«Альянс врачей» учился провокациям у «Белых касок»

Лидера фиктивного профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву задержали в Новгородской области, где введён режим самоизоляции. Провокаторшу тут же принялся защищать одиозный блогер Алексей Навальный, который, как известно, связан с профсоюзом.

Напомним, Васильева объявила о сборе денег на покупку медицинских масок и респираторов, которых якобы нет в медучреждениях в регионах. Проигнорировав режим самоизоляции, она направилась в Окуловку с так называемой гуманитарной помощью.

Деятельность «Альянса врачей» уж очень напоминает провокации сирийских «Белых масок». Всё построено на лжи и обмане, при этом в реализации всевозможных провокаций участвуют низкосортные актёры.

Так, например, Васильева обманом заманила людей на незаконную акцию под предлогом решения местных проблем. В итоге всё закончилось попыткой сбора подписей против обновления Конституции. Похожей тактикой пользовались и «Белые каски», когда заманивали сирийских детей, обещая накормить. Но вместо этого «касочники», поливая детей водой, устроили спектакль под названием «химическая атака».

Васильева так же, как и «Белые каски» использует актёров, чтобы записать видеообращение с заранее написанным текстом. Затем фейковая запись тиражируется через западные и антироссийские СМИ.

Самое страшное, что подобные провокации нередко реально угрожают безопасности и даже жизни людей.

Очевидно, что большую часть собранных денег на покупку медицинских масок представители «Альянса врачей» попросту попилили между собой. А на остатки накупили дешевого китайского ширпотреба. Есть вполне реальная вероятность, что китайские маски могут быть попросту заражены. Кроме того, сами представители «Альянса врачей» на наличие коронавируса не проверялись. Страшно представить, сколько медицинских работников и пациентов по всей стране они могли бы заразить в случае, если кто-то из них является переносчиком инфекции.

От акций всевозможных организаций, связанных Навальным, ничего хорошего ждать не стоит. Главная их цель — это самопиар, а не реальная помощь кому-либо. При этом для достижения этой цели они пойдут абсолютно на всё, подвергая опасности ни в чём не повинных людей.