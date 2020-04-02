Еще месяц дома, Штрафы за прогулку, Нефть уже $10 // Галопом по Европам #183
В этом выпуске:
- В России за сутки плюс 771 заболевший;
- В Сыктывкаре одну из больниц проверяют следователи – там коронавирус подхватили более 50 пациентов;
- Путин продлил вынужденные выходные до 30 апреля – об этом просили и в правительстве, и в роспотребназдоре;
- Еврокомиссия призывает не нарушать фундаментальные свободы и права граждан в связи с карантином;
- Расчетная цена на российскую нефть Юралс стала отрицательной;
- Пекин воспользовался рекордным падением цен на нефть, чтобы пополнить свои стратегические запасы;
- South China Morning Post пишет – китайским врачам не хватает пациентов для тестирования вакцины;
- В Италии появились признаки спада эпидемии;
- В Испании за месяц без работы осталось 300 тысяч человек, с начала эпидемии – почти миллион;
- British Airways обсуждает с профсоюзом приостановку контрактов с 35-ю тысячами сотрудников;
- Российские граждане требуют кредитных каникул – об этом заявляют все крупнейшие банки страны;
- Коронавирус сдвигает всероссийскую перепись населения – ее предложено перенести на 2021-й год.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
Мировые цены на нефть на торгах в четверг перешли к резкому росту после того, как президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Саудовская Аравия и Россия сократят добычу нефти.
По состоянию на 17.46 (мск) цена нефти Brent растет на 23,36% – до 30,52 доллара за баррель. А минутами ранее цена Brent подскочила на 40%, до 35,99 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
В свою очередь цена нефти WTI выросла на 24,86% – до 25,36 доллара за баррель.
“Власти Саудовской Аравии призвали как можно скорее провести встречу стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и других государств”
П.С. ну и кто первый дает отбой ,хозяин приказывает псу сократить кол-во нефти и нас туда же