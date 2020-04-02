Главная » Видео, Политика, События

Еще месяц дома, Штрафы за прогулку, Нефть уже $10 // Галопом по Европам #183

18:59. 2 апреля 2020 131 просмотр Один комментарий Опубликовал:

В этом выпуске:
- В России за сутки плюс 771 заболевший;
- В Сыктывкаре одну из больниц проверяют следователи – там коронавирус подхватили более 50 пациентов;
- Путин продлил вынужденные выходные до 30 апреля – об этом просили и в правительстве, и в роспотребназдоре;
- Еврокомиссия призывает не нарушать фундаментальные свободы и права граждан в связи с карантином;
- Расчетная цена на российскую нефть Юралс стала отрицательной;
- Пекин воспользовался рекордным падением цен на нефть, чтобы пополнить свои стратегические запасы;
- South China Morning Post пишет – китайским врачам не хватает пациентов для тестирования вакцины;
- В Италии появились признаки спада эпидемии;
- В Испании за месяц без работы осталось 300 тысяч человек, с начала эпидемии – почти миллион;
- British Airways обсуждает с профсоюзом приостановку контрактов с 35-ю тысячами сотрудников;
- Российские граждане требуют кредитных каникул – об этом заявляют все крупнейшие банки страны;
- Коронавирус сдвигает всероссийскую перепись населения – ее предложено перенести на 2021-й год.



_______________________________________________

Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________


Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com


Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/

#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZU63hg0ceWc

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-301 за 13 апреля 2013
...копеек за квадратный в месяц. Дом обслуживают один дворник и... совершенно нереальная. А вот еще одна любопытная статья расходов ...стиле французской кинокомедии «Большая прогулка» с неподражаемыми Бурвилем и ...10,5 часов, ликвидировал штрафы, достигавшие при его ...
Новости Украины и Новороссии 30 ноября 2016
...-нарушителями начислены штрафы на сумму 205...Рассрочка может достигать 36 месяцев», — заявили представители... по соседним домам или домам того типа, ... Мустафа Найем еще и предлагается освободить... Источник: rusvesna.su Прогулка по Донецку: допрос Януковича...
Бэкграунд, выпуск-262 за 23 июня 2012
..., например в моём доме  на неправильное  поведение... И зачем каждый месяц сдавались (и сейчас ...: «          Сейчас готовится еще один законопроект в кабмине...на бездетность. Облагать штрафом планируют 30-летних ... по всему, легкой прогулкой для нее не станут...
Славянский кик-боксер, который разбудил Германию: Мне важно сказать правду о той ночи (ФОТО, ВИДЕО)
..., так что они еще после тюрьмы и штрафов месяц валялись в госпитале. Но... я забуду дома водительское удостоверение, я заплачу 50 евро штрафа. А беженец... и увидел демонстрацию под названием «Прогулка за Кельн». Там были настоящие...
Сводки от Ополчения Новороссии на 22 марта 2015
...появилась она там более месяца назад. Самое интересное... прямо под ногами, еще можно использовать, говорят ополченцы... При длительной задолженности штраф возрастет до 3%.»...февраля возле собственного дома. Соседи отца десяти... во время её прогулки с друзьями. Люди...
Зачем либералы толкают Россию к бунту.
...выходом детского сада на прогулку. Последний раз в ...10 000 рублей в месяц, то за пять ... реализацию решений главы Белого дома. Создается такое впечатление,...через повышение налогов, через штрафы и так далее и...уже до вас придумано. Еще столько много налогов можно...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 7818 6276
    марина 2 апреля 2020 в 19:59

    Мировые цены на нефть на торгах в четверг перешли к резкому росту после того, как президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Саудовская Аравия и Россия сократят добычу нефти.

    По состоянию на 17.46 (мск) цена нефти Brent растет на 23,36% – до 30,52 доллара за баррель. А минутами ранее цена Brent подскочила на 40%, до 35,99 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    В свою очередь цена нефти WTI выросла на 24,86% – до 25,36 доллара за баррель.
    “Власти Саудовской Аравии призвали как можно скорее провести встречу стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и других государств”
    П.С. ну и кто первый дает отбой ,хозяин приказывает псу сократить кол-во нефти и нас туда же

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)