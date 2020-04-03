Комментарии на странице Помпео в twitter, о помощи, которую Россия оказывает США.
Секретарь Помпео
@SecPompeo
Мы должны работать вместе, чтобы победить # COVID19 . Вот почему США согласились приобрести срочно необходимые средства индивидуальной защиты у #Russia, чтобы помочь #FEMA реагировать в Нью-Йорке. Это время для совместной работы по преодолению общего врага, который угрожает жизни всех людей.
2:58 AM · 2 апр. 2020 г.·Twitter Web App
Ответы на этот пост Помпео:
@SecPompeo
Мы самая богатая нация на планете, у нас было 2 месяца на подготовку, и все же у нас недостаточно медикаментов и оборудования? Вы говорите мне, что не так с этой картиной, гл. Помпео! Может ли это быть #TrumpCrimeFamily ? # WeCouldAllGetSickorDieDueto45
8 ч
Трамп Кабал ничего не делал в течение 2 месяцев, но лгал и умалял кризис. После, наконец, признания есть проблема. Козырная клика до сих пор не сделала ничего, кроме лжи и принижения кризиса.
13 чВ ответ
@SecPompeo
Вы знаете, что это глупая идея, но скажет все, что скажет ваш безумный начальник, не так ли? Ты такой слабый.
6 ч
Где свобода, я хочу выйти
13 чВ ответ
@SecPompeo
Россия покупает их у Китая
12 ч
И Трамп отправляет наших (США) в Китай. В то же время наши больницы обходятся без! Вероятно, мы покупаем наши собственные поставки из России в десять раз дороже! #UnstableIdiot
13 чВ ответ
@SecPompeo
Что такое за услугу? Что Трамп дает Путину
13 чВ ответ
@SecPompeo
Спасибо за то, что вы были настолько некомпетентны и позволили России использовать США в качестве фотооператора. Так что, если они напали на нашу демократию? Восхищение близко, Майк, хорошая работа.
13 ч
Майк останется "позади". В этом я уверен.
·
13 чВ ответ
@SecPompeo
Вы знаете, что русские могут присылать СИЗ, содержащие свой домашний вирус /
13 чВ ответ
@SecPompeo
Это оборудование, которое мы отправили в Китай в феврале?
Источник: http://ursa-tm.ru/forum/index.php?/topic/344952-kommentarii-na-stranitse-pompeo-v-twitter-o-pomoschi-kotoruyu-rossiya-okazyvaet-ssha/
Кот а почему не публикуешь коментари на заборе в лифте или общественном туалете?
По-моему, енто прямая дорога к статусу Беззаботного Автора. Упало забрало, а у лошади шоры и закусив удила она мчит к пропасти. Вон Sokol с чувством меры не расчитал и снова вернулся в свою стихию под названием “Свобода слова”.
Коту есть над чем подумать