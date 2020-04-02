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УПОР Ноосфера. Советское образование в 70-80 годах. Олег Верещагин.

16:10. 2 апреля 2020 73 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sX0YLSubQzI

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 15035 365
    Русофил 2 апреля 2020 в 16:15

    Советское образование в 70-80 годах наштамповало кретинов которые в 90-х пили мочу лечились у Кашпировского и несли денешки Лёне Голубкову.
    Комсомольцы одели красные пиджаки и пошли убивать коммунистов.
    Это не трогая комсомольца Басаева или коммуниста и генерала Дудаева

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