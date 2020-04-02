«Время – вперёд!» впервые на федеральном ТВ

Первого апреля выпуск программы «Время – вперёд!» и короткое интервью с главным редактором проекта Евгением Супером впервые был показан в эфире федерального ТВ-канала «Звезда». Все восемь лет существования нашего проекта мы шли к этому, всё это время нас просили об этом наши зрители. Мы благодарим коллег из программы «Открытый эфир» за возможность показать согражданам пример нашей работы. Благодарим всех, кто помогает нам делать выпуски словом и делом. Обещаем трудиться ещё лучше и больше. Спасибо!



Ссылка на полный выпуск нашего ролика про больницу: https://youtu.be/5FDkgOe76XQ



Ссылка на полный выпуск программы «Открытый эфир»: https://tvzvezda.ru/schedule/programs…



#ВремяВперёд! #ЕвгенийСупер

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JVAczQl8O7w