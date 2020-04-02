.... Под пологом леса копытным практически нечего...указывает практически одновременная гибельмамонтов, до этого десятки...когда солнце не скрывается (как о ...основой Алтайской (Южно-Сибирской) популяции «человека ... из кости мамонта, что позволило произвести ...
...знали все? Что от нас скрывают? Может, мамонты вымирали неправильно?...... в своей работе «Сибирскиемамонты – есть ли надежда...господствующая ныне ледниковая теория гибели северных слонов, могла.... Почему наши леса молодые?). Поскольку мамонты всё-таки есть...
... сообща убить мамонта и получить для...что сейчас «секрет» общинного жизнеустройства никто не скрывает... построена Великая сибирская железнодорожная магистраль...отчуждается:Захватываются земли, леса, недра... Их ...«загнивание», и скорую гибель. Но – по ...
..., когда солнце не скрывается (как о том ...: и те, что живут в лесах и степях, и...Ледовитого океана. После гибели священной островной столицы в...:** в желудках всех найденных мамонтов (иногда - даже во ртах...хребет был частью нынешнего Сибирского хребта.В Арктике ...
Различные предметы, спроецированные из их измерения не в разные, а в одно и то же низшее по отношению к нему измерение, отображаются в своих проекциях так, что проекции оказываются не противоречивыми, но многозначными. Если, например, я проецирую цилиндр, конус и шар из трехмерного пространства на двумерную плоскость, параллельную основаниям цилиндра и конуса, то во всех трех случаях получается круг.
“Что скрывают ученые” – умиляет эта фраза. И сразу-же рождается вопрос – “А зачем?”
За деньги
А зачем? Зачем кому то тратить деньги на молчание?
Вы же поймите – ни кто просто так не будет тратить свои деньги. Тем боле на замалчивание в науке – это в принципе не возможно.
Ну тратили на ЗАМПОЛИТОВ совсем недавно. Зачем? Зачем тратят на попов? А наука это в принципе ЗАМАЛЧИВАНИЕ. Это или военные секреты или политические. Архивы ВСЕ засекречены ЗАЧЕМ?
- “Ну тратили на ЗАМПОЛИТОВ совсем недавно” – замполиты это воспитание.
- “Зачем тратят на попов” – не тратят. А если и тратят, то только по просьбе и на восстановление/реконструкцию/строительство церквей/храмов/монастырей. А не нужно? Пусть народ морально и нравственно деградирует?
- “А наука это в принципе ЗАМАЛЧИВАНИЕ” – посмотрите цикл видео “Ученые против мифов” – многое поймете.
- “Архивы ВСЕ засекречены ЗАЧЕМ?” – смотря какие. С 90-х годов раскрыты многие архивы. В том числе и НКВД.
Это Вы мощно задвинули.
Заяц это птица и хренпоспоришь.
Удачи.
Летайте не упадите
А уши у него зачем ? Чтобы махать и летать. Слон – тоже. С ушами..
Нормально “задвинул” – по существу!
А про зайца это вы написали. Но уж если у вас все так как про зайца… Не удивляет насчет науки и прочего…;))
Сенсация! Во Флориде аллигаторы вмерзли в лёд. Мгновенная заморозка из космоса. Температура ниже минус 100.
https://m.youtube.com/watch?v=-ZVBhBWJMYE.
Сенсация! В Канаде табун обезумевших лошадей, спасшийся после пожара, за ночь вмерз в лед ближайшего озера, в который упал азотный метеорит.
https://f9.pmo.ee/PtRsi-1r8stLAqot2KjilgfKREc=/1370×820/smart/nginx/o/2019/01/16/11719257t1h8307.jpg
Сенсация! Мамонты Сибири вымерли в результате падения метеорита. В результате чего вымерли мамонты Европы, Северной Америки и Северной Африки обязательно сообщим дополнительно.
А можно про коныков подробнее?
Где это их угораздило?
Сервис поиск по картинке в помощь.
https://mobile.twitter.com/krlsrg/status/669616944761454593
Никулин предсказал и короновирус и Киргуду Ломбарлии в фильме Гайдая.
https://www.youtube.com/watch?v=QDLtU9ibEhk&feature=emb_logo