Главная » Здоровье, Мировоззрение, Невероятное в мире

Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

23:26. 2 апреля 2020 42 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса | Русская весна

Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.

В работе, опубликованной в журнале EBioMedicine, ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

«Оба этих патогена — близкие родственники SARS-CoV-2, а их изучение показало, что один из белков их оболочки, S-белок, важен для формирования иммунного ответа.

Можно сказать, что мы заранее знали, как нужно бороться с новым вирусом», — заявила доцент Питтсбургского университета слова Андреа Гамботто, одна из авторов исследования.

В ходе экспериментов с лабораторными мышами удалось установить, что потенциальная вакцина при попадании в организм способствует выработке специфичных к SARS-CoV-2 антител, которых должно быть достаточно для нейтрализации вируса.

Сейчас ученые надеются получить разрешение на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса, распространившегося из Китая, пандемией. Согласно последним данным ВОЗ, во всем мире зафиксировали свыше миллиона случаев заражения, более 50 тысяч человек умерли.

Читайте также: Найдена связь между смертностью от коронавируса и популярной прививкой (ФОТО)

Источник: https://rusvesna.su/news/1585859209

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Карликовые гуманоиды в Израиле
...после обнаружения пришельца в Ахиюд опубликовано впечатляющее свидетельство (газета «Время...Бет-Даган Краткая информация о результатах испытаний (образца) с удостоверением о ..., газета «Маарив» опубликовала фотографии "инопланетянина" на первой странице, в то ...
Разбираемся с прививками. Часть 16. Полиомиелит
... эпидемии полиомиелита. Например, до первой мировой войны Германия производила сахар...от него быстро пропадает. В результате испытаний выяснилось, что новый штамм ...рак у хомяков. Впоследствии были опубликованы десятки исследований, которые находили ...
Бобылов Юрий о выдающемся руководителе СССР Л.П. Берия
... изыскания, доложив СНК о первых результатах не позже 1 мая 1943... Министерство среднего машиностроения СССР. Испытание первой советской водородной бомбы, разработку ...Убийца Сталина и СССР». Статья опубликована в еженедельнике «Аргументы недели» 23...
Евгений Родимин. Опасные лучи - защищайтесь!
... испытана боевая установка «Радиосон». Результаты испытаний были изложены в докладе МРЭ... экосфере человека постоянно увеличивается. В первую очередь это – компьютеры, не...после обработки и выявления закономерностей – опубликовать. Сам я стал пользоваться (...
Геофизическое оружие
...Новый Южный Уэльс).1975: Опубликованы результаты исследований воздействия инфранизких частот ...- это и есть последствия первых испытаний геофизического оружия. - Татьяна ... это и есть последствия первых испытаний геофизического оружия. Весной текущего...
АНЕНЭРБЕ. Тёмная Тайна Третьего Рейха
...они даже провели несколько испытаний: первое на острове Рюген в...гораздо более длительного времени. Первые результаты – и результаты обнадеживающие – были получены....Синцериус Ренатус («Искренне Обращенный»), опубликовал трактат, озаглавленный «Теоретико-...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)