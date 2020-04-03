“Адмирал Кузнецов” вернется в строй в конце 2022-го года

Глава ОСК Рахманов пролил свет на дальнейшую судьбу авианосца "Адмирал Кузнецов".1. Последствия недавнего пожара предварительно оценили в 500 млн. рублей. Сумма называется значительной, но не настолько, чтобы ставить под вопрос дальнейшую эксплуатацию авианосца.2. Окончание ремонта и модернизации будет завершено к концу 2022-го года. Намеченные ранее сроки пришлось сдвинуть из-за необходимости устранения последствий пожара.3. При этом сроки докования авианосца затягиваются – работы начнутся только в 2021-м году из-за того, что подрядчик не в полной мере выполнил свои обязательства по подготовке 35-го судоремонтного завода.В общем, намерения завершить многострадальные ремонт и модернизацию есть (несмотря на истории с пожаром и утонувшим доком), но ждать стоит не ранее чем через 2 года и то, не сильно удивит, если сроки еще раз съедут на первую половину 2023-го года.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5761405.html