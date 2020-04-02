Новости Украины и Новороссии 02 апреля 2020
- 09:16 Больше такого шанса может не представиться никогда: Зеленский упустил окно возможностей для Украины.
- 07:50 Украина ударила в спину Белоруссии.
- 07:22 Не все украинцы смогут «докарантинить» до лета.
- 06:00 Вирусно-информационная атака Украины на ДНР.
- 02:00 В ДНР рассказали, как правильно пользоваться масками при эпидемии (ВИДЕО).
- 00:30 Пустите нас на Донбасс! — Украина обратилась со странной просьбой к России.
- 00:10 Что надо сделать с Супрун.
- Вчера 22:16 С голыми руками на амбразуру.
Больше такого шанса может не представиться никогда: Зеленский упустил окно возможностей для Украины
Одесский журналист Юрий Ткачёв высказался о капитуляции Владимира Зеленского перед Западом и МВФ и утрате хоть и призрачной, но возможности для Украины выбраться из долговой ямы, куда её старательно загоняли в последние годы.
«Самое подлое в капитуляции Зеленского перед МВФ и Западом то, что капитулировал он в ситуации, когда у него в руках были все карты и возможности выйти если не победителем, то с ничьей.
Коронавирус, мировой экономический кризис, который может превзойти Великую депрессию, — достаточно веская причина, чтобы заявить о невозможности полного выполнения своих обязательств по долгам — в первую очередь, перед МВФ и иностранными держателями ОВГЗ, или хотя бы по одному из пунктов.
В ситуации, когда уже и в МВФ говорят о возможности заморозить долги развивающихся стран, оказавшихся в сложном финансовом положении, соответствующее заявление Украины было бы понято и принято. Точнее, у „западных партнёров” просто не было бы ни одного оправдания для того, чтобы его не принять.
Речь идёт не о том, чтобы отказаться от выплаты долга вообще. Но как насчёт отсрочки платежей, скажем, на 5 лет? Кто во всём мире мог бы назвать это условие несправедливым?
Но Зеленский предпочёл совершенно унизительную капитуляцию. Взяв очередной кредит для выплаты процентов по кредиту, да ещё и ценой распродажи земли, Украина ещё глубже влазит в долговую яму, хотя у нас был шанс выскочить из неё.
Больше такого шанса может не представиться никогда».
Читайте также: Пустите нас на Донбасс! — Украина обратилась со странной просьбой к России
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украина ударила в спину Белоруссии
Украина решила поддержать санкции Европейского Союза, введённые против Белоруссии ещё в 2004 году за притеснения оппозиционных политиков.
Текст соответствующего документа был опубликован на сайте Европейского Совета во вторник, 31 марта.
«17 февраля Совет ЕС принял решение (CFSP — Общая внешняя политика и политика безопасности — прим. РВ) 2020/214 о дополнении решения Совета ЕС 2012/642 / CFSP. Этим решением Совет ЕС продлил ограничительные меры против Беларуси на один год, до 28 февраля 2021 года.
Страны-кандидаты Республика Северная Македония, Черногория и Албания, страна процесса стабилизации и ассоциации Босния и Герцеговина, страны EFTA (Европейской зоны свободной торговли — прим. РВ) Лихтенштейн и Норвегия, а также Украина присоединились к этому решению», — сказано в заявлении Высокого Представителя ЕС Жозепа Борреля.
Поддержав европейские санкции, Украина впредь обязуется проводить свою внешнюю политику с Белоруссией, исходя из принятых ранее европейских ограничительных мер.
Одним из важнейших ограничений, вводимых санкциями, было наложение на Белоруссию эмбарго на поставки оружия. Кроме того, в европейских банках были заморожены белорусские активы, а также запрещён въезд в Евросоюз лицам, причастным к якобы исчезновениям оппозиционных политиков, журналистов и бизнесменов.
Прокомментировал это известие и одесский журналист Юрий Ткачёв:
«Украина выступила за продление санкций ЕС против Белоруссии.
И это после всех реверансов Лукашенко в сторону нашего богоспасаемого отечества, поставок в нашу страну топлива, несмотря на недовольство России, непризнание Крыма, непризнание Донбасса и это вот всё.
А разгадка одна: куда Украину не целуй, везде жопа.
Если ты не Соединённые Штаты Америки, конечно», — написал он в личном блоге в соцсети.
Читайте также: Пустите нас на Донбасс! — Украина обратилась со странной просьбой к России
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Не все украинцы смогут «докарантинить» до лета
Отсидеться в карантине до лета, не беспокоясь о зарабатывании денег, смогут лишь 7% украинцев. У большей же части населения сбережений осталось от силы на месяц. Об этом свидетельствует социологическое исследование группы «Рейтинг».
Так, согласно опросу, при потере источника дохода, денег, чтобы продержаться без работы, хватит лишь на короткий период времени.
- ► Меньше месяца смогут продержаться 63% украинцев;
- ► два месяца без работы протянет 16% украинцев;
- ► до трех месяцев средств хватит у 7% украинцев;
- ► и только 10% граждан смогут спокойно сидеть дома больше трех месяцев.
80% украинцев беспокоит то, что на Украине наступит затяжной экономический кризис.
Читайте также: Рефрижераторы с трупами: американские врачи рассказывают о коллапсе системы здравоохранения
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Вирусно-информационная атака Украины на ДНР
Чем критичней становится ситуация с коронавирусом на Украине, тем громче кричат украинские «инфоборцы» про эпидемиологическую обстановку в ЛДНР.
Оно и понятно — нужно хоть чем-то попытаться отвлечь население от внутренней проблемы. Принцип — «а у соседа хуже», может быть, и срабатывал бы, но Украина сейчас — самая отсталая страна Европы. Во всех отношениях — и в экономическом плане, и технологическом, и в здравоохранении. Поэтому информационные псы «незалежной» так отчаянно пытаются выискать (а когда не получается — придумать) проблемы, с которыми сталкиваются жители ДНР.
Самый распространённый вброс — в Республике якобы нет (или не хватает) тест-систем для диагностирования коронавируса среди населения.
Изначально украинские СМИ писали именно о том, что тестов на вирус в ДНР нет вообще. Но республиканские СМИ этот фейк сразу опровергли — в частности, на телеканале «Оплот» вышел репортаж с участием заведующей лабораторией особо опасных инфекций РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР Людмилой Акимовой.
В репортаже сказано — тест-системы в Республике есть в неограниченном количестве, тестирование бесплатное, ожидание результата — в течение дня.
Теперь украинскими СМИ распространяются следующие сообщения — да, в Республике тесты есть, но вот тестируют не всех — потому что тестов всего несколько сотен.
Напрашивается такой вопрос — а разве в какой-либо стране мира тестируют абсолютно всех желающих? Нет — тестируют только тех, у кого есть подозрения на коронавирус. Зачем тестировать людей, у которых нет симптомов?
Разумеется, тестов гораздо больше, чем несколько сотен — завозить из России всего пару сотен тестов на целый регион — согласитесь, как-то даже глупо и бессмысленно. Но также нужно справедливо признать — безрассудно расходовать тест-системы в данной ситуации не совсем разумно, чтобы в нужный момент не случилось их дефицита. Но стране, которая разрешила продать свои защитные маски за рубеж по рыночной цене, а потом на внутреннем рынке украинцы были вынуждены покупать их уже по спекулятивным расценкам — такой стране этого не понять.
Ситуация с коронавирусом на Украине не просто опасная — она взрывоопасная, и может вызвать бунты по всему государству — достаточно вспомнить Новые Санжары.
Из-за большого количества «заробитчан» и их зачастую неконтролируемого передвижения через границы на Украине даже при желании и возможностях (а таких возможностей там попросту нет) не смогут узнать точную цифру инфицированных и скончавшихся — и мы не злорадствуем.
Просто «благодаря» Украине Донбасс шесть лет находится в полуизоляции и постоянных блокадах, а украинцы так стремились в Европу мыть унитазы и стирать нижнее белье за стареющими итальянцами, что их мечты сбылись…
Теперь украинцы пожинают всё те же плоды своих сомнительных революций…
Читайте также: На Донбассе ВСУ травят мирных жителей
Владимир Ельский, специально для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В ДНР рассказали, как правильно пользоваться масками при эпидемии (ВИДЕО)
В Минздраве ДНР дали рекомендации по использованию медицинских масок.
В ведомстве рассказали, кому необходимо их носить и как правильно использовать, чтобы обезопасить себя и окружающих во время эпидемии коронавируса.
Читайте также: СРОЧНО: В ДНР выявлен второй случай коронавируса
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Пустите нас на Донбасс! — Украина обратилась со странной просьбой к России
В Министерстве иностранных дел Украины потребовали у России предоставить безопасный доступ представителям СММ ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста, а также украинским врачам к населению на территориях ЛНР и ДНР.
В заявлении ведомства, опубликованном на официальном сайте сегодня, указано, что Россия обязана допустить украинских врачей для проведения квалифицированного медицинского обследования и лечения заражённых коронавирусом.
Как отмечается в тексте заявления, Украина и ранее привлекала внимание международного сообщества к тому, что неспособна препятствовать распространению коронавирусной инфекции на территориях Республик Донбасса.
«В условиях продолжения боевых действий и фактического закрытия оккупированной части Донбасса для СММ ОБСЕ, учреждений ООН, Международного комитета Красного Креста и других международных гуманитарных неправительственных организаций, местные жители оказались в роли заложников, беззащитных перед угрозой пандемии», — «беспокоятся» в ведомстве.
При этом украинский МИД указывает, что Россия обязана обеспечить беспрепятственный доступ к «оккупированным территориям». Любопытно, что в дипведомстве не забыли особенно подчеркнуть со ссылкой на Минские соглашения, что доступ должен быть предоставлен и к участку «украинско-российской государственной границы».
Очень странное заявление дипломатического ведомства страны, которая не может обеспечить на своих территориях адекватное медицинское реагирование на ситуацию. Отчего это вдруг «незалежная», в которой представители высших эшелонов власти уже в открытую признаются в неспособности разрушенной системы здравоохранения справиться с эпидемией, озаботилась положением граждан в ЛДНР?
Очень жаль, собственно, что в своём требовании МИД Украины не уточнил, каких именно украинских врачей готовят для отправки в Республики: тех, которые «с гимном на устах» радовались, что к ним не доставят эвакуированных сограждан из Китая, или тех, которые массово увольняются из больниц из-за критической ситуации.
Отметим, что на данный момент в Народных Республиках подтверждены единичные случаи заражения: один в ЛНР и два в ДНР. При этом властями в последние недели был введен целый ряд ограничений для уменьшения социальных контактов.
Кроме того, как сообщала «Русская Весна», ДНР в ближайшее время получит гуманитарный груз от ВОЗ с необходимыми средствами защиты.
Читайте также: Ситуация меняется: последние данные по заболевшим и умершим от коронавируса в России (+ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Что надо сделать с Супрун
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
С голыми руками на амбразуру
К оглавлению | Источник: www.youtube.com