Конюхов тоже предатель? А Гагарин?
Гагарин вообще первый с планеты свалил.