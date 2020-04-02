Молодёжь философствует – учится задавать правильные вопросы и искать на них ответы

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Описание и расшифровка понятий +4 Святой – это личность, которая своими действиями формирует рост отдельного индивида и общества в целом к более высоким и благородным уровням развития.

Если посмотреть на общество в целом и в частности, то его можно классифицировать по следующей системе оценок .



+3 Личность – это самоактуализирующаяся личность, которой свойственны её гармоничное развитие и цельность; её выделяют как личность с большой буквы, которой свойственно постоянная, гармоничная и здоровая реализация высших потребностей.



+2 Индивидуальность – это развивающаяся, самоопределяющаяся, самореализующаяся личность, которой свойственна целостность и реализация высших потребностей.



+1 Социальная личность – шаблонная, массовая, традиционная, сценарная личность, которой присуща личина её маски и роли, а также уровень средних потребностей.



0 Индивид – это дезадаптант, досоциальная личность, влекомая собственным эгом и, в основном, низшими потребностями.



-1 Скептик – это индивид, который подвергает всё сомнению, который в результате является разрушителем устоев и традиций общества, и за счёт своей видимой безобидности является, на самом деле, фундаментальными разрушителями всего и вся.



-2 Циник – это индивид, который подвергает социальному разрушению всё вокруг себя за счёт своей пренебрежительной и презрительной позиции к чему-либо; также является фундаментальным разрушителем всего и вся. Но за счёт своей презрительной позиции и пренебрежения они влияют на общество гораздо более масштабней скептиков и несут тем самым более существенный ущерб.



-3 Демагог – это умелый лжец, который извращает всё и вся на своём пути, является существенным фундаментальным разрушителем социума, особенно имея массовый доступ к нему. Они способны извратить понятия добра и зла, допустимого и недопустимого, признаваемого и непризнаваемого. Являются более существенными извратителями общественных устоев и нравов и несут более ощутимый вред, чем скептик и циник.



-4 Иезуит – это человек, деятельность которого нацелена на понижение уровня развития отдельного человека и общества до более низкого уровня. Их задача – не дать человеку состояться человеком. Являются прямыми идеологическими противниками личностей на уровне Святой. Иезуит взращивает в обществе такую форму окружающего общественного пространства, которая в режиме самовоспроизводства формирует общество скептиков, циников, демагогов и не даёт подняться личности с уровня индивида и массовой личности.

Именно святой это тот уровень, который определяет людей, которые формируют позитивные и положительные тренды развития общества и его устойчивости. Святые это люди, деятельность которых направлена во благо всего общества и человечества. Они являются важнейшими факторами устойчивости общества и его жизнеспособности. Являются идеологическими противниками иезуитов.

Именно личность с большой буквы способна менять мир в хорошую сторону, превнося в него за счёт своего труда и личностных качеств блага и свой вклад в общее дело. Степень влияния на них через манипуляции, принуждение и формы деструктивного управления являются неэффективными. Личность является стержнем жесткости в обществе, формируя и поддерживая общество в его устойчиво-положительном тонусе. Чем меньше личностей в обществе, тем более нездоровым является это общество.

Именно индивидуальность, тот уровень, на который поднялся человек, – вызывает неприязнь и недовольство у элиты, так как этот уровень человека, который менее подвержен управлению и манипуляции извне за счёт массовых средств влияния. Индивидуальность – это человек созидательного начала, как правило творческий и хорошо развитый, обладает способностью влиять на мир гораздо более существенно в положительном контексте чем уровни индивида и массовой личности. Чем меньше индивидуальностей в обществе тем более нездоровым является это общество.

Именно социальная личность, которая является шаблонной и массовой, сценарной – является тем общественным уровнем, на которым элиты воспитывают всё население земли, так как именно он является основой их фундаментом влияния на массовое сознание: доверяющие "официальным" данным, СМИ, авторитетам и легко поддающиеся манипулированию. Именно эта масса людей наиболее выгодна для формирования своей удобной и выгодной формы управления и политики.

Именно индивид – это основа из которой вырастает общество, всё развитие начинается с этого нулевого уровня, так как все дети являются индивидами.

Недооценка влияния скептиков, циников и тем более демагогов на общество из-за их незаметной и, более точно сказать, из-за их невидимой безобидности – является глубокой ошибкой общества.



Именно из-за влияния каждого отдельного скептика с его абсолютным, патологичным недоверием и повсеместным сомнением, убивающим отдельно доводы и логику событий и обстоятельств простых жизненных ситуаций, задач и процессов, которые в результате сеют болотную почву под ногами и выбивают опоры из-под ног; они тем самым убивают веру – основу силы человека и его существования, тем самым убивая и закапывая глубоко его потенциал.



Именно из-за влияния циников с их показным пренебрежением и презрением, которые своей эпатажной мнимо-уникальной точкой зрения формируют отвращение к устоям, нравам, событиям, фактам, процессам, ситуациям и выражениям, понятиям и т.д., то есть во всём они убивают веру – основу силы человека и его существования, тем самым убивая и закапывая глубоко его потенциал.

Именно из-за влияния демагогов, которые могут извратить любую идею, нрав, устой, понятие, смысл, процесс, событие, обстоятельство и, вывернув всё наизнанку, обмануть миллионы людей и тем самым принести беды, голод и мор. Потому что своими действиями демагоги убивают силу человека, его дух, его веру, его волю, его смыслы – они убивают и закапывают глубоко человеческий потенциал.

Именно из-за влияния иезуитов формируется окружающая среда, которая формирует негативные и деградационные общественные тренды, где влияя на массы и проводя свою политику, они сдерживают и ограничивают, а также убивают и глубоко закапывают потенциал человека. Главная задача иезуитов – сформировать среду, которая будет "естественным" образом порождать и увеличивать число скептиков, циников и демагогов, а также сдерживать индивидов и сценарных личностей от их развития.

Описание влияния и степени влияния каждого отдельного уровня стоит того, чтобы кто-то более искушенный сделал его более чётким и более ясным, чтобы каждый читатель, который бы ознакомившись с методологией общества, ужаснулся и восхитился, и изменил себя и своё окружение. Ведь взращивая в обществе святых, личностей с большой буквы и индивидуальностей, мы меняем этот мир к лучшему.



Методология жизни!

Начнем с того, что называется "Уровнем развития".

Уровни развития: 1. Ученик

2. Мудрец

3. Вершитель

4. Искусник



0. Обыватель



ИБЖЕ

Уровни развития:

Нулевой уровень: Обыватель – это человек, который особо ничем не интересуется, полностью приспособленный к окружающему ландшафту.

Первый уровень: Ученик – это человек, который учится, его главной задачей является поиск и приобретение знаний.

Второй уровень: Мудрец – это человек, который применяет полученные знания на практике, его основная задача это уровень действия, реализация проектов, создание процессов и векторов движения. Масштаб мудреца – уровень личных и общественно небольших проектов и организаций.

Третий уровень: Вершитель – это человек, который в большинстве своём является успешным мудрецом, но масштаб влияния данного человека на мир поднимается до проектов среднего уровня. Задача вершителя – "вершить дела", т.е. решать проблемы большего масштаба.

Четвертый уровень: Искусник – это человек, который является успешным вершителем, достигнув успеха в решении средних и более масштабных проблем, данный человек в этом случае поднимается на уровень искусника. Задача искусника – успешное решение уже нескольких значимых и масштабных проблем.

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Если посмотреть на уровни развития в политической плоскости и перевести на наше общество, то мы увидим следующую картину.

Уровни развития: 1. Ученик – 5% граждан

2. Мудрец – 4,9 % граждан

3. Вершитель – 0,9% граждан

4. Искусник – 0,1% граждан



0. Обыватели – 90% граждан

Данная методологическая социальная карта универсальна: она применима не только к политическому анализу общества, но является персональным методологическим инструментом. Используя методологию жизни в отношении себя и отталкиваясь от неё, вы можете увидеть свой персональный уровень развития как каждодневный, так и долгосрочный, и, отталкиваясь от этой информации, возможно вы захотите что-либо изменить, и у вас появится новая мотивация.

Данная методология жизни будет полезна, исходя из следующего утверждения:

- Как можно проводить свою политику? Внешней активностью.

Здесь надо понять, что среди сторонников КОБ, существуют две категории людей:

1. Активист "КОБ" – это активный сторонник КОБ, наделенный Убежденностью, действующая личность, которая выражает своё устремление в мир через свои проекты.



2. Пассивист "КОБ" – это пассивный сторонник КОБ, наделенный Убеждением в правильности КОБ, но проявляющий только личную активность по применению КОБ только в своей жизни.

И если посчитать, то становится ясно, что сторонников КОБ и так немного, но а "Активистов КОБы" в процентном виде ещё меньше. Что очень печально.

Ведь если посмотреть на политическую, просветительскую деятельность, то становится ясно, что популярных каналов и открытых каналов, специализирующихся по КОБ, совсем немного. И проблема Пассивизма КОБ стоит на первом плане.

И здесь надо определиться со следующим принципом.

Выйти из принципа Потребителя

Войти в принцип Созидателя

Потому что многие сторонники КОБ уже давно являются просто Потребителями контента и не торопятся войти в Созидатели. И ради внесения определённости надо избавляться от принципа Потребителя в пользу принципа Созидателя через свою творческую деятельность, как например, активное проявление своей политики, своего проекта жизнеустройства.

Выходить из Пассивистов КОБ, в Активисты КОБ. – Это тоже определяющий внешний репер.

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Разрешение внутренней неопределённости

Для того, чтобы избавиться от внутренней неопределённости, надо освоить,

Развивающую идею – Работа над собой



ИБЖЕ

И это правильно, так как идея работы над собой является определяющим внутренним репером. А вот вопрос – как реализовать работу над собой, разрешается через практическую методологию ИБЖЕ.

ИБЖЕ

(Истинная божественная жизненная этика)

Почему божественная?

Потому что, ИБЖЕ подразумевает под собой систему понятий и поднимает определяющие вопросы, и отвечает на них через определённую истинную систему, являя и определяя собой жизненную этику, которой является ИБЖЕ.

Итак почему божественная?

Потому что, ИБЖЕ определяет, что в каждом человеке есть частица Творца, и благодаря этой частице мы все являемся божественными существами, детьми Бога. Поэтому и Истинная Божественная Жизненная Этика.

Парадигма особого словаря – это свой словарь жизненной этики: Словарь ИБЖЭ:

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Что такое истина?

Истина многолика и несет в себе как практический смысл, так и образный.

Практическое определение истины:

Истина – это верное отображение действительности Википедия

Опишем образное определение истины:

Истина – это то, чем мы её представим Википедия

Так чем же мы её представим? "Истина в вине" Что, конечно же, ложь, это – деградационная идея. Это определение – болото, трясина, из-за которой мы утонем в нашей жизни, став алкоголиками и упав на самое дно жизни.

Так чем же тогда надо представить истину?

Если "Истина в вине" это болото, трясина, то тогда нам нужна некая опора, на которую мы можем опереться. Дело в том, что истина по своей сути должна быть для человека Точкой опоры. Тем, на что человек может опереться и от чего оттолкнуться в жизни.

Если вы, допустим, берете мейнстрим-определение и соглашаетесь только с ним, что истина – то, чем ты ее представишь, то тогда в этом случае – если держаться за такое определение – вы никогда истину и не найдете (если дословно держаться). У вас её просто не будет. То есть у вас – не точка опоры, а её отсутствие – болото, трясина. И вы определенно утонете – это аксиома. Либо вы, не став держаться за строгое определение, найдете "истину в вине". Результат известен. Либо еще в чём-то другом нехорошем. Поэтому я исхожу из следующего определения:

Образное определение истины:

Истина – это точка опоры, точка отсчёта, точка сборки, система счисления ИБЖЕ

А как сделать определение истины более внятным и не распространным?

Истина – это любое знание, которое способствует творческой самореализации, развитию и реализации высших потребностей. ИБЖЕ

Это означает, что Истина – нравственное понятие. Истина – нравственность. Создавая тем самым много определений и переводя их в мета-язык, получаем следующее.

Формула – синонимы Истина:

Что способствует творческой реализации человека и его нравственности?

Отсюда:

Истина – Развитие

Истина – Самореализация

Истина – Позитив

Истина – Добро

Истина – Здоровье

Истина – Нравственность

Истина – Доброжелательность

Истина – Самоактуализация

Истина – Здоровая самооценка – достоинство

Истина – Здоровый уровень развития личности

Истина – Смысл жизни

Истина – Любовь

Истина – Семья

Истина – Забота

Истина – Труд

Истина – Устремленность

Истина – Радость

Истина – Энтузиазм

Истина – Воодушевление

Истина – Творчество

Истина – Справедливость

Истина – Бодрость и т.д..

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ИБЖЕ

Основная, главная, стержневая формула ИБЖЭ МЕТА-Формула истины

Данная мета-формула работает только в рамках этой жизненной этики, по сути, является также мета-синонимом, но строго выраженной в формуле. МЕТА-Формула истины.

Истина – это ИСТИНА, тогда, когда:

Истина – это ДОБРО

Истина – это ЗДОРОВЬЕ

Истина – это ПОЗИТИВ



ИБЖЕ

Для понимания как работает мета-формула, на мета-языке мета-синонимов данной жизненной этики:

Мета-формула истины и мета-синонимов представляется следующим образом: через эти взаимосвязи ищется общий смысл, который и завязывается на Жизненную этику. Допустим, если что-то называется добром, значит это также по мета-формуле называется истиной, здоровьем, позитивом.

Позитив – ИСТИНА, тогда – когда:

Позитив – ДОБРО

Позитив – ЗДОРОВЬЕ

Позитив – ПОЗИТИВ Добро – ИСТИНА, тогда – когда:

Добро – ПОЗИТИВ

Добро – ЗДОРОВЬЕ

Добро – ДОБРО Здоровье – ИСТИНА, тогда – когда:

Здоровье – ДОБРО

Здоровье – ПОЗИТИВ

Здоровье – ЗДОРОВЬЕ



ИБЖЕ

Только соблюдая такую взаимосвязь, которая отвечает этим требованиям, формирует общий смысл, стержень – ИБЖЕ.



Если она не отвечает формуле.



Допустим вы нашли, как вы предполагаете, истину – сверяете ее с формулой, а она не отвечает параметрам – позитив, здоровье, добро – значит это определенно не истина а, ложная истина – ложь..

Так формируется вся система смыслов и уровней ИБЖЕ

И это формула является – главной, основной – стрежневой. То есть из неё можно дальше выводить как другие формулы, так и другие значения. Но все формулы должны строго соответствовать и быть в согласии с главной, основной формулой.

Только строго в рамках таких определений, такой работы, такого согласия жизненная этика является целостной и здоровой.

Нравственность Нравственность – ИСТИНА, тогда – когда:

Нравственность – ДОБРО

Нравственность – ЗДОРОВЬЕ

Нравственность – ПОЗИТИВ

– Свобода Свобода – ИСТИНА, тогда – когда:

Свобода – ДОБРО

Свобода – ЗДОРОВЬЕ

Свобода – ПОЗИТИВ

– Любовь – ИСТИНА, тогда – когда: Любовь – ДОБРО

Любовь – ЗДОРОВЬЕ

Любовь – ПОЗИТИВ

Любовь – СВОБОДА

– Истина – Смысл жизни, тогда он должен быть. Смысл жизни – ИСТИНА, тогда – когда:

Смысл жизни – ДОБРО

Смысл жизни – ЗДОРОВЬЕ

Смысл жизни – ПОЗИТИВ Смысл жизни – НРАВСТВЕННОСТЬ

Смысл жизни – СВОБОДА

Смысл жизни – ЛЮБОВЬ

Смысл жизни – СМЫСЛ ЖИЗНИ

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ИБЖЕ

Таким образом через мета-язык и мета-словарь, мета-синонимы работает Истинная Божественная Жизненная Этика человека.

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Что такое Развитие?

Если вы не найдете определение и значение слова Развитие, то тогда вы, не понимая что это, – вы, по сути, и развиваться не сможете. Поймите меня правильно. – А как развиваться? Куда? Каким образом?

Поэтому этика, в данном случае теоретически-практическая этика формирует ответы на эти вопросы и последующее применение их на деле.

Развитие – это поиск истины. (Поиск и приобретение) ИБЖЕ

Развитие – это направление движения к повышению уровня знаний и организации и их совершенствованию.



ИБЖЕ

Развитие как поиск истины говорит о следующем: что, во первых, это поиск, а значит поиск и приобретение, а также говорит о многогранности истины. То есть истина – не какое-то одно слово или определение, а многогранная сущность.

Знаете, следует постоянно исходить из того, что: " – Развитие – всегда поиск истины.." И держаться подальше от тех, кто говорит, что уже нашел истину. Контекст и смысл – в бесконечном поиске истины и её проявлений. Что не противоречит данной описываемой этике.

Что означает связка двух этих определений Истины и Развития в ИБЖЕ?

Если,

Развитие – это поиск и приобретение истины.



ИБЖЕ

Тогда мы увидим следующую логику ИБЖЕ и её устремленность:

Развитие – это поиск и приобретение – Истины

Развитие – это поиск и приобретение – Позитива

Развитие – это поиск и приобретение – Добра

Развитие – это поиск и приобретение – Здоровья

Развитие – это поиск и приобретение – Самореализации

Развитие – это поиск и приобретение – Нравственности

Развитие – это поиск и приобретение – Доброжелательности

Развитие – это поиск и приобретение – Справедливости Развитие – это поиск и приобретение – Самоактуализации

Развитие – это поиск и приобретение – Здоровой самооценки – достоинства

Развитие – это поиск и приобретение – Здорового уровня развития личности

Развитие – это поиск и приобретение – Смысла жизни Развитие – это поиск и приобретение – Любви

Развитие – это поиск и приобретение – Заботы

Развитие – это поиск и приобретение – Труда

Развитие – это поиск и приобретение – Устремлённости Развитие – это поиск и приобретение – Радости

Развитие – это поиск и приобретение – Энтузиазма

Развитие – это поиск и приобретение – Воодушевления

Развитие – это поиск и приобретение – Бодрости Развитие – это поиск и приобретение – Трезвости

Развитие – это поиск и приобретение – Творчества



И т.д., в логике определений…



ИБЖЕ

Конечно же, заявлять, что данная Жизненная этика и практическая методология является самой лучшей, я не буду – каждый сам вправе самоопределиться с данной этикой или нет, это право свободного и личного выбора каждого.

Просто хотел показать, что ИБЖЕ является и Жизненной этикой и практической методологией, и если её принять, то она будет внутренним репером, неким компасом указывающим путь.

И конечно же, самым определяющим является личная внутренняя работа над собой, развивающая идея.

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По итогу скажу, что каждому самому выбирать, и следовать ли указаниям данной статьи или нет, это выбор каждого – в этом и красота нашего мира: все выбирают сами свой путь. И каждому выбирать: брать ли эти внешний и внутренние реперы в свои руки или нет.



Я, как автор данной статьи, не претендую на истину и оставляю за собой право на ошибки и заблуждения.

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Методология нравственности

Следующим моим методологическим предложением является опознание и описание определений добра и зла, нравственности и их системы определения в обществе.

Согласно моего убеждения и убежденности, основной причиной взращивания в обществе представителей с другими типами строя психики является распространное и обтекаемое определение добра и зла в нашем обществе. Смотрите сами: все мы с детства воспитываемся нравственно и этически согласно нашей культуры, где определяющими являются понятия о добре и зле. И сейчас нам не дают четкого, ясного, конкретного и, главное, понятного и определяющего суть явления определения добра и зла. Только замыленное, распространное и обтекаемое. Вот примеры:

Что есть добро? Что есть зло? Добро и зло — дихотомия в философии, этике и религии нормативно-оценочных категорий, относящихся к социальным явлениям, действиям и мотивам людей, и означающих в обобщённой форме, с одной стороны, должное и нравственно-положительное, а с противоположной — нравственно-отрицательное и осуждаемое Википедия

А теперь ясное и конкретное определение..

Что такое добро? Что такое зло? Добро – это этически-нравственный оценочный критерий здоровых, позитивных истин, эталонов и идеалов. Зло – это этически-нравственный оценочный критерий больных, негативных ложных истин, ложных эталонов и ложных идеалов. Где нравственность – это отношение человека к человеку на основе взаимоуважения и взаимного признания достоинства каждого. ИБЖЕ

И в продолжении этого в обществе взращивается и пропагандируется зло, будучи прикрыто невнятными определениями нашего настоящего. А также в культуре идет идеологическая линия на размытие зла: его делают чем-то вроде естественным и необходимым проявлением нашей жизни, что, конечно же, ложь.

Зло – это торжество лжи, эгоизма и эгоцентризма.

С появлением в обществе ясных, четких, определяющих понятиях добра и зла во всем обществе, люди станут ясно осознавать, когда творят добро, а когда зло. И уже будут сознательно выбирать свою позицию относительно этого. Ведь люди объяты злом и даже не осознают этого. Хотя их моральные устои вроде бы не терпят зла. Но понятия, будучи невнятно определены, – люди эти явления не различают.

Допустим, есть еще две малые концепции, которые определяют нас.

Малые концепции:



1. Концепция – Личного успеха

2. Концепция – Общего успеха

Концепция Личного успеха: направлена на удовлетворение и защиту только собственных интересов и их отдачу.



ИБЖЕ

Концепция Общего успеха: направлена на защиту интересов всего общества, помимо своих, тем самым осознавая и представляя прежде всего интересы себя самого через защиту общественных интересов.



ИБЖЕ

–

Что такое нравственность?

Наиболее общее предельно обобщенное определение нравственности будет таковым:

Нравственность – это система этических оценок и взглядов на что-либо, отражающая форму отношения.



ИБЖЕ

Для того, чтобы вы меня поняли, вы должны осознать следующее. Прежде всего, вы должны понять, что написанным выше я не предлагаю полностью отказаться от личного интереса, я просто хочу, чтобы вы его расширили. Люди живут в следующей системе.

Я прошу вас рассматривать всё в системе: "Личный интерес" и "Общий интерес".

В системе где,

На первом месте: - Личный интерес

На втором месте: - Общий интерес



Это больная система – это ЗЛО



ИБЖЕ

Ведь в этой системе про второе место, "концепцию – Общего успеха" обычно забывается и упускается, по сути система выглядит так:

На первом месте: – Личный интерес

На втором месте: – Личный интерес



Это больная система – это ЗЛО



ИБЖЕ В системе где, На первом месте: – Общий интерес

На втором месте: – Личный интерес



Это здоровая система – это ДОБРО"



ИБЖЕ

В этой же системе координат, защищая изначально "Общий интерес", мы прежде всего заботимся о "Личном интересе" – ведь мы формируем более благодатное общество, более справедливое общество людей, которые "не готовы лезть по головам", а "готовы помочь друг другу". Так, в этой системе координат мы прежде всего защищаем неявно "Личный интерес".



Только тогда, когда мы осознаем значимость даннай системы координат и когда начнём её воплощать, то тогда, и только в этом случае, мы со своей радикальной нравственностью изменим мир в лучшую сторону.

Представляя миру такие категории мышления – люди изменят свои подходы и поймут, что защита общих интересов – это не благость, а необходимость.

Самоактуализация – это способность наиболее полно использовать свои таланты, способности и возможности.



ИБЖЕ

Самоактуализация – это способность гармоничного постоянного развития и душевного здоровья.



ИБЖЕ





Альтернативой концепции Толпо-"элитаризма" является Концепция Общественной Безопасности (КОБ). Ну так если вы являетесь сторонником КОБ, то, перво-наперво, надо доносить до людей общую объединяющую идею.

Возведи же Землю как храм Царствия Божьего. Слово Отца провозгласив!

А во вторых, рассказать им определения добра и зла, чтобы они согласовали свою нравственность с системой малых концепций:

На первом месте: – Общий интерес

На втором месте: – Личный интерес



Это здоровая система – это ДОБРО"



ИБЖЕ

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И помните:

Когда люди объединяются для добрых дел, они могут преодолеть всё!

Максим Насыров



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