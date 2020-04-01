Вирус — выдумка? Козлы поедают, Миллионы безработных // Галопом по Европам #182

В этом выпуске:

- В России за сутки плюс 440 заболевших. Всего – 2777, умерли 24, выздоровели 190;

- Режим самоизоляции введен в 51 регионе России;

- Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств, в том числе рецептурных, в условиях чрезвычайных ситуаций;

- Пенсионный фонд и фонды социального и медстрахования из-за эпидемии недосчитаются от 200 миллиардов до почти 2,5 триллионов рублей;

- Россияне между тем стремительно впадают в депрессию – ей охвачены уже две трети граждан;

- В США показатель смертности превысил китайский – 865 человек в сутки, общее количество жертв – почти 4 тысячи, заразившихся почти 200 тысяч;

- Авианосец Теодор Рузвельт шлет сигнал SOS – вирус обнаружен у ста с лишним моряков;

- Страны евразийского экономического союза – Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизия – закрывают экспорт гречки, риса, лука, муки и других важных продуктов;

- Власти Туркмении запретили употреблять слово «коронавирус» – сообщают «репортёры без границ»;

- Поставки российской нефти в Беларусь снова откладываются;

- Госдума смягчила поправки в налоговый кодекс, предложенные Путиным;

- Бывшему совладельцу кемеровского ТЦ «Зимняя Вишня» Вишневскому предъявили обвинение во взяточничестве;

- Пандемия коронавируса опустошила улицы городов, освободив место для животных.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7h4dPe8x-Qg