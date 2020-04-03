Правительству России предложено начать национализацию предприятий

Официальные профсоюзы решили внести свой вклад в защиту отечественной экономики в кризисной ситуации. Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков обеспокоен угрозой захвата стратегически важных предприятий, стоимость которых сильно упала из-за кризиса. В качестве упреждающей меры ФНПР предлагает начать их национализацию.

В письме премьеру Михаилу Мишустину профсоюзный лидер предложил определять такие стратегические предприятия с помощью Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Напомним, эта структура работает при правительстве, её координатором является вице-премьер Татьяна Голикова. В нее входят представители профсоюзов, общероссийских объединений и правительства.

«Падение стоимости акций компаний, экономические проблемы предприятий могут привести к росту спекулятивных сделок с целью захвата предприятий, — предупреждает Шмаков.

По его мнению, нужно установить годовой мораторий на реприватизацию попавших в государственную собственность структур.

Среди прочих мер, которые предлагает Шмаков, — отмена 13-процентного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех работников, труд которых оплачивается на уровне МРОТ и ниже.

Обложка: Михаил Шмаков. Иллюстрация: solidarnost.org

Источник: https://nstarikov.ru/pravitelstvu-rossii-predlozheno-nachat-nacionalizaciju-predprijatij-114465