Две эпохи в новостях от Lenta.ru
16:35. 3 апреля 2020 136 просмотров 4 коммент. Опубликовал: BlackCat
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Недостаток успеха никогда не означает утрату смысла.
Гляди-ко, в трудное время едой делились и о российских фермерах думали. А ещё никто из-за бугра не пытался страну развалить, хоть, наверное, и могли. Теперь же кругом пиндосы, гейропейцы и жидосаксы обосновались.
К тому времени Россия номинально была геополитическим игроком.
Напомнить, как в Югославии дали отбой?
Сейчас Сирия считай что под контролем России.
И врагов вокруг куда больше, чем тогда.
Какой отбой? Напомните лучше, где находится страна Югославия?
А почему сейчас врагов больше, чем тогда?
В Восточной Европе.
Потому что с того времени многие страны вошли в НАТО и выработали антироссийский курс внешней политики.