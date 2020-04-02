Коронакризис – война за будущее

Сегодняшнее состояние мира, положение России в нём и её активная политика создают предпосылки к тому, чтобы мирными средствами наконец был разорван порочный кризисный круг, и стало возможным заложение прочного фундамента безопасного мирового развития.

Мировая финансовая система накопила огромный вектор ошибки в виде неоплатного и ничем не обеспеченного долга. Его рост принял форму экспоненты и устремился в бесконечность, всё быстрее приближая неизбежный крах . В прошлом подобные ситуации часто разрешались под прикрытием военных конфликтов, дающих повод экстренной перезагрузки системы. Суть долговой экономической системы при этом никогда не менялась, что в очередной раз закладывало мину на будущее.

Необходимость перезагрузки системы становится всё более очевидной даже на Западе:

“Консалтинговая компания Capital Economics опубликовала заслуживающий внимания исследовательский материал под названием «Конец глобализации», в котором говорится о том, что 150-летний процесс глобализации, вполне вероятно, за последние несколько лет достиг очередного исторического пика” (mixednews)

Нынешний мировой кризис, как и прежде, многие политические субъекты хотели бы разрешить проверенным способом – войной. Роль одной из жертв войны, как обычно, предписывалась Русской цивилизации. Но внутренняя консолидация деятельной части российского общества позволила в кратчайшие сроки создать перспективные виды вооружений, делающие открытый военный конфликт против России самоубийственным.

Поэтому сегодня задействован план Б – пандемия COVID-2019. Знаковыми в этом контексте являются отмена учений Defender Europe 2020 и отвод американских сил с европейского континента.

Некоторые СМИ на Западе уже недоумевают, почему на фоне коронавируса мир совсем забыл об «агрессивном поведении» России:

«По причине эпидемии коронавируса многие новости остаются незамеченными, как, например, доклад Службы военной разведки Швеции, которая вновь указала на «агрессивное поведение» России и Китая, которое поставило под угрозу либеральный миропорядок, пишет Hallands Nyheter. Как отмечает издание, Швеции не стоит забывать об этом факторе и продолжать готовиться к худшему: военному конфликту в ближнем зарубежье Стокгольма.» (rt)

Канцлер Германии Меркель в это время сравнивает ситуацию пандемии с мировой войной:

"… со времени Второй мировой войны не было еще такого вызова в нашей стране, когда требовалось бы столько наших совместных солидарных действий" (tass)

Всё говорит о том, что сегодня производится грубое обнуление мировой экономики с помощью форс-мажорного фактора, которым вместо войны объявлена пандемия COVID-2019.

Это позволит списать долги и управляемо обрушить мировой уровень потребления. Совсем не важно, реальный это вирус или просто срежиссированная информационная истерия, нужный эффект всё равно будет получен.

«мы рассматриваем ситуацию не с точки зрения рецессии, а с точки зрения борьбы с вирусом. Как только мы его остановим, проявится невероятный неудовлетворенный спрос как на фондовом рынке, так и в экономике. Когда все закончится, когда мы справимся с этим, я думаю, вы увидите невероятный рост», — заявил Трамп.» (rbc)

При этом, судя по всему, подходы к устройству финансов на Западе опять не собираются изменять. Печатный станок по-прежнему остаётся основным инструментом решения проблем в экономике.

«администрация президента Дональда Трампа планирует направить до $1,2 трлн на поддержку экономики из-за коронавируса. Меры в том числе предполагают, что американцы смогут напрямую получить около $1 тыс. в течение двух недель. Мнучин выписал чеки на $250 млрд, которые должны выпустить до конца апреля, а также на $500 млрд для следующих четырех недель, если сохранится чрезвычайная ситуация» (rbc) «Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) будет покупать казначейские и ипотечные ценные бумаги в объемах, необходимых для обеспечения бесперебойного функционирования рынка и эффективной передачи денежно-кредитной политики» (vesti) «Европейский центральный банк, пытаясь успокоить рынки, в ночь на четверг объявил о запуске новой, беспрецедентной по масштабу программы покупки облигаций на 750 млрд евро, в ее рамках которой будут приобретаться как государственные, так и корпоративные бумаги.» (interfax)

Принципиально иного подхода придерживаются в России.

Заместитель председателя правительства Андрей Белоусов:

«Мы долго анализировали механизмы, которые могли бы в этих условиях применять, и пришли к выводу, что те механизмы, которые применяют ведущие страны мира, а именно по накачке спроса, для нас сегодня применять рискованно, поскольку рынки пока не стабилизированы, и мы можем получить вместо стабилизации обратный девальвационный эффект, резкое ослабление курса рубля, прежде всего с негативными социальными последствиями.» (government)

Данная позиция показывает, что даже в критических условиях власти страны сохраняют ответственное поведение в решении экономических задач и строго следуют финансовой стратегии России:

«Для нас неприемлем рост, достигнутый ценой ускорения инфляции и наращивания пирамиды долгов, — он будет неустойчивым и не только не обеспечит повышение благосостояния, но и поставит под угрозу даже достигнутый уровень жизни.» (Россия-2024)

Всё это говорит о том, что Россия в строительстве экономической системы придерживается принципа “цель оправдываЮт средства”.

Такой подход закладывает высокую устойчивость системы, гарантированную и планомерно нарастающую работоспособность экономики в целом на очень длительное время.

Многие страны мира, наоборот, действуют по принципу “цель оправдываЕт средства”. Это недальновидный подход, фактически проистекающий из целей обеспечения устойчивого положения правящих элит. Он гарантированно приведёт систему к очередному кризису в будущем, который снова уничтожит целые отрасли экономики, оставив миллионы людей без средств к существованию.

У нынешнего руководства России есть прекрасное понимание текущей ситуации в мире, видение возможных сценариев развития будущего и чёткое понимание направления дальнейшего движения. Поэтому страна начала интенсивно избавляться от внешних рычагов управления, в том числе с помощью внесения изменений в конституцию.

Время пришло. Влияние мирового кризиса потребует максимальной мобилизации российского общества, которая невозможна без адекватного руководства. Абсолютно логичным шагом в данной обстановке является обнуление президентских сроков.

С учётом прошлого опыта Русской цивилизации в нынешнем состоянии у России есть все шансы выйти из кризиса в качестве нового мирового лидера – маяка для всего человечества. Это увидели даже в Польше.

Вот что пишет на портале Obserwator Polityczny польский журналист:

«в мире нет такой второй устойчивой свободной рыночной экономики, как Россия. Не найти и настолько хорошо подготовленной страны, у которой есть структуры, силы и ресурсы, способные предотвращать, изолировать, поражать и помогать — в случае эпидемии. В конце концов, в мире нет второго такого настолько подготовленного в военном отношении общества, как российское, благодаря которому россияне подготовлены к тому, чтобы действовать в чрезвычайных условиях … Сколько бы вирусов ни было в мире, Россия сама производит то, что необходимо гражданам для ведения нормальной жизни. Россия с точки зрения экономической самообеспеченности является полностью суверенной страной, и в мире нет другой такой страны со свободной рыночной экономикой» (rt)

New York Times также на удивление трезво оценивает положение нашей страны:

«Далекая от краха Россия вступает в кризис с большими финансовыми резервами: ее крупные компании почти свободны от долгов, а сама она практически самодостаточна в плане сельского хозяйства» (tvzvezda)

Устойчивое положение России в условиях глобального экономического краха позволяет нашей стране авторитетно участвовать в формировании новой архитектуры мировых взаимоотношений. В том числе и это даёт основания Владимиру Путину предлагать лидерам ведущих мировых держав провести обсуждение о новом мироустройстве.

Он понимает, что устойчивый миропорядок не может быть навязан силой. Что ответят на это предложение другие страны, пока не ясно. Во всяком случае на этот раз им представляется возможность не скатиться в фашизм, а сделать всесторонне выгодный для всего человечества шаг к стабильному и безопасному развитию.

Всему миру, в том числе и нашей стране, ещё предстоит преодолеть последствия долговой модели развития, которая заложила глубинную ошибку в мировоззрение и образ жизни миллиардов людей на планете.

Десятилетиями народы мира существовали в отрыве от реальных и естественных процессов строительства общества. Человечество прочно подсело на финансовый допинг, серьёзно исказивший причинно-следственные связи в жизни людей и государств.

Всё это нужно осознавать и методично излечивать, двигаясь к нормальному, естественному и полноценному образу жизни для всего человечества.

Россия начала этот болезненный процесс излечения раньше всех. Именно он является главной причиной упаднического настроения части нашего населения, которое бессознательно понимает, что допинга и сопутствующей ему жизни в стиле brilliant больше не будет.

Перенос этой мысли на уровень сознания для многих сегодня будет иметь стратегический характер, так как позволит исключить из жизни ошибочность, порождаемую принятием решений на основе иллюзий.

Следует понимать, что всё человечество в прошлом залезло в серьёзный долг, а сегодня пришло время объективной платы по счетам. Люди, которые следовали принципу “цель оправдываЕт средства” переложили на наши плечи груз своей ответственности. Они построили нездоровую систему, в которой мы все сегодня вынуждены жить.

Конечно, можно не соглашаться с этим, можно бунтовать против этого, но наилучшей стратегией поведения будет сознательное принятие этого, учёт в системе личных целей и планомерная работа на устранение из своей жизни, жизни семьи, государства и всего человечества плодов ошибочных действий прошлых поколений. Только так можно обеспечить настоящую, а не мнимую стабильность и безопасность себе и своим потомкам.

Всему человечеству предстоит непростое лечение от последствий допинга и иллюзий.

В этом контексте знаковыми видятся слова президента Франции Эммануэля Макрона:

«Мы на войне. Это война за здоровье. Мы не боремся против армии или против другой нации. Но враг здесь, невидимый, неуловимый, наступающий. А это требует нашей общей мобилизации» (vesti)

Вкладывал ли Макрон в эти слова двойной смысл или говорил только про коронавирус, не имеет значения. В ближайшем будущем человечеству предстоит большая война на уровне внутренней алгоритмики в каждой отдельно взятой голове и на уровне государственных институтов.

Главные враги человечества – безответственность, легкомыслие и недальновидность. Если каждый на своём месте будет биться с ними насмерть, то других войн больше никогда не будет.

Правильная алгоритмика в жизнедеятельности человека, государства, всего человечества всегда ведёт к всесторонней гармонии и полноценному развитию на всех уровнях.

Следуя только таким путём, устраняя внутреннюю конфликтность и ошибочность, можно оставить будущим поколениям здоровое, безопасное, устойчивое и справедливое общество.

Закон Времени

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