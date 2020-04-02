Молодёжь философствует – учится задавать правильные вопросы и искать на них ответы
Тем не менее само содержание публикации весьма достойно. Как и попытка серьёзно подойти к осознанию таких непростых категорий, как добро и зло, нравственность.
Так что надеюсь, что потрачено время не зря, и читатель получит определённую пользу от прочитанного.
Система этического деления общества
Если посмотреть на общество в целом и в частности, то его можно классифицировать по следующей системе оценок.
Этическая классификация общества:
+4 Святой
+3 Личность
+2 Индивидуальность
+1 Социальная личность
0 Индивид
-1 Скептик
-2 Циник
-3 Демагог
-4 Иезуит
Ковалев С.В.
Описание и расшифровка понятий
+4 Святой – это личность, которая своими действиями формирует рост отдельного индивида и общества в целом к более высоким и благородным уровням развития.
+3 Личность – это самоактуализирующаяся личность, которой свойственны её гармоничное развитие и цельность; её выделяют как личность с большой буквы, которой свойственно постоянная, гармоничная и здоровая реализация высших потребностей.
+2 Индивидуальность – это развивающаяся, самоопределяющаяся, самореализующаяся личность, которой свойственна целостность и реализация высших потребностей.
+1 Социальная личность – шаблонная, массовая, традиционная, сценарная личность, которой присуща личина её маски и роли, а также уровень средних потребностей.
0 Индивид – это дезадаптант, досоциальная личность, влекомая собственным эгом и, в основном, низшими потребностями.
-1 Скептик – это индивид, который подвергает всё сомнению, который в результате является разрушителем устоев и традиций общества, и за счёт своей видимой безобидности является, на самом деле, фундаментальными разрушителями всего и вся.
-2 Циник – это индивид, который подвергает социальному разрушению всё вокруг себя за счёт своей пренебрежительной и презрительной позиции к чему-либо; также является фундаментальным разрушителем всего и вся. Но за счёт своей презрительной позиции и пренебрежения они влияют на общество гораздо более масштабней скептиков и несут тем самым более существенный ущерб.
-3 Демагог – это умелый лжец, который извращает всё и вся на своём пути, является существенным фундаментальным разрушителем социума, особенно имея массовый доступ к нему. Они способны извратить понятия добра и зла, допустимого и недопустимого, признаваемого и непризнаваемого. Являются более существенными извратителями общественных устоев и нравов и несут более ощутимый вред, чем скептик и циник.
-4 Иезуит – это человек, деятельность которого нацелена на понижение уровня развития отдельного человека и общества до более низкого уровня. Их задача – не дать человеку состояться человеком. Являются прямыми идеологическими противниками личностей на уровне Святой. Иезуит взращивает в обществе такую форму окружающего общественного пространства, которая в режиме самовоспроизводства формирует общество скептиков, циников, демагогов и не даёт подняться личности с уровня индивида и массовой личности.
Именно святой это тот уровень, который определяет людей, которые формируют позитивные и положительные тренды развития общества и его устойчивости. Святые это люди, деятельность которых направлена во благо всего общества и человечества. Они являются важнейшими факторами устойчивости общества и его жизнеспособности. Являются идеологическими противниками иезуитов.
Именно личность с большой буквы способна менять мир в хорошую сторону, превнося в него за счёт своего труда и личностных качеств блага и свой вклад в общее дело. Степень влияния на них через манипуляции, принуждение и формы деструктивного управления являются неэффективными. Личность является стержнем жесткости в обществе, формируя и поддерживая общество в его устойчиво-положительном тонусе. Чем меньше личностей в обществе, тем более нездоровым является это общество.
Именно индивидуальность, тот уровень, на который поднялся человек, – вызывает неприязнь и недовольство у элиты, так как этот уровень человека, который менее подвержен управлению и манипуляции извне за счёт массовых средств влияния. Индивидуальность – это человек созидательного начала, как правило творческий и хорошо развитый, обладает способностью влиять на мир гораздо более существенно в положительном контексте чем уровни индивида и массовой личности. Чем меньше индивидуальностей в обществе тем более нездоровым является это общество.
Именно социальная личность, которая является шаблонной и массовой, сценарной – является тем общественным уровнем, на которым элиты воспитывают всё население земли, так как именно он является основой их фундаментом влияния на массовое сознание: доверяющие "официальным" данным, СМИ, авторитетам и легко поддающиеся манипулированию. Именно эта масса людей наиболее выгодна для формирования своей удобной и выгодной формы управления и политики.
Именно индивид – это основа из которой вырастает общество, всё развитие начинается с этого нулевого уровня, так как все дети являются индивидами.
Недооценка влияния скептиков, циников и тем более демагогов на общество из-за их незаметной и, более точно сказать, из-за их невидимой безобидности – является глубокой ошибкой общества.
Именно из-за влияния каждого отдельного скептика с его абсолютным, патологичным недоверием и повсеместным сомнением, убивающим отдельно доводы и логику событий и обстоятельств простых жизненных ситуаций, задач и процессов, которые в результате сеют болотную почву под ногами и выбивают опоры из-под ног; они тем самым убивают веру – основу силы человека и его существования, тем самым убивая и закапывая глубоко его потенциал.
Именно из-за влияния циников с их показным пренебрежением и презрением, которые своей эпатажной мнимо-уникальной точкой зрения формируют отвращение к устоям, нравам, событиям, фактам, процессам, ситуациям и выражениям, понятиям и т.д., то есть во всём они убивают веру – основу силы человека и его существования, тем самым убивая и закапывая глубоко его потенциал.
Именно из-за влияния демагогов, которые могут извратить любую идею, нрав, устой, понятие, смысл, процесс, событие, обстоятельство и, вывернув всё наизнанку, обмануть миллионы людей и тем самым принести беды, голод и мор. Потому что своими действиями демагоги убивают силу человека, его дух, его веру, его волю, его смыслы – они убивают и закапывают глубоко человеческий потенциал.
Именно из-за влияния иезуитов формируется окружающая среда, которая формирует негативные и деградационные общественные тренды, где влияя на массы и проводя свою политику, они сдерживают и ограничивают, а также убивают и глубоко закапывают потенциал человека. Главная задача иезуитов – сформировать среду, которая будет "естественным" образом порождать и увеличивать число скептиков, циников и демагогов, а также сдерживать индивидов и сценарных личностей от их развития.
Описание влияния и степени влияния каждого отдельного уровня стоит того, чтобы кто-то более искушенный сделал его более чётким и более ясным, чтобы каждый читатель, который бы ознакомившись с методологией общества, ужаснулся и восхитился, и изменил себя и своё окружение. Ведь взращивая в обществе святых, личностей с большой буквы и индивидуальностей, мы меняем этот мир к лучшему.
Методология жизни!
Начнем с того, что называется "Уровнем развития".
Уровни развития:
1. Ученик
2. Мудрец
3. Вершитель
4. Искусник
0. Обыватель
ИБЖЕ
Уровни развития:
Нулевой уровень: Обыватель – это человек, который особо ничем не интересуется, полностью приспособленный к окружающему ландшафту.
Первый уровень: Ученик – это человек, который учится, его главной задачей является поиск и приобретение знаний.
Второй уровень: Мудрец – это человек, который применяет полученные знания на практике, его основная задача это уровень действия, реализация проектов, создание процессов и векторов движения. Масштаб мудреца – уровень личных и общественно небольших проектов и организаций.
Третий уровень: Вершитель – это человек, который в большинстве своём является успешным мудрецом, но масштаб влияния данного человека на мир поднимается до проектов среднего уровня. Задача вершителя – "вершить дела", т.е. решать проблемы большего масштаба.
Четвертый уровень: Искусник – это человек, который является успешным вершителем, достигнув успеха в решении средних и более масштабных проблем, данный человек в этом случае поднимается на уровень искусника. Задача искусника – успешное решение уже нескольких значимых и масштабных проблем.
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Если посмотреть на уровни развития в политической плоскости и перевести на наше общество, то мы увидим следующую картину.
Уровни развития:
1. Ученик – 5% граждан
2. Мудрец – 4,9 % граждан
3. Вершитель – 0,9% граждан
4. Искусник – 0,1% граждан
0. Обыватели – 90% граждан
Данная методологическая социальная карта универсальна: она применима не только к политическому анализу общества, но является персональным методологическим инструментом. Используя методологию жизни в отношении себя и отталкиваясь от неё, вы можете увидеть свой персональный уровень развития как каждодневный, так и долгосрочный, и, отталкиваясь от этой информации, возможно вы захотите что-либо изменить, и у вас появится новая мотивация.
Данная методология жизни будет полезна, исходя из следующего утверждения:
- Как можно проводить свою политику? Внешней активностью.
Здесь надо понять, что среди сторонников КОБ, существуют две категории людей:
1. Активист "КОБ" – это активный сторонник КОБ, наделенный Убежденностью, действующая личность, которая выражает своё устремление в мир через свои проекты.
2. Пассивист "КОБ" – это пассивный сторонник КОБ, наделенный Убеждением в правильности КОБ, но проявляющий только личную активность по применению КОБ только в своей жизни.
И если посчитать, то становится ясно, что сторонников КОБ и так немного, но а "Активистов КОБы" в процентном виде ещё меньше. Что очень печально.
Ведь если посмотреть на политическую, просветительскую деятельность, то становится ясно, что популярных каналов и открытых каналов, специализирующихся по КОБ, совсем немного. И проблема Пассивизма КОБ стоит на первом плане.
И здесь надо определиться со следующим принципом.
Выйти из принципа Потребителя
Войти в принцип Созидателя
Потому что многие сторонники КОБ уже давно являются просто Потребителями контента и не торопятся войти в Созидатели. И ради внесения определённости надо избавляться от принципа Потребителя в пользу принципа Созидателя через свою творческую деятельность, как например, активное проявление своей политики, своего проекта жизнеустройства.
Выходить из Пассивистов КОБ, в Активисты КОБ. – Это тоже определяющий внешний репер.
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Разрешение внутренней неопределённости
Для того, чтобы избавиться от внутренней неопределённости, надо освоить,
Развивающую идею – Работа над собой
ИБЖЕ
И это правильно, так как идея работы над собой является определяющим внутренним репером. А вот вопрос – как реализовать работу над собой, разрешается через практическую методологию ИБЖЕ.
ИБЖЕ
(Истинная божественная жизненная этика)
Почему божественная?
Потому что, ИБЖЕ подразумевает под собой систему понятий и поднимает определяющие вопросы, и отвечает на них через определённую истинную систему, являя и определяя собой жизненную этику, которой является ИБЖЕ.
Итак почему божественная?
Потому что, ИБЖЕ определяет, что в каждом человеке есть частица Творца, и благодаря этой частице мы все являемся божественными существами, детьми Бога. Поэтому и Истинная Божественная Жизненная Этика.
Парадигма особого словаря – это свой словарь жизненной этики: Словарь ИБЖЭ:
–
Что такое истина?
Истина многолика и несет в себе как практический смысл, так и образный.
Практическое определение истины:
Истина – это верное отображение действительности
Википедия
Опишем образное определение истины:
Истина – это то, чем мы её представим
Википедия
Так чем же мы её представим? "Истина в вине" Что, конечно же, ложь, это – деградационная идея. Это определение – болото, трясина, из-за которой мы утонем в нашей жизни, став алкоголиками и упав на самое дно жизни.
Так чем же тогда надо представить истину?
Если "Истина в вине" это болото, трясина, то тогда нам нужна некая опора, на которую мы можем опереться. Дело в том, что истина по своей сути должна быть для человека Точкой опоры. Тем, на что человек может опереться и от чего оттолкнуться в жизни.
Если вы, допустим, берете мейнстрим-определение и соглашаетесь только с ним, что истина – то, чем ты ее представишь, то тогда в этом случае – если держаться за такое определение – вы никогда истину и не найдете (если дословно держаться). У вас её просто не будет. То есть у вас – не точка опоры, а её отсутствие – болото, трясина. И вы определенно утонете – это аксиома. Либо вы, не став держаться за строгое определение, найдете "истину в вине". Результат известен. Либо еще в чём-то другом нехорошем. Поэтому я исхожу из следующего определения:
Образное определение истины:
Истина – это точка опоры, точка отсчёта, точка сборки, система счисления
ИБЖЕ
А как сделать определение истины более внятным и не распространным?
Истина – это любое знание, которое способствует творческой самореализации, развитию и реализации высших потребностей.
ИБЖЕ
Это означает, что Истина – нравственное понятие. Истина – нравственность. Создавая тем самым много определений и переводя их в мета-язык, получаем следующее.
Формула – синонимы Истина:
Что способствует творческой реализации человека и его нравственности?
Отсюда:
Истина – Развитие
Истина – Самореализация
Истина – Позитив
Истина – Добро
Истина – Здоровье
Истина – Нравственность
Истина – Доброжелательность
Истина – Самоактуализация
Истина – Здоровая самооценка – достоинство
Истина – Здоровый уровень развития личности
Истина – Смысл жизни
Истина – Любовь
Истина – Семья
Истина – Забота
Истина – Труд
Истина – Устремленность
Истина – Радость
Истина – Энтузиазм
Истина – Воодушевление
Истина – Творчество
Истина – Справедливость
Истина – Бодрость и т.д..
–
ИБЖЕ
Основная, главная, стержневая формула ИБЖЭ МЕТА-Формула истины
Данная мета-формула работает только в рамках этой жизненной этики, по сути, является также мета-синонимом, но строго выраженной в формуле. МЕТА-Формула истины.
Истина – это ИСТИНА, тогда, когда:
Истина – это ДОБРО
Истина – это ЗДОРОВЬЕ
Истина – это ПОЗИТИВ
ИБЖЕ
Для понимания как работает мета-формула, на мета-языке мета-синонимов данной жизненной этики:
Мета-формула истины и мета-синонимов представляется следующим образом: через эти взаимосвязи ищется общий смысл, который и завязывается на Жизненную этику. Допустим, если что-то называется добром, значит это также по мета-формуле называется истиной, здоровьем, позитивом.
Позитив – ИСТИНА, тогда – когда:
Позитив – ДОБРО
Позитив – ЗДОРОВЬЕ
Позитив – ПОЗИТИВ
Добро – ИСТИНА, тогда – когда:
Добро – ПОЗИТИВ
Добро – ЗДОРОВЬЕ
Добро – ДОБРО
Здоровье – ИСТИНА, тогда – когда:
Здоровье – ДОБРО
Здоровье – ПОЗИТИВ
Здоровье – ЗДОРОВЬЕ
ИБЖЕ
Только соблюдая такую взаимосвязь, которая отвечает этим требованиям, формирует общий смысл, стержень – ИБЖЕ.
Если она не отвечает формуле.
Допустим вы нашли, как вы предполагаете, истину – сверяете ее с формулой, а она не отвечает параметрам – позитив, здоровье, добро – значит это определенно не истина а, ложная истина – ложь..
Так формируется вся система смыслов и уровней ИБЖЕ
И это формула является – главной, основной – стрежневой. То есть из неё можно дальше выводить как другие формулы, так и другие значения. Но все формулы должны строго соответствовать и быть в согласии с главной, основной формулой.
Только строго в рамках таких определений, такой работы, такого согласия жизненная этика является целостной и здоровой.
Нравственность
Нравственность – ИСТИНА, тогда – когда:
Нравственность – ДОБРО
Нравственность – ЗДОРОВЬЕ
Нравственность – ПОЗИТИВ
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Свобода
Свобода – ИСТИНА, тогда – когда:
Свобода – ДОБРО
Свобода – ЗДОРОВЬЕ
Свобода – ПОЗИТИВ
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Любовь – ИСТИНА, тогда – когда:
Любовь – ДОБРО
Любовь – ЗДОРОВЬЕ
Любовь – ПОЗИТИВ
Любовь – СВОБОДА
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Истина – Смысл жизни, тогда он должен быть.
Смысл жизни – ИСТИНА, тогда – когда:
Смысл жизни – ДОБРО
Смысл жизни – ЗДОРОВЬЕ
Смысл жизни – ПОЗИТИВ
Смысл жизни – НРАВСТВЕННОСТЬ
Смысл жизни – СВОБОДА
Смысл жизни – ЛЮБОВЬ
Смысл жизни – СМЫСЛ ЖИЗНИ
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ИБЖЕ
Таким образом через мета-язык и мета-словарь, мета-синонимы работает Истинная Божественная Жизненная Этика человека.
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Что такое Развитие?
Если вы не найдете определение и значение слова Развитие, то тогда вы, не понимая что это, – вы, по сути, и развиваться не сможете. Поймите меня правильно. – А как развиваться? Куда? Каким образом?
Поэтому этика, в данном случае теоретически-практическая этика формирует ответы на эти вопросы и последующее применение их на деле.
Развитие – это поиск истины. (Поиск и приобретение)
ИБЖЕ
Развитие – это направление движения к повышению уровня знаний и организации и их совершенствованию.
ИБЖЕ
Развитие как поиск истины говорит о следующем: что, во первых, это поиск, а значит поиск и приобретение, а также говорит о многогранности истины. То есть истина – не какое-то одно слово или определение, а многогранная сущность.
Знаете, следует постоянно исходить из того, что: " – Развитие – всегда поиск истины.." И держаться подальше от тех, кто говорит, что уже нашел истину. Контекст и смысл – в бесконечном поиске истины и её проявлений. Что не противоречит данной описываемой этике.
Что означает связка двух этих определений Истины и Развития в ИБЖЕ?
Если,
Развитие – это поиск и приобретение истины.
ИБЖЕ
Тогда мы увидим следующую логику ИБЖЕ и её устремленность:
Развитие – это поиск и приобретение – Истины
Развитие – это поиск и приобретение – Позитива
Развитие – это поиск и приобретение – Добра
Развитие – это поиск и приобретение – Здоровья
Развитие – это поиск и приобретение – Самореализации
Развитие – это поиск и приобретение – Нравственности
Развитие – это поиск и приобретение – Доброжелательности
Развитие – это поиск и приобретение – Справедливости
Развитие – это поиск и приобретение – Самоактуализации
Развитие – это поиск и приобретение – Здоровой самооценки – достоинства
Развитие – это поиск и приобретение – Здорового уровня развития личности
Развитие – это поиск и приобретение – Смысла жизни
Развитие – это поиск и приобретение – Любви
Развитие – это поиск и приобретение – Заботы
Развитие – это поиск и приобретение – Труда
Развитие – это поиск и приобретение – Устремлённости
Развитие – это поиск и приобретение – Радости
Развитие – это поиск и приобретение – Энтузиазма
Развитие – это поиск и приобретение – Воодушевления
Развитие – это поиск и приобретение – Бодрости
Развитие – это поиск и приобретение – Трезвости
Развитие – это поиск и приобретение – Творчества
И т.д., в логике определений…
ИБЖЕ
Конечно же, заявлять, что данная Жизненная этика и практическая методология является самой лучшей, я не буду – каждый сам вправе самоопределиться с данной этикой или нет, это право свободного и личного выбора каждого.
Просто хотел показать, что ИБЖЕ является и Жизненной этикой и практической методологией, и если её принять, то она будет внутренним репером, неким компасом указывающим путь.
И конечно же, самым определяющим является личная внутренняя работа над собой, развивающая идея.
–
По итогу скажу, что каждому самому выбирать, и следовать ли указаниям данной статьи или нет, это выбор каждого – в этом и красота нашего мира: все выбирают сами свой путь. И каждому выбирать: брать ли эти внешний и внутренние реперы в свои руки или нет.
Я, как автор данной статьи, не претендую на истину и оставляю за собой право на ошибки и заблуждения.
–
Методология нравственности
Следующим моим методологическим предложением является опознание и описание определений добра и зла, нравственности и их системы определения в обществе.
Согласно моего убеждения и убежденности, основной причиной взращивания в обществе представителей с другими типами строя психики является распространное и обтекаемое определение добра и зла в нашем обществе. Смотрите сами: все мы с детства воспитываемся нравственно и этически согласно нашей культуры, где определяющими являются понятия о добре и зле. И сейчас нам не дают четкого, ясного, конкретного и, главное, понятного и определяющего суть явления определения добра и зла. Только замыленное, распространное и обтекаемое. Вот примеры:
Что есть добро? Что есть зло?
Добро и зло — дихотомия в философии, этике и религии нормативно-оценочных категорий, относящихся к социальным явлениям, действиям и мотивам людей, и означающих в обобщённой форме, с одной стороны, должное и нравственно-положительное, а с противоположной — нравственно-отрицательное и осуждаемое
Википедия
А теперь ясное и конкретное определение..
Что такое добро? Что такое зло?
Добро – это этически-нравственный оценочный критерий здоровых, позитивных истин, эталонов и идеалов.
Зло – это этически-нравственный оценочный критерий больных, негативных ложных истин, ложных эталонов и ложных идеалов.
Где нравственность – это отношение человека к человеку на основе взаимоуважения и взаимного признания достоинства каждого.
ИБЖЕ
И в продолжении этого в обществе взращивается и пропагандируется зло, будучи прикрыто невнятными определениями нашего настоящего. А также в культуре идет идеологическая линия на размытие зла: его делают чем-то вроде естественным и необходимым проявлением нашей жизни, что, конечно же, ложь.
Зло – это торжество лжи, эгоизма и эгоцентризма.
С появлением в обществе ясных, четких, определяющих понятиях добра и зла во всем обществе, люди станут ясно осознавать, когда творят добро, а когда зло. И уже будут сознательно выбирать свою позицию относительно этого. Ведь люди объяты злом и даже не осознают этого. Хотя их моральные устои вроде бы не терпят зла. Но понятия, будучи невнятно определены, – люди эти явления не различают.
Допустим, есть еще две малые концепции, которые определяют нас.
Малые концепции:
1. Концепция – Личного успеха
2. Концепция – Общего успеха
Концепция Личного успеха: направлена на удовлетворение и защиту только собственных интересов и их отдачу.
ИБЖЕ
Концепция Общего успеха: направлена на защиту интересов всего общества, помимо своих, тем самым осознавая и представляя прежде всего интересы себя самого через защиту общественных интересов.
ИБЖЕ
–
Что такое нравственность?
Наиболее общее предельно обобщенное определение нравственности будет таковым:
Нравственность – это система этических оценок и взглядов на что-либо, отражающая форму отношения.
ИБЖЕ
Для того, чтобы вы меня поняли, вы должны осознать следующее. Прежде всего, вы должны понять, что написанным выше я не предлагаю полностью отказаться от личного интереса, я просто хочу, чтобы вы его расширили. Люди живут в следующей системе.
Я прошу вас рассматривать всё в системе: "Личный интерес" и "Общий интерес".
В системе где,
На первом месте: - Личный интерес
На втором месте: - Общий интерес
Это больная система – это ЗЛО
ИБЖЕ
Ведь в этой системе про второе место, "концепцию – Общего успеха" обычно забывается и упускается, по сути система выглядит так:
На первом месте: – Личный интерес
На втором месте: – Личный интерес
Это больная система – это ЗЛО
ИБЖЕ
В системе где,
На первом месте: – Общий интерес
На втором месте: – Личный интерес
Это здоровая система – это ДОБРО"
ИБЖЕ
В этой же системе координат, защищая изначально "Общий интерес", мы прежде всего заботимся о "Личном интересе" – ведь мы формируем более благодатное общество, более справедливое общество людей, которые "не готовы лезть по головам", а "готовы помочь друг другу". Так, в этой системе координат мы прежде всего защищаем неявно "Личный интерес".
Только тогда, когда мы осознаем значимость даннай системы координат и когда начнём её воплощать, то тогда, и только в этом случае, мы со своей радикальной нравственностью изменим мир в лучшую сторону.
Представляя миру такие категории мышления – люди изменят свои подходы и поймут, что защита общих интересов – это не благость, а необходимость.
Самоактуализация – это способность наиболее полно использовать свои таланты, способности и возможности.
ИБЖЕ
Самоактуализация – это способность гармоничного постоянного развития и душевного здоровья.
ИБЖЕ
Альтернативой концепции Толпо-"элитаризма" является Концепция Общественной Безопасности (КОБ). Ну так если вы являетесь сторонником КОБ, то, перво-наперво, надо доносить до людей общую объединяющую идею.
Возведи же Землю как храм Царствия Божьего. Слово Отца провозгласив!
А во вторых, рассказать им определения добра и зла, чтобы они согласовали свою нравственность с системой малых концепций:
На первом месте: – Общий интерес
На втором месте: – Личный интерес
Это здоровая система – это ДОБРО"
ИБЖЕ
–
И помните:
Когда люди объединяются для добрых дел, они могут преодолеть всё!
***
Источник.
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Из учеников вырастают циники, а из борцов мудрецы.
Любить древность и гордиться своими предками-это не одно и тоже.
Любить древность-это брать из неё всё самое лучшее.
Когда же гордятся предками, то возвеличивают их поступки, не понимая первопричины.
Сутью поведения предков являлось стремление к более достойной жизни.