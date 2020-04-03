“Новичок” в мировых масштабах

Это моя первая проба письма так что попрошу уважаемых читателей строго не судить за орфографию, пунктуацию и тому подобное, но смысл надеюсь донёсу правильно. Насколько известно все, но или почти все мировые СМИ, телевидение, газеты, частично интернет, контролируются, посредством денег, власти, ещё чего-то, не суть важно. Так вот беря во внимание последние события и вспоминая предыдущие, которые имели место быть и имели влияние на общественное, мировое мнение об России и странах поддерживаемых Россий, такие как хим-атаки в Сирии, "Новичок" в Солсбери,

Сбитый боинг над Украиной, и другие... Можно сделать вывод, что вся эта заваруха с короновирусом направлена конкретно против России,чтобы недопустить тех преобразований которые наметились с принятием поправок в конституцию. Теперь попробую донести читателям почему я пришёл к такому выводу. Изначально к мысли в таком формате меня привела констатация фактов, о постановачных, на камеру, смертях от короновируса, которые были выложены в интернете в Китае, потом у нас в России. Я не буду утверждать что этого короновируса нет, он есть и он опасен как и много других болезней человечества, но на других болячках "выгоду"не сделаешь, к ним уже привыкли.

Так вот я думаю что Путин и иже сним, пришли к выводу, что если не взять под полный, 'тотальный контроль' этого "черта"(короновируса) и тех кто его малюет, (раздует в информпрастранстве) то нас ждёт тот же постановачный, негативный фон , что переодичеки предпринемается против страны и друзей, но только в более больших масштабах и который точно выведет людей на улицу, с непредсказуемыми последствиями для страны. А так, посидите пока вы лучше дома(от греха подальше), пока большие дяденьки рамсуют. Пс. Рассматриваю и более негативную интерпретацию анализа и развития событий, но не хочу думать о худшем, чтобы лучшее само пришло. Мысль то все таки матерьяльна.