Александр Роджерс: Вы мало смотрите оппошизы!

По крайней мере, так нам пытается втирать один пожилой бывший дипломат, внезапно вспомнивший, что он «новый социалист».Итак, американцы с саудитами так успешно уничтожают российскую нефтяную отрасль, что компания «North Atlantic Refining Ltd» останавливает свой крупный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), который перерабатывал в США ежесуточно около 130 тысяч баррелей нефти. Пока «на срок от 2 до 5 месяцев», а там видно будет.Общее же падение поставок нефтепродуктов на внутренний рынок США уже превысило 2 миллиона баррелей нефти в сутки.Наша оппошиза вещает «Посмотрите, нефть Уралс опустилась до уровня 1991 года».Ну и? А американская нефть WTI опустилась до уровня 2002 года (у них тогда как раз кризис «доткомов» был). Но «ты туда не смотри, ты сюда смотри» и «это другое»(с)«Financial Times» прогнозирует падение потребления нефти в США до уровня семидесятых годов прошлого столетия.Началось это падение ещё осенью 2018 года, но всем предлагают верить, что это исключительно из-за коронавируса.При этом даже те компании, которые продолжают деятельность, сокращают зарплаты своих работников на 30% и выше. Вы уже чувствуете, что дела у «Роснефти» плохи, правда? Пожилые бывшие дипломаты ведь не могут так убого врать, правда?Едем дальше. Саудиты совместно с американцами так разрывают российскую нефтедобычу в клочья, что буровые компании в США за последнюю неделю сократили количество работающих нефтяных установок до 624 (на 40 штук).Количество буровых вышек, которые определяют будущую добычу, в США сократилось за год на 24%. Обращаю внимание: не за неделю или месяц, а ЗА ГОД!То есть схлопывание нефтедобычи в США началось задолго до эпидемии коронавируса, и приводило к сокращению нефтепереработки ещё прошлой весной и летом (о чём я писал отдельно).На этом фоне «Роснефть» продала российскому государству свои активы в Венесуэле (при этом государство просто переложило деньги из кармана в карман), убив тем самым двух зайцев:— госкорпорация получила в сложный период дополнительное финансирование;— вывела из-под санкционного режима свою дочернюю компанию.Вы ещё не прониклись тем, как плохи дела у России? Вы просто мало смотрите каналы оппошизы!

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9950231.html