Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.

В работе, опубликованной в журнале EBioMedicine, ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

«Оба этих патогена — близкие родственники SARS-CoV-2, а их изучение показало, что один из белков их оболочки, S-белок, важен для формирования иммунного ответа.

Можно сказать, что мы заранее знали, как нужно бороться с новым вирусом», — заявила доцент Питтсбургского университета слова Андреа Гамботто, одна из авторов исследования.

В ходе экспериментов с лабораторными мышами удалось установить, что потенциальная вакцина при попадании в организм способствует выработке специфичных к SARS-CoV-2 антител, которых должно быть достаточно для нейтрализации вируса.

Сейчас ученые надеются получить разрешение на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса, распространившегося из Китая, пандемией. Согласно последним данным ВОЗ, во всем мире зафиксировали свыше миллиона случаев заражения, более 50 тысяч человек умерли.

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