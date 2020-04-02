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Фрау Трудель

12:20. 2 апреля 2020 305 просмотров 23 коммент. Опубликовал:


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5758629.html

Метки: 1942, великая отечественная война, газеты, история, кукрыниксы, маршак

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23 Комментария » Оставить комментарий


  • 15035 365
    Русофил 2 апреля 2020 в 14:09

    А где оригинал письма?

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    -1
    • 2743 2163
      Sergey64Русофил 2 апреля 2020 в 14:56

      Сомневаешься в его наличии?

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      1
      • 15035 365
        РусофилSergey64 2 апреля 2020 в 14:59

        Не сомневаюсь как и в наличии Кибальчиша ))
        Советская пропаганда из одной методички

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        -1
        • 2743 2163
          Sergey64Русофил 2 апреля 2020 в 15:06

          Тоже пропаганда?
          «Учительская газета» №16 (2936) от 15 апреля 1942 года

          Кровь за кровь! Смерть за смерть!
          «В ночь на 22 июня» – так озаглавлен первый стенд центрального раздела выставки, открытой недавно Центральным комитетом ВЛКСМ в Москве в Доме союзов. «В защиту детей от фашистского варварства» – именуется выставка. Это выставка ужаса, выставка, рисующая каннибальскую мораль гитлеровских изуверов – убийц наших детей.
          Стенд за стендом повествует об омерзительных и чудовищных преступлениях фашистских гадов, преступлениях против беззащитных маленьких детей.
          Ростов-на-Дону… Витя Черевичный играл с голубями. Ребенку было жалко голубей, которых у него хотели отобрать бандиты. Витю расстреляли. И вот его труп. Лицо окровавлено. В руке мертвый голубь с вывернутым крылом. Убийцы!
          Вот пятилетняя Валя Башлыкова из деревни Черное Краснополянского района. Ступни ног ампутированы: немцы выгнали ее, разутую, на снег, на мороз… Исковерканное, обезображенное, перекошенное лицо Симы Малкиной: в нее и группу других детей фашисты швырнули гранату. Наконец, Ваня Громов – чудесный мальчишка, славившийся на всю деревню своим умением сделать все, за что бы он ни взялся. Бандиты хладнокровно обыкновенной ножовкой, любимым Ваниным инструментом, отпилили ему кисть правой руки.
          Подруга одного из бандитов, некая фрау Траудель, пишет на фронт своему «дорогому Леонарду»: «…Пришли по возможности теплые детские вещи, белье… Пусть тебя не смущает, если они будут испачканы кровью. Мы отстираем, это хорошо отмывается».
          Страшное письмо! Так просто и написано: «это хорошо отмывается»…
          В. Проценко

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          1
          • 15035 365
            РусофилSergey64 2 апреля 2020 в 15:50

            Конечно.
            Тупая голимая пропаганда.
            Нет чтоб сравнить как убивали детей большевики а как некие фашисты которые не фашисты.
            Вот при фашистах в фашистском тылу дети не умирали от ГОЛОДА а в советском умирали почему?
            И до фашистов большевики голодом уморили сколько деток?

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          • 12999 9791
            SergeevРусофил 2 апреля 2020 в 16:27

            Ну то что пропаганда тупа это сомнений не вызывает, все таки она была почти восемьдесят лет назад и информационное поле было практически пустым. Но вот тот факт что население оккупированных территорий не умирало и убийств мирного населения солдатами Вермахта и частей СС не было, вызывает сомнения.

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          • 15035 365
            РусофилSergeev 2 апреля 2020 в 16:37

            Нет сомнений.
            Солдаты вермахта пришли не население ублажать.
            Впрочем до них и большевики не ублажали.
            Сравнивать никто не хочет.
            Хотя вот Солонин утверждает что в тылу СССР от голода и болезней умерло в ДЕСЯТЬ раз больше чем в фашистском тылу от голода и болезней+погромов и расстрелов.
            Это на 1000 чел в % отношении.
            РЕЖИМ в СССР был тоже не мёд и детей не особо и взрослых баловал.
            Есть у меня сравнение от бабки из села на западной Украине которая времена окупантов вспоминала как лучшие в своей ДОЛГОЙ жизни.
            Просто потому что сперва ПАНЫ гнобили потом большевики всё отнимали и убивали а немцы про них ЗАБЫЛИ.
            Всё что вырастил твоё,никто не трогает налогов НОЛЬ.
            Можешь в городе продать и купит патефон за дойчемарки.
            А потом пришли снова большевики и всё сначала.
            Так что.
            Все не однозначно.
            Ну и Локотская республика.
            Спрятаная и засекреченная

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          • 12999 9791
            SergeevРусофил 2 апреля 2020 в 16:42

            Вашей бабке повезло и она не увидела немцев. Вот в материалах Нюрнбергского процесса точно определено количество деревень уничтоженных немцами. Да и архивы хранят письма немецких солдат.https://matveychev-oleg.livejournal.com/6523705.html

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          • 15035 365
            РусофилSergeev 2 апреля 2020 в 16:46

            Всё верно.
            Одним повезло а другим нет.
            Кого-то замучали большевики а кого-то фашисты.
            Наверно большевиками замученному было радостно.
            СВОИ .
            Потому и могила Землячки рядом со Сталиным

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          • 12999 9791
            SergeevРусофил 2 апреля 2020 в 17:10

            Но к сороковым годам столь ценный ресурс как крестьяне научились беречь и понапрасну не уничтожали. А подвиги Землячки в далёких 20х.

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          • 15035 365
            РусофилSergeev 2 апреля 2020 в 17:14

            Издеваешься?
            Столь ценный ресурс отправляли на фронт НА УБОЙ просто волнами мобилизации.
            Причём с сапёрной лопатой на ДОТы и танки как заположняк.
            Вся ВОВ это истребление населения СССР в первую очередь Сталиным а уж немцы оФФигевшие от такого просто ситуационные помошники

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      • 15035 365
        РусофилSergey64 2 апреля 2020 в 15:51

        Письмо где?
        Или хочешь сьехать?

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