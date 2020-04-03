Правительству России предложено начать национализацию предприятий
Официальные профсоюзы решили внести свой вклад в защиту отечественной экономики в кризисной ситуации. Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков обеспокоен угрозой захвата стратегически важных предприятий, стоимость которых сильно упала из-за кризиса. В качестве упреждающей меры ФНПР предлагает начать их национализацию.
В письме премьеру Михаилу Мишустину профсоюзный лидер предложил определять такие стратегические предприятия с помощью Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
«Падение стоимости акций компаний, экономические проблемы предприятий могут привести к росту спекулятивных сделок с целью захвата предприятий, — предупреждает Шмаков.
По его мнению, нужно установить годовой мораторий на реприватизацию попавших в государственную собственность структур.
Среди прочих мер, которые предлагает Шмаков, — отмена 13-процентного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех работников, труд которых оплачивается на уровне МРОТ и ниже.
Обложка: Михаил Шмаков. Иллюстрация: solidarnost.org
Источник: https://nstarikov.ru/pravitelstvu-rossii-predlozheno-nachat-nacionalizaciju-predprijatij-114465
Разумное решение.
Да ладно ))
В чём разум? ))
да это общая практика ,в США то же самое ,это не связано с социальной справедливостью никак.Другое дело ,что ФРС напечатало трл для коммерческих банков ,а они не торопятся спасать заводы,т.к. не верят ,что акции вновь рванут вверх,поэтому этим занялось казначейство с ФРС.
Там другая история.
Не заводы они спасают а БИРЖИ и КУРСЫ.
Заводы если НЕНУЖНЫ и устарели и выпускают ДРЯНЬ то смотри на Детройт.
В России никто не будет спасать фуфлогонов.
А тем кто выпускает КАЧЕСТВЕННЫЙ и НУЖНЫЙ товар спасение не надо.
Всё хорошо.
Процветают.
В том, что «Дядя» не придёт и не выкупит стратегически важный сектор экономики.
Ты болен.
Достаточно дяде НЕ РАЗРЕШИТЬ потому что все сделки идут через правительство.
Не видишь разницы между НЕ РАЗРЕШИТЬ дяде и покупать самим какую-то муть.
А желающих сплавить ЗА ДОРОГО свои обанкротившиеся развалины будет предостаточно
Товары первой необходимости особенно важны.
Гречка и туалетная бумага.
Потому ВСЕ это и покупают центнерами.
Вы все прекрасно поняли.
Мода валять дурачка?