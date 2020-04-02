“Выходные” до конца апреля
17:06. 2 апреля 2020 149 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
1. "Выходные" в России продлили сразу до конца апреля с возможностью сокращения "выходного" периода, если ситуация улучшится.
2. Заработные платы на период "выходных" будут компенсированы, плюс будут предприняты другие меры, чтобы недопустить заваливания экономики.
3. Пик эпидемии в России не пройден и еще только предстоит.
PS. Кто как планирует "отдыхать" в апреле?
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5759630.html
Это для самых бестолковых.
Борьба с депопуляцией.
Потому и под видом инфекционных больниц строят новые РОДДОМЫ.