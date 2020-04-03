Главная » Невероятное в мире, Политика

“Новичок” в мировых масштабах

09:42. 3 апреля 2020 112 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Это моя первая проба письма так что попрошу уважаемых читателей строго не судить за орфографию, пунктуацию и тому подобное, но смысл надеюсь донёсу правильно. Насколько известно все, но или почти все мировые СМИ, телевидение, газеты, частично интернет, контролируются, посредством денег, власти, ещё чего-то, не суть важно. Так вот беря во внимание последние события и вспоминая предыдущие, которые имели место быть и имели влияние на общественное, мировое мнение об России и странах поддерживаемых Россий, такие как хим-атаки в Сирии, "Новичок" в Солсбери,
Сбитый боинг над Украиной, и другие... Можно сделать вывод, что вся эта заваруха с короновирусом направлена конкретно против России,чтобы недопустить тех преобразований которые наметились с принятием поправок в конституцию. Теперь попробую донести читателям почему я пришёл к такому выводу. Изначально к мысли в таком формате меня привела констатация фактов, о постановачных, на камеру, смертях от короновируса, которые были выложены в интернете в Китае, потом у нас в России. Я не буду утверждать что этого короновируса нет, он есть и он опасен как и много других болезней человечества, но на других болячках "выгоду"не сделаешь, к ним уже привыкли.
Так вот я думаю что Путин и иже сним, пришли к выводу, что если не взять под полный, 'тотальный контроль' этого "черта"(короновируса) и тех кто его малюет, (раздует в информпрастранстве) то нас ждёт тот же постановачный, негативный фон , что переодичеки предпринемается против страны и друзей, но только в более больших масштабах и который точно выведет людей на улицу, с непредсказуемыми последствиями для страны. А так, посидите пока вы лучше дома(от греха подальше), пока большие дяденьки рамсуют. Пс. Рассматриваю и более негативную интерпретацию анализа и развития событий, но не хочу думать о худшем, чтобы лучшее само пришло. Мысль то все таки матерьяльна.

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
ВТОРАЯ УПРЕЖДАЮЩАЯ СТРАТЕГИЯ: «Как придать России облик будущего в новом Мировом порядке»
..., Системный и Подсистемный) в масштабах микро и макромира без интервентского...: формирование первичной площадки нового мирового порядка – БРИК, новые элементы общественной власти в... действительность, и в таких масштабах времени и многомерного пространства, ...
Сергей Кара-Мурза “Концепция “золотого миллиарда” и Новый мировой порядок” (часть 1 )
... выдвигается предложение о создании нового мирового политического института, “глобальной ...открыто причисляется Россия. Каковы масштабы этого маневpиpования, можно ... что одновременно в глобальном масштабе отрицается свободный рынок. Влиятельный...
НЕОБХОДИМОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ – КАК ЕГО ФУНДАМЕНТ И ОСНОВА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ НОВОЙ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
... не знали или не представляли масштабов эксплуатации одних, - другими, то...Это корпоративно-мафиозный сговор в масштабах планеты, они и созданные ими...будет величайшим завоеванием человечества, основой Нового Мирового Порядка! Окончательной реализацией всех ...
«Как придать России облик будущего в новом Мировом порядке»
...над преобладающим большинством в масштабе всего мирового сообщества, разрушающе-целевом ... Это есть действительно событие вселенского масштаба – ликвидация интервенции на Земле... вменения действенных элементов в новую Мировую Финансовую Систему и перевода ...
«Как придать России облик будущего в новом Мировом порядке»
...над преобладающим большинством в масштабе всего мирового сообщества, разрушающе-целевом ... Это есть действительно событие вселенского масштаба – ликвидация интервенции на Земле... вменения действенных элементов в новую Мировую Финансовую Систему и перевода ...
НОВАЯ МИРОВАЯ СИСТЕМА - часть 3
... Лоуренса Дунегана, посвящённого формированию Новой мировой системы, которую в 1969 ...материала, освещающего некоторые принципы формирования Нового мирового порядка, заключается в интересных ... площадках делают это в меньшем масштабе. Вот Вы упомянули о ...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 3632 2580
    чужой 3 апреля 2020 в 10:16

    Виктор, проба пера состоялась живым “украинским” языком.
    Настолько приятно что язык живой, даже слеза выпрыгивает от улыбки.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)