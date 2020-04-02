Новости Украины и Новороссии 02 апреля 2020

Одесский журналист Юрий Ткачёв высказался о капитуляции Владимира Зеленского перед Западом и МВФ и утрате хоть и призрачной, но возможности для Украины выбраться из долговой ямы, куда её старательно загоняли в последние годы.

«Самое подлое в капитуляции Зеленского перед МВФ и Западом то, что капитулировал он в ситуации, когда у него в руках были все карты и возможности выйти если не победителем, то с ничьей.

Коронавирус, мировой экономический кризис, который может превзойти Великую депрессию, — достаточно веская причина, чтобы заявить о невозможности полного выполнения своих обязательств по долгам — в первую очередь, перед МВФ и иностранными держателями ОВГЗ, или хотя бы по одному из пунктов.

В ситуации, когда уже и в МВФ говорят о возможности заморозить долги развивающихся стран, оказавшихся в сложном финансовом положении, соответствующее заявление Украины было бы понято и принято. Точнее, у „западных партнёров” просто не было бы ни одного оправдания для того, чтобы его не принять.

Речь идёт не о том, чтобы отказаться от выплаты долга вообще. Но как насчёт отсрочки платежей, скажем, на 5 лет? Кто во всём мире мог бы назвать это условие несправедливым?

Но Зеленский предпочёл совершенно унизительную капитуляцию. Взяв очередной кредит для выплаты процентов по кредиту, да ещё и ценой распродажи земли, Украина ещё глубже влазит в долговую яму, хотя у нас был шанс выскочить из неё.

Больше такого шанса может не представиться никогда».

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