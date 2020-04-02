Метафизика магии чисел. Часть-1 (редкий материал)

В данной статье мы приведем современную, основанную на неоплатонической традиции трактовку нумерологии цифр, разбитых на 10 уровней с приложением к астралогии и магии. И хотя эту нумерологию использует и каббала, все же стоит обратить на нее внимание, т к видимо она имеет и более древние корни. Ведь главное - с каким внутренним настроем мы это изучаем.

ЕДИНИЦА

Потенциальность, замкнутость, творческое начало, непроницаемость, непредсказуемость.

Единица символизирует непроявленное творческое начало, замкнутое внутри себя, в отличие от замкнутости тройки. Это, например, уединение зреющей внутри себя мысли, не нуждающейся ни в чем, кроме полного одиночества; это зерно, зародыш, потенциальная возможность будущего проявления любого рода. Единица абсолютно непроницаема, это черный ящик, из которого со временем может что-то произойти, но заглянуть внутрь него невозможно.

Единица - это потенциальная реальность, в частности, потенциальная мысль и потенциальная энергия, они могут быть высвобождены в любом виде, и определить его заранее невозможно.

Проявления единицы на низком уровне можно представлять себе как свободу и энергию зла, т.е. активных инволюционного и хаотического начал, точнее того, что питает их творчество. Последнее, однако, преимущественно вторично по отношению к более высоким проявлениям единицы (творчеству добра), т.е. обычно зло повторяет идеи добра в сниженном, профанированном виде, употребляя, правда, всевозможные дополнительные хитрости. Тем не менее независимо от уровня, единица всегда обладает всеми своими качествами, в том числе непроницаемостью и непредсказуемостью, так что даже высокий духовный иерарх не в состоянии точно предвидеть козни самого мелкого чертенка. Единица символизирует Абсолют как универсальное порождающее творческое начало и каждый его образ в любом плане Вселенной, т.е. исходный момент любого процесса творчества и рождения нового. Единица стоит над художником, раскладывающим кисти перед мольбертом, и воспитателем, внедряющим истину в детские души, - ни тот, ни другой, и никто на свете не знает, что получится в результате, но на какой-то момент происходит приобщение к Абсолюту, или, наоборот, можно считать, что здесь Абсолют моделирует (воссоздает) Себя в локальных условиях.

На вид единица загадочна, полна значения, замкнута, находится как бы вне времени и пространства, словно обладая собственным существованием.

ДВОЙКА

Отрицание, двойственность, распад, антагонизм, противостояние, разомкнутость, поляризация, центробежность.

Выход за пределы, первое проявление потенции, содержащейся в единице, проявление грубое, несовершенное и идущее главным образом по пути отрицания. Это бунт: вырастающего ребенка против родителей. Здесь, особенно на низком уровне, характерен антагонистический дуализм, позиция противопоставления «или-или», начисто отрицающая сотрудничество, «и-и». Характерное заблуждение двойки - это впечатление, что она исчерпывает потенции единицы. На самом деле это далеко не так, но магия поляризации, заставляющая воспринимать мир в черно-белом цвете, в этом случае очень сильна, и освободиться от нее до конца не удается. В отличие от замкнутой единицы, двойка предельно разомкнута, наподобие магнита, привлекающего к себе частицы с любым зарядом: положительные - к одному полюсу, отрицательные - к другому. На низком уровне двойка символизирует неустойчивость и распад на эволюционно низшие элементы. На более высоком уровне - это неустойчивость, связанная с колебаниями между двумя противоположными (в каком-то смысле) состояниями; эти состояния воспринимаются как антагонистические, поэтому переходы приносят страдание, дисгармоничны, но каждое состояние само по себе очень определенно и устойчиво. С позиции же внешнего наблюдателя ситуация выглядит как раз очень устойчивой, подобно тому, как устойчивы перемещу времен года с лета на зиму и обратно.

Вообще двойка дисгармонична; это антагонизм, который можно смягчить, но нельзя разрешить полностью, состояние типа «не могу без тебя - но и не могу с тобой».

Двойка символизирует два полюса и поле напряжения между ними в пустом пространстве; только рождение чего-то третьего может окончательно разрешить это напряжение. Двойка привлекательна, открыта, напряжена и неполна.

ТРОЙКА

Cинтез гармония на данном уровне, устойчивость, локальная самодостаточность, центростремительность, адаптивность; период временной развертки (характеристика временного измерения).

3 = 2 + 1 - преодоление противостояния двойки означает рождение третьего, что качественно меняет картину взаимодействия. Происходит синтез, результатом которого является тройственный союз, вполне гармоничный для его участников, но лежащий в одном слое бытия: тройка символизируется плоским треугольником, который отлично чувствует себя в своей плоскости и либо не видит, либо игнорирует остальное пространство. Все бывшие внутренние противоречия и внешние антагонизмы забыты; тройка в своей плоскости самодостаточна и совершенно устойчива. В противоположность двойке, она (в своей плоскости) замкнута, но обладает характерным притягивающие-гармоничным качеством: она извлекает гармонию из окружающего мира, присваивая себе, слегка перестраивая ее или себя с целью лучшего усвоения; вообще тройка очень адаптивна, но никогда не в ущерб себе. Она привлекательна изнутри (т.е. для себя), а также выглядит красивой и гармоничной издалека; но когда она сможет до вас дотянуться, она проявится и как гармоничный вампир-паразит, если только вам не удастся проникнуть внутрь нее или проработать целиком.

Другая грань тройки - это период временной развертки события, т.е. последовательность состояний саттва, тамас, раджас - созидание, оформление, разрушение. Это полный временной цикл существования любого объекта на данном плане; иначе говоря, тройка есть основная характеристика временного измерения. Тройка встроена во временной поток; кажется, что она стоит в начале, в середине и в конце. При этом на низком уровне развития она постепенно замедляет течение времени и впадает в спячку. На высоком уровне она выбирает турбулентное течение и его стабилизирует.

На вид тройка красива, уверена в себе, ненасильственна. Ее интерес к миру чисто эгоистический; она излучает гармонию в мир, но в значительно большем количестве забирает ее обратно.

ЧЕТВЕРКА

Грубая материализация, примитивная, жесткая форма, препятствие и импульс развития.

4 = 3 + 1 - четверка означает разрушение гармонии тройки и выход за плоскость ее существования.

Четверка символизирует исходный пункт эволюции данного плана, когда его материальность уже создана, но процесс ее просветления еще не начался; ситуация, когда дух, заключенный в данной форме, еще совершенно потенциален, не проявлен, а форма, наоборот, столь же материальна, никак с ним не согласована, и представляется ему тюрьмой: 4 (квадрат) - символ тюремной решетки. Другой вариант символа четверки - это крест: распятие духа в материи, т.е. одухотворение неподготовленной материальной формы, или, с другой точки зрения, воплощение неподготовленного духа.

Четверка символизирует мучительное состояние, когда дух теплится в форме: он уже (как всегда, с самого начала) там есть, но не может хоть как-то устроиться. Форма не соответствует содержанию, цель не достижима имеющимися средствами. Однако четверка - это стимул к разрешению проблемы: дух в начальной фазе чрезвычайно пассионарен и производит различные попытки устранить несоответствие. Таким образом, четверка сохраняет память о разрушенной гармонии тройки и содержит в себе источники энергии, направленной на ее восстановление, и пусть практически эта цель недостижима, многие усилия четверки оказываются конструктивными, хотя она достигает и не совсем того, к чему стремится; по пути будет много срывов, поскольку первоначальный импульс четверки к вертикальному прорыву оказывается неподготовленным, у нее негодные средства.

4 = 2 + 2 - к неразрешимому антагонизму, присущему данному материальному плану, добавляется антагонизм между ним и более высоким планом, т.е. антагонизм дух-материя. В результате получается жесткая конструкция (треугольная пирамида), символизирующая абсолютную несвободу.

4 = 1 + 3 - гармоничное проявление Абсолюта всегда есть профанация и торможение его творческих возможностей: это царевна в хрустальном замке. Иначе говоря, четверка на высоком уровне символизирует сошествие высокого иерарха и плотные материальные слои.

4 = 3 + 1 - четверка это преодоление замкнутости тройки, выход, ценой разрушения ее гармонии, в следующее измерение, к которому придется долго и трудно приспосабливаться.

Четверка угловата, некрасива, агрессивна, способна быть непредвзятой, часто не боится трудностей, асоциальна, но своей силой и специфическим пассионарным обаянием увлекает за собой.

ПЯТЕРКА

Оживление, изобретательность.

5 = 4 + 1 - пятерка символизирует преодоление косной материальности четверки, первое видимое проявление духа в материи, другими словами, ее оживление. Эта жизнь может быть в некоторой степени отрицанием формы, в которой она зародилась, и послужить началом ее разрушения - так вырастает мох на камнях, углубляя их трещины, но в действительности это первая фаза развития духа, облекшего себя плотноматериальной оболочкой.

Пятерку можно интерпретировать как первое творческое проявление формы, первый шаг в адаптации духа к материи, или начало процесса высветления материального плана, или первую ступень на пути согласования формы и содержания. Пятерка принципиально непредсказуема, ее проявления подобны появлению света над безвидною Землею. Однако творческие идеи пятерки повисают в воздухе: у нее самой недостает сил их реализовать, этим занимается шестерка. Вообще нечетные числа (кроме тройки) более оригинальны и способны к материализации, чем четные, которые, наследуя двойке, все в некоторой мере замкнуты на себя, как два полюса магнита; нечетные числа преодолевают эту замкнутость творческой энергией Абсолюта (2n+1 - единица символизирует Абсолют).

Пятерка на низком уровне - это паразитическая жизнь, основой которой являются не эволюционно низшие косные формы, а, наоборот, более высоко развитая материя.

5 = 1 + 4 - материализация Абсолюта, т.е. жизнь в материальной форме, символизируемая пятеркой, есть в действительности модель всей одухотворенной Вселенной, а не какое-то частное проявление ее творческого начала.

5 = 2 + 3 - пятерка гармонизирует непримиримый антагонизм двойки; другими словами, жизнь устраняет или смягчает глубочайшие противоречия, проявившиеся еще в момент первого проявления Абсолюта.

5 = 3 + 2 - пятерка преодолевает замкнутость тройки, поляризуя ее. Это отчасти нарушает гармонию (конечно, не так, как при добавлении единицы, т.е. в четверке), но зато тройка получает дополнительное напряжение энергетического поля и оживляется.

Пятерка обаятельна живой непосредственностью, изобретательна, не уважает авторитеты, бестактна, любит свободу и независимость и ухитряется ускользнуть от давления нравственных предписаний самым неожиданным образом. С ней интересно всем, но там, где ей скучно, она не задерживается. При всем том не обладает большой силой и нуждается в поддержке.

ШЕСТЕРКА

Оформление жизни, гармония на материально-жизненном уровне; дом.

Шестерка завершает уровень материализации. Здесь происходит окончательное оформление материальности, созданной четверкой и оживленной пятеркой. Символ шестерки - пчелиный улей с пчелами и сотами. Шестерка представляет гармонию завершенного оживленного материального плана; это - идеал первично возникшей жизни, ее идеальное оформление. Таким образом, если тройка представляет гармонию в плане идей или общих принципов, то шестерка символизирует гармонию первого, наиболее примитивного материального плана, одухотворенного в минимальной степени, т.е. просто оживленного.

Гармония шестерки - это красота функциональности формы, предназначенной для жизни: красота съедобного гриба, хорошо срубленной избы, удобного стула, всесторонне защищенного муравейника.

6 = 5 + 1 - шестерка решает основную проблему пятерки - незащищенность, создавая возникшей жизни комфортные условия, но и сильно ограничивая ее творческое начало; фактически за безопасность приходится расплачиваться утратой непосредственности и непредсказуемости.

6 = 4 + 2 - проблемы дисгармоничности четверки решаются введением в косную материю сильной поляризации и сопутствующего ей силового поля: в нем образуется и получает адекватные формы некоторая жизнь.

6 = 3 + 3 - жизнь возникает и оформляется при взаимодействии двух различных тонких гармоничных - каждая в себе - реальностей. Это, например, своеобразные эффекты, возникающие при попытке соединить теорию с практикой, каждая из которых может быть вполне гармонична сама по себе, но не с точки зрения другой. Шестерка - число инженеров и вообще прикладников.

6 = 2 + 4 - материализация противоречия сильно его сглаживает. Заключенная в нем энергия создает жизнь и условия ее существования; антагонизм между полюсами при этом превращается в силу конструктивного сотрудничества.

6 = 1 + 5 - оживление Абсолюта тоже есть его профанация, хотя и не такая сильная, как его гармонизация в четверке (4 = 1 + 3). При этом его творческое начало существенно ограничивается. Шестерка дает возможность оформления чего-то уже заранее существующего: тоже своего рода творческая работа, но в довольно жестких прикладных рамках.

6 = 1 + 2 + 3 - Абсолют проявляется через поляризацию, которая гармонично оформляется: шестерка завершает второй уровень - уровень оживления. Она необычайно устойчива и ее материально оформленная гармония кажется ей незыблемой и несокрушимой, и в ее плане это действительно так. Отсюда ограниченность шестерки, которая, однако, меньше ограниченности тройки.

Шестерка красива своей функциональностью, устойчива, понимает толк в жизни, непробиваема для «высших материй», снисходительна к несовершенствам других, поскольку легко может их исправить, трудолюбива и изобретательна в практически полезных делах.

СЕМЕРКА

Одухотворение, вертикальная связь, практический духовный учитель; период вертикальной развертки, характеристика духовного измерения; высший смысл, преображение.

Семерка символизирует выход на следующий (третий) уровень проявления Абсолюта; и если второй уровень есть материализация в наиболее плотных формах и их оживление, то третий означает одухотворение, т.е. непосредственную связь с более высокими планами Космоса. Семерка символизирует канал в предшествующий тонкий план; она же представляет период вертикальной развертки Космоса, или основную характеристику духовного (вертикального) измерения. 7 цветов радуги и 7 основных музыкальных тонов символизируют период, характерно возникающий при повышении частоты энергетических колебаний, - аналогично этому духовное развитие человека идет по семи чакрам, в вибрациях каждой из которых есть 7 характерных обертонов - планов данной чакры, а в каждом из этих 7 планов можно выделить, в свою очередь, еще 7 подпланов. Духовный уровень человека определяется его основной частотой (чакрой), определенным ее планом и его подпланом, т.е. трехзначным семеричным числом. При этом практическим духовным учителем может быть человек, находящийся выше данного ровно на чакру: тогда между ними будет взаимопонимание, основанное на тождестве обертонов; например, для человека уровня манипура-анахата (план) - муладхара (подплан) естественным учителем будет человек (или вибрация) уровня анахата-анахата-муладхара. Семерка на низком уровне может символизировать черного духовного учителя, искушающего человека опуститься на план или чакру вниз.

7 = 6 + 1 - семерка означает преодоление материальной замкнутости шестерки, т.е. непосредственное включение духовного канала - энергии, идущей прямо из надстоящего тонкого плана.

7 = 5 + 2 - поляризация, возникающая в жизни материальной формы, оказывается способной создать непосредственный вертикальный канал.

7 = 4 + 3 - гармонизация жесткой формы происходит путем включения канала связи с предшествующим планом, что дает духовное оправдание дисгармонии четверки.

7 = 3 + 4 - материализация гармонично устойчивой идеи ведет к созданию одухотворенной формы.

7 = 2 + 5 - материальное оживление непримиримого антагонизма выводит его на уровень связи с духовно высшим планом, смягчает и наполняет его высшим смыслом.

7 = 1 + 6 - Абсолют, оформляясь в жизненную форму, дает ей дополнительный духовный канал.

Семерка не вполне от мира сего; она светится духовным светом, но не подавляет и совсем не догматична - она не отрицает земную реальность, но высвечивает ее тонкую природу и даёт ощутить ее высший смысл: в ее присутствии происходит (чаще медитативное) преображение обыденности.

ВОСЬМЕРКА

Структура, пространственная развертка, формальная модель, математическая логика, горизонтальная периодичность Космоса, магия.

8 = 23 - cимвол восьмерки - куб с 8 вершинами - представляет трехмерное пространство; таким образом, восьмерка представляет горизонтальную (пространственную) периодичность Космоса. Восьмерка символизирует структуру, т.е. пространственную развертку предшествующего тонкого плана. В семерке этот план только обнаружил свое существование (включился канал вертикальной связи), а в восьмерке он уже пытается оформиться, воплотиться в данном плане, который символизируется (трехмерным) пространством. Однако условий для этого пока нет, и в результате получается лишь модель объекта тонкого плана, т.е. его во многом условный и схематичный образ, лишенный жизни оригинала, но тем не менее на него указывающий: «слова это пальцы, указывающие на луну» (изречение дзен). Однако пространственное воплощение духа, символизируемое восьмеркой, несравнимо с первичной грубой материализацией четверки: во втором случае никакого внешнего (для формы) пространства нет, и несвобода и неустроенность духа переживаются гораздо острее: если четверку можно сравнить с заключением человека в тюремную камеру с цементным полом, никак не приспособленную для житья, то восьмерку можно уподобить домашнему аресту.

Восьмерка несет на себе следы тонкой формы и в чем-то необычайно совершенна и эффективна, но ее ни в коем случае не следует путать с истинной гармонией, присущей, например, тройке и шестерке. Восьмерка все же лишена истинной жизни того духа (тонкого плана), который ее породил, и если для плотного (т.е. данного, текущего, относительно которого идет рассмотрение) плана она и может показаться формально совершенной тем не менее адекватной для нее жизни в ней нет. Она внутренне ущербна, но, конечно, не так, как четверка.

Под восьмеркой идет чистая математика как наука об антрактных (формальных) структурах, программирование на ЭВМ, механика - небесная и земная, чисто логические конструкции и методы мышления.

8 = 7 + 1 - первая фаза оформления тонкого плана в плотном, что означает материальные конструкции с отблеском горнего происхождения, но лишенные истинно духовной жизненности.

8 = 6 + 2 - поляризация совершенного жизнеустройства ведет к прорыву в тонкий план, но получающиеся конструкции, при всем их совершенстве и качественной новизне уровня, пока мертвы.

8 = 5 + 3 - живая жизнь, облекаясь в гармоничные формы, приобретает черты внешнего совершенства, но, теряя свойственную ей жизненность, не приобретает внутренней духовности.

8 = 4 x 2 - вторичная материализация, которая происходит уже в пределах имеющейся формы, т.е. внешнего пространства.

8 = 3 + 5 - попытки воплощения в живых материальных формах абстрактной гармоничной идеи неизбежно ведут к утрате истинно творческого начала, которое подменяется формально совершенными конструкциями, лишенными живой духовности.

8 = 2 + 6 - когда поляризация дух-материя оформляется на уровне совершенной жизни, прорыв тонкой формы в плотную происходит лишь формально, на уровне моделей.

8 = 1 + 7 - расцвечиваясь цветами радуги и материализуясь на следующем духовном плане, Абсолют порождает совершенные формы, лишенные духовности, но указывающие на нее.

Восьмерка логична безупречной формальной логикой, холодна, несет отблеск горних высот и на низком уровне спекулирует этим, ставя себя на пьедестал, а на высоком уровне указывает направление и способы обретения духовности; однако следовать путем, указанным восьмеркой, сможет далеко не каждый. Смысл этого пути - обретение неземного совершенства в земных делах.

ДЕВЯТКА

Формальная гармония со скрытым антагонизмом; внутренний кризис, подготовка к скачку развития; духовная профанация, обряд.

9 = 32 - второй уровень воплощения гармоничной тройки, теперь уже не на (первом) уровне идей, а в частично одухотворенной живой материи. Девятка - это знак грядущего кризиса и качественного скачка перед завершением третьего уровня, выражающегося в десятке появлением самосознания духа. Девятка - это космическая гармония, оформившаяся в одухотворенной материи, не подготовленной к этому, и потому содержащая внутри себя неразрешенный антагонистический конфликт. Этот конфликт разрешается только в десятке, а девяткой он воспринимается как неразрешимый, но тщательно закамуфлирован ее внешней гармонией. Девятка по виду абсолютно самодостаточна, гармонична и пассивна, хотя в действительности представляет идею перехода, кризиса и скачка в развитии. Символ девятки - самодостаточная, погруженная в себя беременность. Внутренняя причина скрытых конфликтов девятки заключается в том, что она - второе по уровню проявление гармонии тройки, в котором каждый из трех элементов, составляющих тройку, породил еще два, немедленно вступивших в антагонизм. Девятка, как и восьмерка, лишена прямого канала в тонкий план и представляет максимально достижимую гармонию мира, имеющего с более высоким планом косвенные связи, но пытающегося выстроить свою гармонию без них. Это идеал формальных методов (например, материалистической науки), в то время как восьмерка — это реальность формальных методов. Таким образом, внутренний антагонизм девятки обусловлен невозможностью адекватного гармонического воплощения духа (на данном, т.е. третьем, уровне его проявления), являясь в то же время попыткой игнорирования этого обстоятельства и построения гармонии частично одухотворенной материи, так сказать, имеющимися в наличии средствами.

Однако внутренние противоречия девятки вовсе неочевидны, она претендует на совершенство такая, какая она есть, и делает вид, что эти противоречия не что иное, как просто заключенные в ней силы, которые можно обратить на дальнейшее развитие и совершенствование. Это, однако, не так. Во-первых, девятка символизирует (как бы) уже достигнутую гармонию, и никуда развиваться ей не хочется и, по ее мнению, не нужно, а во-вторых, ее внутренние противоречия именно антагонистичны, т.е. примирить их ей не удается, и они больно колют ее изнутри. Это, таким образом, беременная женщина, полностью замкнутая на себе и полностью себя устраивающая; ей совершенно не хочется рожать ребенка, и она делает вид, что и не собирается этого делать, в то же время чувствуя временность своего положения и ощущая внутренние предвестники неизбежно грядущего кризиса, т.е. родов: неуправляемые смены настроений, токсикозы и т.д.

9 = 8 + 1 - получив совершенные инструменты, моделирующие тонкие, но лишенная все же прямого одухотворяющего канала в тонкий план, девятка строит гармонию в первично одухотворенном мире, игнорируя эту одухотворенность. Поэтому она строит именно формальную гармонию, чреватую разрушением или прорывом вверх. Образ: музыкант, шлифующий свою технику, игнорируя план духовной любви, т.е. прорабатывающий вишудху помимо анахаты.

9 = 7 + 2 - поляризация вертикального канала в более тонкий план дает большие сдвиги на горизонтальном уровне, но ведет к появлению внутренних противоречий, на этом уровне неразрешимых.

9 = 6 + 3 - совершенные формы жизни, облекаясь гармонией на плане одухотворения, обретают сильные внутренние противоречия, но сохраняют внешнюю замкнутость.

9 = 5 + 4 - материализация жизни на первично-духовном уровне дает ей формально гармоничные, но лишенные возможностей прямого развития формы.

9 = 4 + 5 - жизнь превращает косные формы в совершенные, но все же лишь потенциально духовные.

9 = 3 + 6 - совершенная жизнь, поднимаясь на гармоничной основе, обретает противоречия и сохраняет лишь внешнюю гармонию, поскольку теперь ей не хватает прямого духовного канала.

9 = 2 + 7 - духовный канал материализует идею конфронтации, создавая совершенную первично-духовную субстанцию, сохраняющую антагонизм внутри себя - религиозный или магический обряд.

Девятка внешне гармонична и самодостаточна, кажется себе и многим другим недостижимым идеалом, но абсолютно пассивна, погружена в себя и там раздираема плохо ей понятными противоречиями. Претендует на завершенную духовность, в то же время неукоснительно профанируя все реальные ее проявления в других.

ДЕСЯТКА

Первичное самосознание духа; человек, религия.

Десятка завершает третий уровень проявления духа, символизируя появление его самосознания. На Земле десятка представлена человеком, точнее, человеком религиозным. На этом уровне Высшее Начало представлено в сознании еще в самом общем виде, и его структура и принципы взаимодействия с плотными формами в основном трансцендентны и доступны не столько систематизирующему разуму, сколько в виде общего расплывчатого ощущения или крохотных блесток-озарений. Десятка дает резкое усиление фокусировки вертикального канала семерки, которое обеспечивается тем, что он изводится теперь не только сверху, но и снизу, от объекта; говоря на другом языке, человек способен сознательно сотрудничать с Творцом. Таким образом, высокое проявление десятки - это монах, послушник, святой человек (в келье или в миру), низкое - человек, ощущающий веление Божие и сознательно ему себя противопоставляющий.

10 = 5 x 2 - человека отличает от животного не рациональный разум или самосознание сами по себе, но религиозный разум и религиозное сознание, т.е. способность видеть жизнь на более тонком плане и как-то сотрудничать с нею. Две пятерки символизируют два жизненных плана (тонкий и плотный), соединенные вместе. Не только Творец необходим человеку и заботится о нем, но также и человек нужен Творец - в этом дерзновении проявлено откровение десятки. Однако десятка все же отчасти замкнута и ограничена сосредоточенностью на фактически имеющихся у нее элементах духовности - первые проявления духа еще не отчетливы, не уверены в себе, вертикальный канал слаб, часто рвется, несмотря на все усилия сверху и снизу. Высокий план еще не проявил себя ясно, отсюда сомнения и шаткость веры. Это первые ростки духовности, их легко заглушить изнутри и снаружи, и десятка часто, пытаясь их сохранить путем жесткой защиты и оформления, фактически губит, превращаясь в девятку - так религия, теряя харизматический (вертикальный) канал, обрастает пустой обрядностью, претендующей тем не менее на духовную монополию.

10 = 9 + 1 - в десятке выходят наружу внутренние противоречия девятки, и пропасть между духом и плотью становится очевидной, вследствие чего происходит большая внутренняя гармонизация и очищение - так человек, формально верующий, вдруг осознает свой тотальный внутренний атеизм и одновременно обнаруживает в себе тоненький ручеек живой веры, почти ни на что еще не способный, но настоящий. Конечно, от внешней гармонии девятки здесь ничего не остается, что иногда доводит десятку до крайностей типа чрезвычайного аскетизма.

10 = 7 + 3 - гармонизируясь, духовный канал получает оформление в религиозном самосознании, но при этом значительно теряет в непосредственной силе, хотя резко повышает уровень вибраций.

10 = 4 + 3 + 2 + 1 - человек - это одухотворенная поляризованная гармонизированная материальная форма.

Десятка религиозна, не уверена в себе, подвержена религиозным сомнениям и поиску, и в этом плане способна к творчеству, но, конечно, далеко не так, как семерка и пятерка. Легко скатывается к девятке - профанирующему оформлению религиозности и панически боится одиннадцати - перехода на следующий уровень и трансцендентных для человечества вопросов.