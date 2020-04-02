Александр Роджерс: Улицы Нью-Йорка
09:44. 2 апреля 2020 50 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В последние дни идёт очень много фейков
То «в Коммунарке никого не лечат», то «в _назовите случайный город_ тайно вводят Росгвардию» (зачем?), то «власти скрывают реальное количество заболевших» и так далее.
Почему? Потому что на их «благословенном западе» всё именно так и происходит.
Все сюжеты про «как плохо в России» взяты или из Италии, или из США.
Я вчера постил «вконтакте» записки практикующего американского паталогоанатома, где он описывает ситуацию с эпидемией в Нью-Йорке. Сегодня ему администрация «Фашбука» снесла все посты за три последних года. Это к вопросу «у них там демократия» и «власти скрывают».
Зато пока осталось вот это видео другого автора, его ещё не снесли.
Отдельно бросается в глаза убитое качество американских дорог. Латаные-перелатаные, местами большие дыры, и достаточно часто изображение с камеры начинает сильно дрожать, потому что машина едет по ухабам. И это не какое-то захолустье, а центр Нью-Йорка! Такого в России я не видел уже достаточно давно (а я за последние несколько лет наколесил немало).
Впрочем, мы всё же не о дорогах (хотя они и косвенный признак упадка). Мы о состоянии американской медицины и течении эпидемии.
Вы можете пройти по ссылкам и прочитать/посмотреть всё сами. Но я всё же подведу кое-какие свои итоги (потому что я ещё читал ряд материалов и смотрел пресс-конференцию губернатора Куомо).
Итак, мест в больницах катастрофически не хватает (их на тысячу человек в США в три раза меньше, чем в России). Не хватает масок, нет защитных костюмов, очень мало аппаратов ИВЛ (на все США чуть более десяти тысяч).
Медики вынуждены надевать мусорные мешки вместо защитных костюмов. Из-за этого уже есть как минимум двое погибших медиков и несколько заразившихся. Среди заразившихся медиков есть беременные женщины. Это отдельный уровень жести.
Медиков не хватает. Привлекают даже пенсионеров и паталогоанатомов. Студентам-медикам последнего курса устроили досрочный выпуск и тоже выгнали «в поле».
При этом отношение к медикам не как к героям (как в России и Китае), а как к прокажённым. Бывают даже случаи, когда домовладельцы, узнав, что среди их жильцов есть медики, пытаются выселить их из квартир.
Естественно, что в таких обстоятельствах – без должной защиты, без лекарств, рискуя и перерабатывая, подвергаясь травле – мотивация медиков стремительно падает, тяжёлая усталость и массовая депрессия.
При всех больницах дополнительно припарковано по несколько рефрижераторов, переоборудованных во временные морги, общей вместимостью почти 4 тысячи «мест». Плюс губернатор заявил, что готов в случае необходимости подогнать ещё 45 рефрижераторов.
Также спешно возводятся временные крематории.
В целом больше мер предпринимается для утилизации трупов, чем для лечения живых.
За вчерашний день зарегистрировано почти 16 тысяч новых случаев заболевания. Причём 16 тысяч – это близко к максимальной пропускной способности всех американских профильных лабораторий. Больше анализов в сутки они просто не могут делать физически, а число заболевших, которых не обследовали, остаётся неизвестным.
США вышли на первое место в мире по количеству заболевших, обогнав и Китай, и Италию. Причём темпы роста заболеваемости в Соединённых Штатах только растут (что видно из соответствующих статистических таблиц). И пик, по оценкам медиков, ожидается недели через две.
И в этот самый момент, когда каждый день десятки тысяч новых больных, Трамп (и подконтрольные ему СМИ и эксперты многоголосо вторят) заявляет «Лекарство хуже болезни» и «Хватит с нас этого карантина, экономика не выдержит его продолжения».
Нужно бы ещё «Бабы новых нарожают», но эту фразу уже лживо приписали маршалу Жукову.
Прерывать карантинные мероприятия на пике заболеваемости – это нечто. Возникает вопрос «А зачем тогда вообще пытались организовывать карантин?», потому что все предыдущие усилия сейчас мгновенно пойдут коту под хвост.
Как написал на днях в одной из статей китайский учёный (не дословно, но по смыслу), «США нужно готовить и направлять тысячи бригад медиков, а они вместо этого печатают доллары».
И, кстати, все страшилки либералов и укропатриотов «В Москву (или другой город) завтра введут войска и объявят комендантский час» они тоже про Америку. Потому что там уже в нескольких штатах ввели Нацгвардию. И ещё в нескольких планируют.
Причём, в отличие от фейкомётов, вбрасывающих про Россию, всё что я пишу про США основывается на реальных данных. Именно поэтому большинство фактов в моей статье подтверждены соответствующими вшитыми ссылками. И именно поэтому вызывает такую ожесточённую истерику у наших западопоклонников – потому что это правда.
Александр Роджерс, специально для News Front
То «в Коммунарке никого не лечат», то «в _назовите случайный город_ тайно вводят Росгвардию» (зачем?), то «власти скрывают реальное количество заболевших» и так далее.
Почему? Потому что на их «благословенном западе» всё именно так и происходит.
Все сюжеты про «как плохо в России» взяты или из Италии, или из США.
Я вчера постил «вконтакте» записки практикующего американского паталогоанатома, где он описывает ситуацию с эпидемией в Нью-Йорке. Сегодня ему администрация «Фашбука» снесла все посты за три последних года. Это к вопросу «у них там демократия» и «власти скрывают».
Зато пока осталось вот это видео другого автора, его ещё не снесли.
Отдельно бросается в глаза убитое качество американских дорог. Латаные-перелатаные, местами большие дыры, и достаточно часто изображение с камеры начинает сильно дрожать, потому что машина едет по ухабам. И это не какое-то захолустье, а центр Нью-Йорка! Такого в России я не видел уже достаточно давно (а я за последние несколько лет наколесил немало).
Впрочем, мы всё же не о дорогах (хотя они и косвенный признак упадка). Мы о состоянии американской медицины и течении эпидемии.
Вы можете пройти по ссылкам и прочитать/посмотреть всё сами. Но я всё же подведу кое-какие свои итоги (потому что я ещё читал ряд материалов и смотрел пресс-конференцию губернатора Куомо).
Итак, мест в больницах катастрофически не хватает (их на тысячу человек в США в три раза меньше, чем в России). Не хватает масок, нет защитных костюмов, очень мало аппаратов ИВЛ (на все США чуть более десяти тысяч).
Медики вынуждены надевать мусорные мешки вместо защитных костюмов. Из-за этого уже есть как минимум двое погибших медиков и несколько заразившихся. Среди заразившихся медиков есть беременные женщины. Это отдельный уровень жести.
Медиков не хватает. Привлекают даже пенсионеров и паталогоанатомов. Студентам-медикам последнего курса устроили досрочный выпуск и тоже выгнали «в поле».
При этом отношение к медикам не как к героям (как в России и Китае), а как к прокажённым. Бывают даже случаи, когда домовладельцы, узнав, что среди их жильцов есть медики, пытаются выселить их из квартир.
Естественно, что в таких обстоятельствах – без должной защиты, без лекарств, рискуя и перерабатывая, подвергаясь травле – мотивация медиков стремительно падает, тяжёлая усталость и массовая депрессия.
При всех больницах дополнительно припарковано по несколько рефрижераторов, переоборудованных во временные морги, общей вместимостью почти 4 тысячи «мест». Плюс губернатор заявил, что готов в случае необходимости подогнать ещё 45 рефрижераторов.
Также спешно возводятся временные крематории.
В целом больше мер предпринимается для утилизации трупов, чем для лечения живых.
За вчерашний день зарегистрировано почти 16 тысяч новых случаев заболевания. Причём 16 тысяч – это близко к максимальной пропускной способности всех американских профильных лабораторий. Больше анализов в сутки они просто не могут делать физически, а число заболевших, которых не обследовали, остаётся неизвестным.
США вышли на первое место в мире по количеству заболевших, обогнав и Китай, и Италию. Причём темпы роста заболеваемости в Соединённых Штатах только растут (что видно из соответствующих статистических таблиц). И пик, по оценкам медиков, ожидается недели через две.
И в этот самый момент, когда каждый день десятки тысяч новых больных, Трамп (и подконтрольные ему СМИ и эксперты многоголосо вторят) заявляет «Лекарство хуже болезни» и «Хватит с нас этого карантина, экономика не выдержит его продолжения».
Нужно бы ещё «Бабы новых нарожают», но эту фразу уже лживо приписали маршалу Жукову.
Прерывать карантинные мероприятия на пике заболеваемости – это нечто. Возникает вопрос «А зачем тогда вообще пытались организовывать карантин?», потому что все предыдущие усилия сейчас мгновенно пойдут коту под хвост.
Как написал на днях в одной из статей китайский учёный (не дословно, но по смыслу), «США нужно готовить и направлять тысячи бригад медиков, а они вместо этого печатают доллары».
И, кстати, все страшилки либералов и укропатриотов «В Москву (или другой город) завтра введут войска и объявят комендантский час» они тоже про Америку. Потому что там уже в нескольких штатах ввели Нацгвардию. И ещё в нескольких планируют.
Причём, в отличие от фейкомётов, вбрасывающих про Россию, всё что я пишу про США основывается на реальных данных. Именно поэтому большинство фактов в моей статье подтверждены соответствующими вшитыми ссылками. И именно поэтому вызывает такую ожесточённую истерику у наших западопоклонников – потому что это правда.
Александр Роджерс, специально для News Front
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9950606.html