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Израильский военно-политический эксперт Яков Кедми указал на то, что снижение мировых цен на нефть окажется фатальным для сланцевых компаний США….

16:54. 3 апреля 2020 139 просмотров 6 коммент. Опубликовал:

s1200

Принимая участие в эфире онлайн-канала Iton, специалист выразил мнение, что Россия способна осуществлять добычу нефти с выгодой для себя при стоимости черного золота в 20 долларов за баррель. Уровень безубыточности некоторых стран, входящих в ОПЕК, еще ниже. Тем не менее организация, стремясь поддержать прежние котировки, выступала за сокращение нефтедобычи, на что отказалось идти руководство РФ. И, по мнению Кедми, оно правильно поступило.
 
Дело в том, что на рынке присутствуют энергоресурсы, экспортируемые американскими сланцевыми компаниями. Им выгодны высокие цены на нефть, поскольку при таком раскладе они не только покрывают свои расходы, но и выходят в прибыль. Предложение стран ОПЕК снизить добычу привело бы к тому, что комфортнее всех чувствовали бы себя США, которые нарастили бы поставки и получали бы от этого дополнительный доход. Россию же подобное положение вещей никак не устраивало бы.
 
«Россия решила, исходя из своих соображений, следующее: если посчитать долгосрочно, то держать низкие цены на нефть выгодно. Мы (РФ) их выдержим, исходя из наших запасов, несколько лет, но мы переломаем хребет сланцевой нефтяной промышленности США», – приводит ФБА «Экономика сегодня» слова Кедми.
 
Американские сланцевики ведут разработки месторождений на деньги, предоставленные им финансовыми организациями на условиях займа. При низкой стоимости нефти эти компании несут одни лишь убытки и погашать кредиты не имеют возможности. При таком сценарии развития событий ожидать новых траншей также не приходится. Таким образом, подводит итог специалист, стратегия России может оказаться смертельным ударом по производителям в США.
 

 

Источник: https://politpuzzle.ru/160386-kedmi-nazval-obrushenie-tsen-na-neft-smertelnym-udarom-po-ssha/

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 15132 358
    Русофил 3 апреля 2020 в 17:01

    Израильский военно-политический эксперт Яков Кедми указал на то, что снижение мировых цен на нефть окажется фатальным для сланцевых компаний США
    ——–
    За РУССКИЕ деньги израильские военные эксперты становятся и нефтяными.ЛЕГКО
    Всё знает и всё скажет как заплатят

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    1
  • 7874 6316
    марина 3 апреля 2020 в 17:02

    Стратегию разработали они,Россия первый раз не уступила им,так что не нужны России лишние комплименты ,иначе потом они же превратятся в обвинения и новые санкции.

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