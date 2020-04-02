УПОР Ноосфера. Советское образование в 70-80 годах. Олег Верещагин.

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В действительности человеком движет не наслаждение и счастье как таковые, а скорее то, что порождает их, будь то осуществление личного смысла или общение с другим человеком. Это относится также и к общению с богом.
Советское образование в 70-80 годах наштамповало кретинов которые в 90-х пили мочу лечились у Кашпировского и несли денешки Лёне Голубкову.
Комсомольцы одели красные пиджаки и пошли убивать коммунистов.
Это не трогая комсомольца Басаева или коммуниста и генерала Дудаева