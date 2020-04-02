Власть России сегодня.
15:07. 2 апреля 2020 332 просмотра 9 коммент. Опубликовал: Михан
Плоха та власть-которая видит своё будущее, в другой стране.
Когда власть достаётся лжецу, то наступают тяжёлые времена.
Быть слабым и наделять себя полномочиями-это подло.
Давать народу слово, но не реализацию-это цинично.
Уметь лгать и при этом, призывать к морали-это странно.
Разрушить государство и верить, что вас ждёт успех в другом государстве-это опрометчиво.
Доверять членам власти и высмеивать народ-халатно.
Давать торговцам возможность вывозить ресурсы и при этом быть в доле-это преступление.
Вывозить капитал и иметь власть над банкирами и при этом уверять, что вы слабы-это оригинально.
Садить оппонентов и наделять их пороками-это удел обманщиков.
Нести суть для себя и проявлять слабость для общества-это неправдоподобно.
Тот кто лишил достойного будущего общество-узнает его гнев и смуту.
Ну если столько качеств у одного человека, да он просто гений. Но мне кажется что служители сами играют своего кардинала на свой вкус и цвет.
Наших чиновников черти уже заждались в аду!
Ваших возможно а наших нет ))
Ну вот и готов текст для новой конституции. И голосовать не надо. Пусть Дума принимает, что хорошо быть здоровым и богатым и плохо – оставаться больным и бедным.
Назовём это конституция кретинов ))
Власть – это красть. А красть – это сласть.
Что за чудик тут плачется в статье, не понимая ни в политике, ни в чем до уровня абсолютно!
Индусы одну гадость производят
чай ужасный
кофе ужасное
авто ужасное.. так что нечего умничать
Очередной «прошитый».