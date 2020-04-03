Главная » Аналитика, Вооруженные силы, Здоровье, Политика, События Настоящего

Комментарии на странице Помпео в twitter, о помощи, которую Россия оказывает США.

16:31. 3 апреля 2020 120 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

maxresdefault

Секретарь Помпео

@SecPompeo

Мы должны работать вместе, чтобы победить # COVID19 . Вот почему США согласились приобрести срочно необходимые средства индивидуальной защиты у #Russia, чтобы помочь #FEMA реагировать в Нью-Йорке. Это время для совместной работы по преодолению общего врага, который угрожает жизни всех людей.

2:58 AM · 2 апр. 2020 г.·Twitter Web App

Ответы на этот пост Помпео:

@SecPompeo

Мы самая богатая нация на планете, у нас было 2 месяца на подготовку, и все же у нас недостаточно медикаментов и оборудования? Вы говорите мне, что не так с этой картиной, гл. Помпео! Может ли это быть #TrumpCrimeFamily ? # WeCouldAllGetSickorDieDueto45

8 ч

Трамп Кабал ничего не делал в течение 2 месяцев, но лгал и умалял кризис. После, наконец, признания есть проблема. Козырная клика до сих пор не сделала ничего, кроме лжи и принижения кризиса.

13 чВ ответ

@SecPompeo

Вы знаете, что это глупая идея, но скажет все, что скажет ваш безумный начальник, не так ли? Ты такой слабый.

6 ч

Где свобода, я хочу выйти

13 чВ ответ

@SecPompeo

Россия покупает их у Китая

12 ч

И Трамп отправляет наших (США) в Китай. В то же время наши больницы обходятся без! Вероятно, мы покупаем наши собственные поставки из России в десять раз дороже! #UnstableIdiot

13 чВ ответ

@SecPompeo

Что такое за услугу? Что Трамп дает Путину

13 чВ ответ

@SecPompeo

Спасибо за то, что вы были настолько некомпетентны и позволили России использовать США в качестве фотооператора. Так что, если они напали на нашу демократию? Восхищение близко, Майк, хорошая работа.

13 ч

Майк останется "позади". В этом я уверен.

  ·

13 чВ ответ

@SecPompeo

Вы знаете, что русские могут присылать СИЗ, содержащие свой домашний вирус /

13 чВ ответ

@SecPompeo

Это оборудование, которое мы отправили в Китай в феврале?

Источник: http://ursa-tm.ru/forum/index.php?/topic/344952-kommentarii-na-stranitse-pompeo-v-twitter-o-pomoschi-kotoruyu-rossiya-okazyvaet-ssha/

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
... Джиной Хаспел и Майком Помпео. Помощь Х. Хафтару со стороны... и Маттиас Шепп на страницах немецкого издания Der Spiegel,...и Казбек Дукузов, с помощью которых Рамзан Кадыров может решать ...) Руководитель спецслужб дал эксклюзивный комментарий «Вестям» в связи с...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 13 января 2020
...-профессором. Узнав о комментариях Фансея, работодатели поспешили..., выраженное на личной странице их сотрудника, не ...где размещен американский контингент. Помпео заявил, что Вашингтон ...и то благодаря российской помощи, которая была крупной политической ...
Кто такой Хуан Гуайдо
...мифом" Его комментарии отбеливали смертельную тактику, которая убила безоружных гражданских.... Государственный секретарь Майк Помпео лично встретился с Гуайдо...Гуидо».К 11 января страница Википедии о Гуайдо была...Пока он ждет прямой помощи, Гуайдо остается тем, ...
Новости Украины и Новороссии 05 февраля 2020
...на международную правовую помощь и на дипломатические... написал он на странице в соцсети. Человек...телефонных разговоров, которые подтверждают возможную ... несколько других комментариев по поводу ...слова госсекретаря. Дополнительно Помпео интересовался о волнующих...
Новости Украины и Новороссии 29 января 2020
... заявление госсекретаря Помпео обескуражило киевлян К...подавляющее большинство комментариев очень доброжелательные...вчера на официальной странице президента «незалежной»...как государственного", который предусматривает использование...им активную помощь и поддержку ...
Новости Украины и Новороссии 13 марта 2019
...прихвостням Порошенко, которые посмели сравнить главного... Геращенко на своей странице в соцсети. Читайте...colonelcassad.livejournal.com Помпео обвинил Россию в... где гимн. Из комментария под видео: «Герб,...обратиться за профессиональной помощью. Читайте также:...

2 Комментария » Оставить комментарий


  • 15132 358
    Русофил 3 апреля 2020 в 16:33

    Кот а почему не публикуешь коментари на заборе в лифте или общественном туалете?

    Ответить
       
    • 4032 3356
      ЖенечкаРусофил 3 апреля 2020 в 16:50

      По-моему, енто прямая дорога к статусу Беззаботного Автора. Упало забрало, а у лошади шоры и закусив удила она мчит к пропасти. Вон Sokol с чувством меры не расчитал и снова вернулся в свою стихию под названием “Свобода слова”.
      Коту есть над чем подумать

      Ответить
         

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)