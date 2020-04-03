Израильский военно-политический эксперт Яков Кедми указал на то, что снижение мировых цен на нефть окажется фатальным для сланцевых компаний США….

Принимая участие в эфире онлайн-канала Iton, специалист выразил мнение, что Россия способна осуществлять добычу нефти с выгодой для себя при стоимости черного золота в 20 долларов за баррель. Уровень безубыточности некоторых стран, входящих в ОПЕК, еще ниже. Тем не менее организация, стремясь поддержать прежние котировки, выступала за сокращение нефтедобычи, на что отказалось идти руководство РФ. И, по мнению Кедми, оно правильно поступило.

Дело в том, что на рынке присутствуют энергоресурсы, экспортируемые американскими сланцевыми компаниями. Им выгодны высокие цены на нефть, поскольку при таком раскладе они не только покрывают свои расходы, но и выходят в прибыль. Предложение стран ОПЕК снизить добычу привело бы к тому, что комфортнее всех чувствовали бы себя США, которые нарастили бы поставки и получали бы от этого дополнительный доход. Россию же подобное положение вещей никак не устраивало бы.

«Россия решила, исходя из своих соображений, следующее: если посчитать долгосрочно, то держать низкие цены на нефть выгодно. Мы (РФ) их выдержим, исходя из наших запасов, несколько лет, но мы переломаем хребет сланцевой нефтяной промышленности США», – приводит ФБА «Экономика сегодня» слова Кедми.

Американские сланцевики ведут разработки месторождений на деньги, предоставленные им финансовыми организациями на условиях займа. При низкой стоимости нефти эти компании несут одни лишь убытки и погашать кредиты не имеют возможности. При таком сценарии развития событий ожидать новых траншей также не приходится. Таким образом, подводит итог специалист, стратегия России может оказаться смертельным ударом по производителям в США.