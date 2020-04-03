Главная » Вооруженные силы

“Адмирал Кузнецов” вернется в строй в конце 2022-го года

11:17. 3 апреля 2020 36 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Глава ОСК Рахманов пролил свет на дальнейшую судьбу авианосца "Адмирал Кузнецов".

1. Последствия недавнего пожара предварительно оценили в 500 млн. рублей. Сумма называется значительной, но не настолько, чтобы ставить под вопрос дальнейшую эксплуатацию авианосца.
2. Окончание ремонта и модернизации будет завершено к концу 2022-го года. Намеченные ранее сроки пришлось сдвинуть из-за необходимости устранения последствий пожара.
3. При этом сроки докования авианосца затягиваются – работы начнутся только в 2021-м году из-за того, что подрядчик не в полной мере выполнил свои обязательства по подготовке 35-го судоремонтного завода.

В общем, намерения завершить многострадальные ремонт и модернизацию есть (несмотря на истории с пожаром и утонувшим доком), но ждать стоит не ранее чем через 2 года и то, не сильно удивит, если сроки еще раз съедут на первую половину 2023-го года.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5761405.html

Метки: авианосцы, адмирал кузнецов, оск, рахманов, Россия, флот

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Китайские авианосцы в Даляне
... раз было заявлено, что "Адмирал Кузнецов" вернется в строй в 2021 году. Выполнено примерно...
Новости Украины и Новороссии 12 марта 2016
...Сергей Аксенов посоветовал не строить планов по военному ...Алексеевич снова заявил, что вернет «мятежный Донбасс» под ...Кравчук. Впрочем, авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» (построенный в 1988 году...нет. Надводные корабли? Строят или не строят, я не знаю...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 марта 2016
... над аэродромом в парадном воздушном строю на малой высоте. Как сообщили... переговорам выразили надежду, что «Россия вернет себе историческую роль, которая заключается... летом планируется приход авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Не снизится ли борьба с...
План подъема фрегата "Хельге Ингстад"
..., то давеча с палубы авианосца "Адмирал Кузнецов" убрали упавший на взлетную палубу... авианосец, согласно официальным заявлениям, вернется в строй в 2021 году после завершения...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)