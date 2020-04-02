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“Выходные” до конца апреля

17:06. 2 апреля 2020 149 просмотров Один комментарий Опубликовал:


1. "Выходные" в России продлили сразу до конца апреля с возможностью сокращения "выходного" периода, если ситуация улучшится.
2. Заработные платы на период "выходных" будут компенсированы, плюс будут предприняты другие меры, чтобы недопустить заваливания экономики.
3. Пик эпидемии в России не пройден и еще только предстоит.

PS. Кто как планирует "отдыхать" в апреле?

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5759630.html

Метки: коронавирус, медицина, Путин, Россия

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