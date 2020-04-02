Еще месяц дома, Штрафы за прогулку, Нефть уже $10 // Галопом по Европам #183

В этом выпуске:

- В России за сутки плюс 771 заболевший;

- В Сыктывкаре одну из больниц проверяют следователи – там коронавирус подхватили более 50 пациентов;

- Путин продлил вынужденные выходные до 30 апреля – об этом просили и в правительстве, и в роспотребназдоре;

- Еврокомиссия призывает не нарушать фундаментальные свободы и права граждан в связи с карантином;

- Расчетная цена на российскую нефть Юралс стала отрицательной;

- Пекин воспользовался рекордным падением цен на нефть, чтобы пополнить свои стратегические запасы;

- South China Morning Post пишет – китайским врачам не хватает пациентов для тестирования вакцины;

- В Италии появились признаки спада эпидемии;

- В Испании за месяц без работы осталось 300 тысяч человек, с начала эпидемии – почти миллион;

- British Airways обсуждает с профсоюзом приостановку контрактов с 35-ю тысячами сотрудников;

- Российские граждане требуют кредитных каникул – об этом заявляют все крупнейшие банки страны;

- Коронавирус сдвигает всероссийскую перепись населения – ее предложено перенести на 2021-й год.







_______________________________________________



Поддержать создание передач на канале:

https://agitblog.ru/donate/

_______________________________________________





Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.

galop.feedback@gmail.com





Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru

Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin

Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin

Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin

Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog

Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/



#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZU63hg0ceWc