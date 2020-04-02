Слабый ищет более слабого, сильный -равного, мечтатель-более сильного и лишь реалист довольствуется реальностью.

У тех кто проигрывает, есть особенность-им не важно что их ждёт они желают иметь уже сейчас.

Самый слабый ищет сочувствующего, самый сильный -поклонника и лишь самый умный является сам- тем, кто покажет свои сильные преимущества.

У страдальцев много врагов, но их было бы меньше-если они не давали повод.

Глуп тот кто желает стабильности и не меняет жизнь к лучшему.

Слабый оправдывает свои силы-тем что у него много преимуществ, а на самом деле ищет как стать ещё слабей.

Ум гения и ум простака-схож, в нём нет места рутине и быту.

Слабый становится слабей лишь потому, что отдаёт силу неведомому.

Тот кто виновен в беде, должен отдать часть своего и пусть это будут слова оправдания.

Стремится к богатству и при этом развиваться, это просто, надо искать последователей.

Тот слаб -чьи знания имеют много противоречий, говорить люблю и при этом ненавидеть путь к слабоумию и рабству.

Быть верным Родине и давать власти возможность улучшать жизнь к лучшему, вот к чему должен стремиться праведник.

Самый верный-этот тот кто отдал свои возможности достойному.

Слабый кто отдал свои пороки, тому кто в них не нуждался.

Сильный кто взрастил в обществе веру в истину-это когда тот кто слаб, тот не претендует иметь больше сильного.

Узреть праведника-может тот кто стремится увидеть реализацию добра.

Если общество само бы решала-кто будет у власти, то к власти приходили бы добрые и решительные личности.

Невежда далёк от праведника, праведник не станет поступать как невежда, хотя многие просят его об этом.

Страх-это то что другие не принимают и оно воздействует на того кто это сделал.

Любовь-это чувство которое даёт желание жить.

Если общество будет одобрять доброту, то многое будет лучше.

Если есть тайна, то есть и тот кто на этом выигрывает.

В России многие верят, что если ты прав, то тебе нечего бояться, но есть те кто уверен в своей правоте и не сверяют её с реалиями, тем самым навязывают своё упрямство.

Истина -это понимание реальности, где главное -зачем.

Если знать истинное предназначение создания Мира, то можно стать Творцом, Мир создан -узнать где предел у многого.

Если вера от бога, то она оправдывает, а если от лукавого, то она обличает.

Мудрый-это тот кто решает проблему, не давая ей реализоваться.

У мудреца может быть ученик, но должен быть более вынослив чем учитель, с годами приходит слабость и надо быть готовым.

Просветление-это часть пути, следующий этап-это применение своего виденья.

У просветлённого нет тени в сознании, т.е. нет пробелов в виденьи реалий и быта жизни на Земле.

Слабый и верующий ищет оправдание торжеству зла.

Ищущий силу достоин её найти, если он не слаб пороком.

Кто много знает-не мудрец, кто одержал много побед уже стал мудрецом.

У мудрости-как у реки, есть истоки-это вера в справедливость, желание помогать и вера в порядок.

Те кто учились у мудрецов не всегда становились мудрецами, часто они находили оправданию своим порокам и невежеству.

Тот кто знает и видит-достоин власти.

Презирать и любить не всегда это противоположное, это может быть жалость.

Смеяться и верить-это когда убеждаешь в истине смеха, когда заражаешь верой в хорошее.

Силён тот кто видит причины успеха противника.

Слаб тот кто повинуется глупцу и невежде.

Много тех кто ищет правду, хотя могли бы её и узреть-применяя знания на практике.

Тот кто достиг успеха в обществе, не всегда добьётся успеха в другом обществе, могут быть разные приоритеты. В одном главное быть правильным, а в другом добрым. На самом деле тот кто добр-тот и правилен. Часто ситуация складывается так, что нужна помощь и заплатить нечем-добрый поможет, а правильный нет.

Самые добрые свои дела распространяют на многих, кто учит правильному пониманию успеха-когда торжество общее.

Если вы знаете как на самом деле и не говорите никому-то у вас преимущество, так и тот кто видит правильно имеет больше шансов к успеху. Зрение бывает не только физическое, но и духовное, к примеру для многих заря-это заря, но для кого то это новый этап становления, в рамках новых реалий.