Пандемия и рынок

Знаете, иногда даже горько читать написанные от души статьи советских людей . Хотя я и сам плоть от плоти советский человек. Тем не менее, никакая этикетка не гарантирует истинности содержания. Что такое советский человек? Это люди, родившиеся и жившие в СССР в пределах известных 70-ти лет. Всё. Историческая данность, отмеченная великими свершениями и победами, не избежавшая ошибок, но до сих пор оказывающая серьёзное влияния на миллионы людей. Время же неумолимо движется вперёд, и как нельзя дважды окунуться в один и тот же поток, так нельзя и слепо копировать те, прошлые методы без творческого из осмысления, без учёта и анализа ошибок. В противном случае такое копирование сродни благому пожеланию, намерению, которое известно куда приведёт. Если же от советского языка перейти к современному, да ещё с позиции управления, то советы действовать по старинке без учёта такого важного управленческого фактора, как Среды ( социальной, концептуальной, идеологической, технологической, духовной, военной, геополитической и пр. ) – такие советы приведут незадачливых управленцев к весьма печальному финалу. Вот это-то и вызывает горечь при прочтении текстов, даже написанных самым душевным и искренним образом. Вот как иначе можно отнестись к следующему призыву автора:„ Только мы сами, вооружённые марксизмом и организованные в политическую партию научного централизма… ”? Ведь уже лет тридцать как марксизм себя скомпроментировал: СССР и соцлагерь развалены, прибавочный продукт на складе выделить невозможно, „количество порождает качество” – ущербен как закон, ибо не учитывает меру, и т.д. Ну сколько же можно на одни и те же грабли наступать, яко св i домi??? Тем не менее, главная тема статьи (но не её посыл) раскрыта хорошо: при доминировании в обществе частной собственности управление страной крайне затруднено, а о справедливости вообще можно позабыть.



Если открыть мировую карту поражения эпидемией, прекрасно видно, что там, где рыночные отношения укоренены глубже, темпы распространения выше, меры противодействия запоздалые и нерешительные, а последствия уже сейчас катастрофичны.

Пандемия COVID-19 стала первой новостью ведущих СМИ прежде всего потому, что мировая система капитализма переживает очередной, регулярный финансово-экономический кризис.



Сначала олигархия США и ЕС надеялась использовать эпидемию как информационный повод для нападок на Китай, но затем, когда она перекинулась на западные страны, возникла концепция, с одной стороны, «оздоровления экономики» через карантинный локаут и карантинное обанкрочивание капиталистов средней руки и помельче, с другой стороны, отвлечения внимания общественности собственно от кризиса.



Более того, ведётся активная пропаганда, будто кризис вызвала пандемия COVID-19, а не противоречия в капиталистическом способе производства.

Научный, образовательный, промышленный, сельскохозяйственный потенциалы современного человечества давно позволяют не только легко преодолеть возникновение новой вирусной инфекции, но и избавить его от «пандемий» голода, нищеты, массовой неграмотности, бездомности, уже побеждённых болезней, систематически уносящих миллионы жизней в подвергающихся ограблению регионах, и, конечно, экономических кризисов.



Однако ничего подобного не наблюдается. Алогизм рыночных отношений приводит лишь к непрерывному росту обособленности всех субъектов вкупе с наращиванием ими средств взаимного уничтожения. Это проявляется и в гонке вооружений стран и в «гонке вооружения» граждан, которые массово скупают автоматическое оружие в США и «травматы», охотничьи ружья, ножи, биты в странах, где свободный оборот оружия значительно ограничен.

Либеральные учебники экономики утверждают, что рыночные отношения сближают народы, страны, континенты, людей. Но они скромно умалчивают, как именно сближают.



Одни страны грабят другие страны, навязывая силой подконтрольные правительства, «инвестиции» или уничтожающие экономику договоры.



Капиталисты грабят пролетариев, навязывая под гнётом голода, безработицы и инфляции наёмный труд, в том числе сотням миллионов покинувших родину нелегалов.



Крупные капиталисты разоряют кредитами средних и мелких капиталистов, то есть грабят их.



Не желающие становиться пролетариями преступники грабят отдельных капиталистов.



И всё это под слащавые разговоры о правовом государстве, интеграции, глобализации. Пандемия COVID-19 на примере итало-испанской катастрофы всем показала, чего стоит эта интеграция и глобализация под названием «Европейский союз». Союзнички разбежались по своим национальным квартирам и бросили немощные правительства и немощных стариков на погибель.

Почему КНР закрыла двенадцатимиллионный Ухань и ещё три города на карантин при 500 заражённых и 18 смертях, а буржуазные страны спохватились тогда, когда эпидемия уже вышла из-под контроля? Эпидемиология — весьма точная наука, основанная на анализе огромного тысячелетнего опыта борьбы с пандемиями.



По сути все эти противоэпидемические меры были апробированы ещё много столетий назад. Есть все необходимые научные расчёты, более того, налицо успешный китайский опыт. Но тем не менее тот же Путин придумывает какие-то выходные дни вместо того, чтобы просто скопировать китайцев.



[Ах, как просто управлять такой огромной страной, как Россия! Надо просто скопировать действия… китайцев. Жаль лишь, что автор не осознал: мы – не китайцы, наш менталитет – не китайский, общество наше – не по китайской модели обустроено, исторический опыт наш – отличный от опыта китайцев и т.п. Вообще любые сравнения типа жёлтого с тяжёлым вызывают, как минимум, вопросы. – Прим. ss69100]



А всё дело в том, что всему разумному, общественно-необходимому противостоит частная воля собственников, прежде всего собственников заводов, газет, пароходов. Владелец собственности распоряжается ею по своему личному усмотрению, ему плевать на общественный прогресс, общественное благо, научные расчёты и вообще на других людей и всё общество.



Каждый сам за себя — вот воплотившийся в девиз смысл частной собственности.



Но поскольку люди вне общества жить не могут, постольку лозунг «каждый сам за себя» быстро переходит в принцип «разделяй и властвуй».

Если бы не частные собственники, то всякий значимый вопрос можно было бы разрешить с научной точки зрения.



Очевидно, например, что целью производства материальных и духовных благ должно быть их потребление, а задачами этого потребления — развитие самого человека.



Частные же собственники видят в производстве совершенно иную цель — рост прибыли, т. е. их персональное социальное возвышение над массами тех, кто не владеет средствами производства. Поэтому в большинстве случаев производится низкокачественная продукция в обманчивой упаковке.



Следовательно, и процесс потребления идёт стихийно, в условиях хронического недопотребления базовых благ большинством народа. И всё это только ради того, чтобы богатые всегда стояли выше гигантского большинства населения, наслаждаясь его страданиями.

Капиталисты, контролирующие экономику и политику большинства рыночных стран, — трусливое стадо взаимопожирающих безразмерных желудков.



В их владычестве над общественным богатством нет ничего полезного и разумного. А служащие им государства призваны сдерживать народный гнев, сглаживать социальные противоречия и хоть как-то компенсировать влияние разнузданной экономической анархии и монополизма. То, что рынок якобы способен правильно и справедливо регулировать жизнь общества, — чудовищная по своей дерзости и наглости ложь.

Так что, когда эпидемиологи ставят перед руководством буржуазной РФ вопрос о проведении всех необходимых противоэпидемических мер с научной точки зрения, Путин сначала думает об интересах и удобствах олигархии, потом о мелкобуржуазных массах Москвы, которых он побаивается, а уже потом, по остаточному принципу, о том, что и как действительно необходимо делать с позиции здравоохранения народа.



Следовательно, и все государственные меры применяются исходя из того позволения, которое допускает правящий класс. В ином случае будет саботаж, волнения борцов за неприкосновенность частной собственности, в том числе частной жизни, и в конечном итоге замена правительственной верхушки.

По-другому дело обстояло в СССР. В 1970 году врачи пришли в политбюро с информацией о пандемии холеры, а политбюро не было сковано никакими частными собственниками, поэтому в рекордно короткие сроки были предприняты все необходимые меры.



Без фигуры частного собственника сложность решения любой проблемы зависит не от настроения своры алчных олигархов, а всецело от компетентности общества.



Антикоммунисты здесь обязательно вскрикнут, что если в политбюро сидят дураки, то они наломают дров. Вопрос-то не в этом. Дураки в любом деле и на любом участке наломают дров. Вопрос в том, что при капитализме научное разрешение социальных проблем и вообще научная организация общественно значимых процессов невозможна вообще, т. к. это противоречит своеволию собственников.



То, что полезного делают буржуазные государства в образовании, здравоохранении, экономике, политике, является исключением под давлением обстоятельств или страхов. Да и это полезное делается так, чтобы процесс приносил выгоду отдельным капиталистам.

Очевидно, что примерно как в СССР сегодня дело обстоит в КНДР. Отсюда и результат — предельная сплочённость и последовательное разрешение стоящих перед страной исторических задач.

Примерно так же действуют и в Китае, Вьетнаме или на Кубе. Правда, там немало капиталистов, но решающей силой является рабочий класс под руководством коммунистов, организованный в государство. Поэтому если капиталисты оказывают противодействие власти, то их наказывают по всей строгости.

Мы же наблюдаем сейчас следующую картину.



Во-первых, в результате первоначальной нерешительности время эффективного подавления пандемии оказалось упущено.



Во-вторых, экономическая тяжесть последствий вводимых мер ляжет в основном на пролетариат и отчасти на мелкую буржуазию. Правительственная поддержка населения направлена в основном на москвичей и для значительной категории граждан вряд ли даже сгладит экономические последствия пандемии.



В то же самое время магнаты-капиталисты под различными предлогами выкачают бюджет по максимуму, в очередной раз подтвердив истину марксизма, что бюджет государства есть коллективная собственность господствующего класса.



В-третьих, вместе с борьбой против пандемии производится уничтожение нереализованной массы товаров, созданных вопреки закону необходимой эквивалентности товарного производства, т. е. ликвидация последствий циклического кризиса.



В-четвёртых, вместе с борьбой против пандемии усилится контроль за населением, будет осуществлён крупный сбор надзорных сведений о миллионах людей. Народ ждёт период тяжёлых материальных потрясений, брожение недовольства.

Сейчас каждому всё отчётливее видно, что централизованные, государственные процессы обладают высокой эффективностью в таких значительных для всего общества вопросах, как борьба за здравоохранение народа.



Важно понять, что и вопросы производства материальных и духовных благ точно так же должны быть поставлены на централизованную основу с приданием им цели удовлетворения возрастающих потребностей всего общества.



А это, в свою очередь, возможно лишь в условиях завоевания политической власти организованным в революционный класс пролетариатом и с последующим обобществлением средств производства и исключением фигуры частного хозяина.



Никакая буржуазия, никакой Путин или Лукашенко этого не обеспечат. Только мы сами, вооружённые марксизмом и организованные в политическую партию научного централизма.

Пора ли действовать? Конечно, уже давно пора! Ситуация в мире буквально кричит нам всем, что человечество на пороге череды катастроф и даже крушений целых государств.



Необходимо мобилизовать всю свою волю, наперекор трудностям усиливать и наращивать пропаганду, готовить кадры, с утроенной силой заниматься самообразованием.



Брожение, кризисы, катастрофы, войны, революционные ситуации сами по себе породят лишь массовое движение недовольных. Им позарез будет нужна руководящая сила в виде партии высококомпетентных марксистов, чтобы организоваться в способный к взятию и удержанию власти класс.



Преступно сидеть, наблюдать и ждать.

П. Губельман



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