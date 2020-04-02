Голос Мордора: Эпидемия – это война, где есть свои герои и свои предатели

Если посмотреть статистику по заражённым коронавирусной инфекцией в тех странах, где бушует эпидемия – значительную часть составляют врачи и медсёстры. Так было в Китае, так сейчас в Италии, Испании и США. Ничего удивительного в этом нет. Медицинский персонал на передовой войны с инфекцией, он сталкивается с ней ежеминутно, в палатах, коридорах больниц. Всё продезинфицировать невозможно, да и средства защиты порой оказываются бесполезными. Ну вот находит вирус лазеечку и ничего с этим не поделаешь.

Это точно такой же риск, как на войне. Солдат идёт в бой, прекрасно осознавая, что в него может попасть пуля, или осколок снаряда. Но своё дело он должен сделать. Это потом другие люди говорят о солдатах как о героях, а самому солдату на поле боя плевать на героизм. И конечно же очень хочется жить. Но только по-другому нельзя, надо идти в атаку, даже с осознанием того, что можно погибнуть.

Эпидемия – та же самая война. Когда-то недалеко от Кронштадта на острове Котлин была открыта биологическая лаборатория. Её прозвали «Чумной форт». Задачей этой лаборатории было исследование и противодействие опаснейшим инфекционным заболеваниям, которые во время эпидемий уносили огромное количество жизней. Врачи и учёные, которые работали в этой лаборатории, не считали себя героями. Они делали свою работу. Тогда ещё не было совершенных средств защиты и других средств противодействия инфекциям, а работали они с возбудителями самых опасных заболеваний, способных убить человека в считанные дни.

В 1904 году в этой лаборатории во время исследований заразился лёгочной формой бубонной чумы русский учёный Владислав Иванович Турчинович-Выжникевич. Страдая от страшного заболевания, он хладнокровно приказал своим коллегам тщательно документировать развитие заболевания для того, чтобы потом использовать это в научных целях.

Турчинович-Выжникевич погиб. Он не единственный, кто погиб в этой лаборатории, работая для того, чтобы могли выжить миллионы людей. И он не единственная жертва войны врачей и учёных в этой войне с бактериями и вирусами, которые зачастую уносили жизней гораздо больше, чем войны. Советские эпидемиологи тоже работали на передовой этой войны, болели и гибли. В СССР было немало естественных, природных очагов различных инфекций, в том числе и таких страшных как чума. Эпидемии чаще всего были локальными, но уносили огромное количество жизней, особенно тех народов, что проживали в южных степных регионах. Болезни были побеждены.

Но природа не устаёт подкидывать человечеству неприятные и опасные сюрпризы. Новые инфекционные заболевания появляются регулярно – ВИЧ, САРС, МЕРС, а теперь и коронавирус Covid-19. Эту инфекцию по распространённости и летальности нельзя сравнивать с теми эпидемиями, что бушевали раньше, но тем не менее она тоже опасна, порой смертельно. И врачи рискуют гораздо больше обычных людей, просто потому, что они работают в заражённой атмосфере, в которой крайне сложно избежать заражения. Не избежал заражения и главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Чувствует он себя хорошо и наверняка с ним всё будет в порядке.

Но у этого случая есть и ещё одна сторона – поведение всех тех светлоликих российских оппозиционеров, которые ведут свою лютую и непримиримую борьбу с «кровавым режимом». Шуточки, какая-то радость. Тем более, что с Проценко встречался и сам Владимир Путин, который недавно посещал больницу в Коммунарке, как раз в то самое время, в которое, по словам этих совестливых мразей, Путин должен был прятаться от коронавируса на Валдае.

Нет придурки, Путин не прячется. Он летал в Чечню в разгар боевых действий, в воюющую Сирию. Ему не страшно сесть в истребитель, или залезть в маленькую скорлупку батискафа и погрузиться на огромную глубину. Он не трус, в отличие от вас. Но вы, конечно же, можете смеяться и ёрничать, и над Проценко, и над Путиным. Вы же гадите на память героев Великой Отечественной, танцуете на костях тех российских воинов, кто героически гибнет в современных войнах. Вы ведёте себя подобно жалким шакалам, а потом искренне удивляетесь поддержке в два процента и тому, почему народ вас так ненавидит. А ответ прост – вас ненавидят потому, что вы не способны сделать что-либо для своей страны. Вы способны только лгать и гадить. А по мощам и елей.

Но только не расслабляйтесь, продолжайте вести себя точно так же, расчехляясь раз за разом в каждой критической для страны и народа ситуации. Это даже хорошо, что вы такие, по крайней мере открытый враг гораздо опаснее скрытого. И люди прекрасно видят, кто настоящие люди и герои, а кто откровенные мрази и враги.

Голос Мордора, специально для News Front

Источник: https://nstarikov.ru/golos-mordora-jepidemija-jeto-vojna-gde-est-svoi-geroi-i-svoi-predateli-114396