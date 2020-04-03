Почему Трамп «просит» саудитов поднять цены на нефть

В предыдущем материале «Экономика абсурда – когда бензин дешевле нефти», мы рассмотрели удивительную ситуацию последнего времени на рынке углеводородов. Речь не о падении цены на нефть, не столько об этом. Дело в том, что в результате действий саудитов по обвалу цены на черное золото, бензин стал стоить дешевле нефти, из которой его изготавливают!

Дальше начинаются очень неприятные последствия для нефтепереработки. Если ты делаешь бензин из нефти, и при этом готовый продукт стоит дешевле сырья, то несешь убытки. Долго так работать невозможно. Вот и к концу нынешней недели, примерно 70% мировых мощностей в этой сфере встали.

Еще раз уточним, что речь идет о всей мировой нефтеперерабатывающей промышленности. В том числе – и американской. Если подобное положение дел продлится долго – начнутся банкротства предприятий.

И все это – не считая потенциального банкротства компаний по добыче сланцевой нефти в США, которые стали убыточными из-за обвала стоимости нефти, организованного Саудовской Аравией.

В подобной ситуации американские «нефтяники» идут к американской власти с одной просьбой – ПОДНЯТЬ цену на нефть. Дать займы с низкой процентной ставкой недостаточно, нужно именно ПОДНЯТЬ цену.

Вот Дональд Трамп этим и занялся. Один факт его заявления уже «приподнял» цену за баррель.

«Президент США устроил на мировых биржах настоящий нефтяной фонтан. Цены по итогам торгов выросли сразу на 5 долларов. Марка WTI подорожала на 25% — такого не было ещё никогда в истории. Пока цены держатся примерно возле тех же отметок, хотя к заявлениям Трампа возникает все больше вопросов. Трамп написал в Twitter, что поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии, а тот поговорил с президентом России и теперь страны сократят добычу на 10 млн баррелей. Через 20 минут Трамп и вовсе заявил о сокращении добычи на 15 млн баррелей. Саудовские источники сообщили газете The Wall Street Journal, что Трамп погорячился. Хотя и так было понятно, что вряд ли Россия и Саудовская Аравия готовы урезать добычу на 70%».

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Нас во всей этой истории интересуют не детали, а принцип. Сегодня США крайне заинтересованы в росте цены на нефть и Вашингтон этого добивается от саудитов.

Можем предположить, что в Саудовской Аравии поняли, что неожиданная атака то ли дронов, то ли ракет, на их нефтеперерабатывающий завод (что была несколько месяцев назад) может и повториться. В случае, если они будут упорствовать дальше.

Повстанцы в Йемене в подвалах соберут несколько ракет (конечно исключительно из местных деталей), запустят их в сторону Саудовской Аравии. Далее эти ракеты гарантированно с успехом обойдут все противовоздушные комплексы «Патриот» обороны саудитов и «приземлятся» точно в резервуарах с нефтью и заводах. И, разумеется, это все будет исключительно в рамках борьбы за независимость Йемена.

Еще немного арифметики, на примере продажи российской нефти, реализации которой стала убыточной!

Российская нефть, которая отгружается в Приморске, называется URALS. Она всегда торгуется на 2-4 доллара ниже, чем нефть сорта Brent .

К примеру, если нефть марки «Бреет» стоит 24 доллара, то нефть URALS стоит $20. Но это — в Роттердаме, в Голландии.

А до Роттердама надо её ещё доставить, что стоит около $1,5 за баррель. Это значит, что в Приморске наша нефть будет 18.5 $. Минус пошлина в бюджет в размере 66,9 $ за тону (делим на 7.3 чтобы получить за баррель) = $9,16 .

Получается: $18,5-$9,16 = $9,34 получит экспортер (Роснефть, Лукойл и др.) в Приморске. Но до Приморска ведь нефть надо ещё докачать по трубе.

Думаю, что ошибусь ненамного, сказав, что Транснефть возьмет за прокачку, скажем, из Нижневартовска до Приморска. Ну, минимум 8 долларов.

Вот и получаем, что Роснефть или другой производитель получит всего $1,34 за баррель нефти, продав её за $20 в Роттердаме.

Но ведь нефть ещё надо добыть! В наших расчетах мы отразили только транспортировку «черного золота». Помимо этого, надо оплатить проценты по кредитам, зарплаты сотрудникам плюс налоги на них, всевозможные накладные расходы. Еще и налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Поэтому и получается, что:

«Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной… Как следует из отчета ценового агентства Argus, к парадоксальной ситуации на российском рынке привело беспрецедентное падение мировых цен. Котировка Argus fip (продажа с доставкой к трубопроводу за счет продавца) Западная Сибирь в понедельник, 30 марта, была равна минус 1007 рублей за тонну (fip Нижневартовск), во вторник, 31 марта, — минус 1200 рублей за тонну. Таким образом, затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и других расходов на эти суммы превышали среднюю стоимость Urals в эти два дня».

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Через пару дней, после выступления Трампа, 3 апреля 2020 года…

«Стоимость российской нефти Urals с поставкой в Европу перешла к росту…, благодаря чему доходность экспорта вышла из отрицательной зоны … стоимость Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ) в четверг выросла в абсолютном исчислении на 3,89 доллара за баррель вслед за североморским эталоном Brent…».

РосБалт

Все это произошло, в смысле выход обратно «в плюс», при стоимости Brent в $33,14…

6 апреля пройдет и встреча «Встреча ОПЕК+» в формате видеоконференции. При этом источник ТАСС отметил, что картель пригласит на встречу и нефтяного регулятора США.

С 6 апреля цена на нефть должна увеличиться.

Почему – вы теперь тоже знаете…

Источник: https://nstarikov.ru/pochemu-tramp-prosit-sauditov-podnjat-ceny-na-neft-114469