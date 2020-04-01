Вирус — выдумка? Козлы поедают, Миллионы безработных // Галопом по Европам #182
В этом выпуске:
- В России за сутки плюс 440 заболевших. Всего – 2777, умерли 24, выздоровели 190;
- Режим самоизоляции введен в 51 регионе России;
- Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств, в том числе рецептурных, в условиях чрезвычайных ситуаций;
- Пенсионный фонд и фонды социального и медстрахования из-за эпидемии недосчитаются от 200 миллиардов до почти 2,5 триллионов рублей;
- Россияне между тем стремительно впадают в депрессию – ей охвачены уже две трети граждан;
- В США показатель смертности превысил китайский – 865 человек в сутки, общее количество жертв – почти 4 тысячи, заразившихся почти 200 тысяч;
- Авианосец Теодор Рузвельт шлет сигнал SOS – вирус обнаружен у ста с лишним моряков;
- Страны евразийского экономического союза – Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизия – закрывают экспорт гречки, риса, лука, муки и других важных продуктов;
- Власти Туркмении запретили употреблять слово «коронавирус» – сообщают «репортёры без границ»;
- Поставки российской нефти в Беларусь снова откладываются;
- Госдума смягчила поправки в налоговый кодекс, предложенные Путиным;
- Бывшему совладельцу кемеровского ТЦ «Зимняя Вишня» Вишневскому предъявили обвинение во взяточничестве;
- Пандемия коронавируса опустошила улицы городов, освободив место для животных.
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