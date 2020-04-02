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Власть России сегодня.

15:07. 2 апреля 2020 332 просмотра 9 коммент. Опубликовал:
  1. 58af6079922a1877803846332d92c2fd
    Плоха та власть-которая видит своё будущее, в другой стране.
    Когда власть достаётся лжецу, то наступают тяжёлые времена.
    Быть слабым и наделять себя полномочиями-это подло.
    Давать народу слово, но не реализацию-это цинично.
    Уметь лгать и при этом, призывать к морали-это странно.
    Разрушить государство и верить, что вас ждёт успех в другом государстве-это опрометчиво.
    Доверять членам власти и высмеивать народ-халатно.
    Давать торговцам возможность вывозить ресурсы и при этом быть в доле-это преступление.
    Вывозить капитал и иметь власть над банкирами и при этом уверять, что вы слабы-это оригинально.
    Садить оппонентов и наделять их пороками-это удел обманщиков.
    Нести суть для себя и проявлять слабость для общества-это неправдоподобно.
    Тот кто лишил достойного будущего общество-узнает его гнев и смуту.

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