Фрау Трудель

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5758629.html
А где оригинал письма?
Сомневаешься в его наличии?
Не сомневаюсь как и в наличии Кибальчиша ))
Советская пропаганда из одной методички
Тоже пропаганда?
«Учительская газета» №16 (2936) от 15 апреля 1942 года
Кровь за кровь! Смерть за смерть!
«В ночь на 22 июня» – так озаглавлен первый стенд центрального раздела выставки, открытой недавно Центральным комитетом ВЛКСМ в Москве в Доме союзов. «В защиту детей от фашистского варварства» – именуется выставка. Это выставка ужаса, выставка, рисующая каннибальскую мораль гитлеровских изуверов – убийц наших детей.
Стенд за стендом повествует об омерзительных и чудовищных преступлениях фашистских гадов, преступлениях против беззащитных маленьких детей.
Ростов-на-Дону… Витя Черевичный играл с голубями. Ребенку было жалко голубей, которых у него хотели отобрать бандиты. Витю расстреляли. И вот его труп. Лицо окровавлено. В руке мертвый голубь с вывернутым крылом. Убийцы!
Вот пятилетняя Валя Башлыкова из деревни Черное Краснополянского района. Ступни ног ампутированы: немцы выгнали ее, разутую, на снег, на мороз… Исковерканное, обезображенное, перекошенное лицо Симы Малкиной: в нее и группу других детей фашисты швырнули гранату. Наконец, Ваня Громов – чудесный мальчишка, славившийся на всю деревню своим умением сделать все, за что бы он ни взялся. Бандиты хладнокровно обыкновенной ножовкой, любимым Ваниным инструментом, отпилили ему кисть правой руки.
Подруга одного из бандитов, некая фрау Траудель, пишет на фронт своему «дорогому Леонарду»: «…Пришли по возможности теплые детские вещи, белье… Пусть тебя не смущает, если они будут испачканы кровью. Мы отстираем, это хорошо отмывается».
Страшное письмо! Так просто и написано: «это хорошо отмывается»…
В. Проценко
Конечно.
Тупая голимая пропаганда.
Нет чтоб сравнить как убивали детей большевики а как некие фашисты которые не фашисты.
Вот при фашистах в фашистском тылу дети не умирали от ГОЛОДА а в советском умирали почему?
И до фашистов большевики голодом уморили сколько деток?
Ну то что пропаганда тупа это сомнений не вызывает, все таки она была почти восемьдесят лет назад и информационное поле было практически пустым. Но вот тот факт что население оккупированных территорий не умирало и убийств мирного населения солдатами Вермахта и частей СС не было, вызывает сомнения.
Нет сомнений.
Солдаты вермахта пришли не население ублажать.
Впрочем до них и большевики не ублажали.
Сравнивать никто не хочет.
Хотя вот Солонин утверждает что в тылу СССР от голода и болезней умерло в ДЕСЯТЬ раз больше чем в фашистском тылу от голода и болезней+погромов и расстрелов.
Это на 1000 чел в % отношении.
РЕЖИМ в СССР был тоже не мёд и детей не особо и взрослых баловал.
Есть у меня сравнение от бабки из села на западной Украине которая времена окупантов вспоминала как лучшие в своей ДОЛГОЙ жизни.
Просто потому что сперва ПАНЫ гнобили потом большевики всё отнимали и убивали а немцы про них ЗАБЫЛИ.
Всё что вырастил твоё,никто не трогает налогов НОЛЬ.
Можешь в городе продать и купит патефон за дойчемарки.
А потом пришли снова большевики и всё сначала.
Так что.
Все не однозначно.
Ну и Локотская республика.
Спрятаная и засекреченная
Вашей бабке повезло и она не увидела немцев. Вот в материалах Нюрнбергского процесса точно определено количество деревень уничтоженных немцами. Да и архивы хранят письма немецких солдат.https://matveychev-oleg.livejournal.com/6523705.html
Всё верно.
Одним повезло а другим нет.
Кого-то замучали большевики а кого-то фашисты.
Наверно большевиками замученному было радостно.
СВОИ .
Потому и могила Землячки рядом со Сталиным
Но к сороковым годам столь ценный ресурс как крестьяне научились беречь и понапрасну не уничтожали. А подвиги Землячки в далёких 20х.
Издеваешься?
Столь ценный ресурс отправляли на фронт НА УБОЙ просто волнами мобилизации.
Причём с сапёрной лопатой на ДОТы и танки как заположняк.
Вся ВОВ это истребление населения СССР в первую очередь Сталиным а уж немцы оФФигевшие от такого просто ситуационные помошники
Письмо где?
Или хочешь сьехать?
Слетай в 42-й год в Москву и посмотри оригинал.
ХОХОЛ такой ХОХОЛ.
У кого?
У Кибальчиша?
У кого оригинал?
В 42-м Кибальчиш был уже мертв…
Точно.
Забыл совсем.
Но фрау Трудель ведь жила?
В каком городе?
Фрау образ собирательный , посмотри на Донбасе братья твои точно также весь скраб вывозят в Винницу и Львов
Вывозят как большевики из Германии
В немецко-фашистском
Так откуда у немцев фашизм если он в Италии?
“Неонка”.”У неё внутре!..”
Достаточно понятный ответ?
Вообще странная тема для пикирования. Давайте выложим статью из вики про супер-мишек коала и начнем им шерсть перемывать. Надеюсь, никого не обидим и не оскорбим. Кроме китаёзов. Но они нам “еще за Даманский ответят!”
Нормальная тема.
Вот за вирус СТАТЬЯ лючше помолчать.
В за ВОВ пока нет статьи стоит потрепаться.
Скоро запретят ))
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Господи, дай мне душевный покой, чтобы принимать то, чего я не могу изменить, мужество — изменять то, что могу, и мудрость — всегда отличать одно от другого.
— Франциск Ассизский
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А где оригинал письма?
Сомневаешься в его наличии?
Не сомневаюсь как и в наличии Кибальчиша ))
Советская пропаганда из одной методички
Тоже пропаганда?
«Учительская газета» №16 (2936) от 15 апреля 1942 года
Кровь за кровь! Смерть за смерть!
«В ночь на 22 июня» – так озаглавлен первый стенд центрального раздела выставки, открытой недавно Центральным комитетом ВЛКСМ в Москве в Доме союзов. «В защиту детей от фашистского варварства» – именуется выставка. Это выставка ужаса, выставка, рисующая каннибальскую мораль гитлеровских изуверов – убийц наших детей.
Стенд за стендом повествует об омерзительных и чудовищных преступлениях фашистских гадов, преступлениях против беззащитных маленьких детей.
Ростов-на-Дону… Витя Черевичный играл с голубями. Ребенку было жалко голубей, которых у него хотели отобрать бандиты. Витю расстреляли. И вот его труп. Лицо окровавлено. В руке мертвый голубь с вывернутым крылом. Убийцы!
Вот пятилетняя Валя Башлыкова из деревни Черное Краснополянского района. Ступни ног ампутированы: немцы выгнали ее, разутую, на снег, на мороз… Исковерканное, обезображенное, перекошенное лицо Симы Малкиной: в нее и группу других детей фашисты швырнули гранату. Наконец, Ваня Громов – чудесный мальчишка, славившийся на всю деревню своим умением сделать все, за что бы он ни взялся. Бандиты хладнокровно обыкновенной ножовкой, любимым Ваниным инструментом, отпилили ему кисть правой руки.
Подруга одного из бандитов, некая фрау Траудель, пишет на фронт своему «дорогому Леонарду»: «…Пришли по возможности теплые детские вещи, белье… Пусть тебя не смущает, если они будут испачканы кровью. Мы отстираем, это хорошо отмывается».
Страшное письмо! Так просто и написано: «это хорошо отмывается»…
В. Проценко
Конечно.
Тупая голимая пропаганда.
Нет чтоб сравнить как убивали детей большевики а как некие фашисты которые не фашисты.
Вот при фашистах в фашистском тылу дети не умирали от ГОЛОДА а в советском умирали почему?
И до фашистов большевики голодом уморили сколько деток?
Ну то что пропаганда тупа это сомнений не вызывает, все таки она была почти восемьдесят лет назад и информационное поле было практически пустым. Но вот тот факт что население оккупированных территорий не умирало и убийств мирного населения солдатами Вермахта и частей СС не было, вызывает сомнения.
Нет сомнений.
Солдаты вермахта пришли не население ублажать.
Впрочем до них и большевики не ублажали.
Сравнивать никто не хочет.
Хотя вот Солонин утверждает что в тылу СССР от голода и болезней умерло в ДЕСЯТЬ раз больше чем в фашистском тылу от голода и болезней+погромов и расстрелов.
Это на 1000 чел в % отношении.
РЕЖИМ в СССР был тоже не мёд и детей не особо и взрослых баловал.
Есть у меня сравнение от бабки из села на западной Украине которая времена окупантов вспоминала как лучшие в своей ДОЛГОЙ жизни.
Просто потому что сперва ПАНЫ гнобили потом большевики всё отнимали и убивали а немцы про них ЗАБЫЛИ.
Всё что вырастил твоё,никто не трогает налогов НОЛЬ.
Можешь в городе продать и купит патефон за дойчемарки.
А потом пришли снова большевики и всё сначала.
Так что.
Все не однозначно.
Ну и Локотская республика.
Спрятаная и засекреченная
Вашей бабке повезло и она не увидела немцев. Вот в материалах Нюрнбергского процесса точно определено количество деревень уничтоженных немцами. Да и архивы хранят письма немецких солдат.https://matveychev-oleg.livejournal.com/6523705.html
Всё верно.
Одним повезло а другим нет.
Кого-то замучали большевики а кого-то фашисты.
Наверно большевиками замученному было радостно.
СВОИ .
Потому и могила Землячки рядом со Сталиным
Но к сороковым годам столь ценный ресурс как крестьяне научились беречь и понапрасну не уничтожали. А подвиги Землячки в далёких 20х.
Издеваешься?
Столь ценный ресурс отправляли на фронт НА УБОЙ просто волнами мобилизации.
Причём с сапёрной лопатой на ДОТы и танки как заположняк.
Вся ВОВ это истребление населения СССР в первую очередь Сталиным а уж немцы оФФигевшие от такого просто ситуационные помошники
Письмо где?
Или хочешь сьехать?
Слетай в 42-й год в Москву и посмотри оригинал.
ХОХОЛ такой ХОХОЛ.
У кого?
У Кибальчиша?
У кого оригинал?
В 42-м Кибальчиш был уже мертв…
Точно.
Забыл совсем.
Но фрау Трудель ведь жила?
В каком городе?
Фрау образ собирательный , посмотри на Донбасе братья твои точно также весь скраб вывозят в Винницу и Львов
Вывозят как большевики из Германии
В немецко-фашистском
Так откуда у немцев фашизм если он в Италии?
“Неонка”.”У неё внутре!..”
Достаточно понятный ответ?
Вообще странная тема для пикирования. Давайте выложим статью из вики про супер-мишек коала и начнем им шерсть перемывать. Надеюсь, никого не обидим и не оскорбим. Кроме китаёзов. Но они нам “еще за Даманский ответят!”
Нормальная тема.
Вот за вирус СТАТЬЯ лючше помолчать.
В за ВОВ пока нет статьи стоит потрепаться.
Скоро запретят ))