Главная » Аналитика, История, Политика, События Настоящего

Две эпохи в новостях от Lenta.ru

16:35. 3 апреля 2020 136 просмотров 4 коммент. Опубликовал:

Снимок

2

 

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 14 мая 2017
...Как правило, одна – а здесь две, для такого небольшого комплекса это...экспедиция. Ученый занимается памятниками эллинистической эпохи. Особый интерес для исследователя ...место. Об этом пишет РИА Новости. Финал международного песенного конкурса «Евровидение...
Новости Украины и Новороссии 21 октября 2015
...» — характерная черта Украины эпохи Виктора Януковича. А Иван ...с материка, попытались взорвать две электроопоры. Злоумышленники привязали ... три минометные мины и две тротиловые шашки. «Предварительная ... Пожалуй это самые позитивные новости из ЛНР за посленее...
Новости Украины и Новороссии 29 ноября 2015
...личных вещей изъяли три пистолета, две гранаты, две балаклавы, поддельные документы, в... оглавлению | Источник: news-front.info Новости оккупированного Донбасса: выборе в Мариуполе... | Источник: www.youtube.com Конец эпохи Кличко фото Reuters Украинский боксер...
Новости Украины и Новороссии 14 апреля 2019
...тысяч человек, пять тысяч лайков, две тысячи репостов, а решили заплатить... Петре Порошенко. Читайте также: «Чудесная новость», — Порошенко дарит украинцам новый безвиз...оглавлению | Источник: rusvesna.su Это эпоха антихриста: иерарх греческой церкви рассказал...
Новости Украины и Новороссии 05 февраля 2020
... Источник: www.youtube.com Две палаты и 300 депутатов —...декабре. Собственно, проект меняет две статьи Конституции Украины: ♦ ст...Офиса президента, передает РИА Новости. "Мы планируем дополнительно ...хотя бы отдаленно напоминало эпоху СССР. Власть на Украине...
Новости Украины и Новороссии 21 сентября 2015
...снести более 100 памятников советской эпохи Украинский институт национальной памяти ...«Проект „Новороссия” предполагал не только две области, но 8 областей. Здесь... К оглавлению | Источник: rusvesna.su Новости Украины: Порошенко увеличит возраст призыва...

4 Комментария » Оставить комментарий


  • 4032 3356
    Женечка 3 апреля 2020 в 17:04

    Гляди-ко, в трудное время едой делились и о российских фермерах думали. А ещё никто из-за бугра не пытался страну развалить, хоть, наверное, и могли. Теперь же кругом пиндосы, гейропейцы и жидосаксы обосновались.

    Ответить
       
    • 13262 6514
      BlackCatЖенечка 3 апреля 2020 в 17:09

      К тому времени Россия номинально была геополитическим игроком.
      Напомнить, как в Югославии дали отбой?
      Сейчас Сирия считай что под контролем России.
      И врагов вокруг куда больше, чем тогда.

      Ответить
         
  • 4032 3356
    Женечка 3 апреля 2020 в 17:35

    Какой отбой? Напомните лучше, где находится страна Югославия?
    А почему сейчас врагов больше, чем тогда?

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)