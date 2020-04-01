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«Святые девяностые». Часть 9. 1999. Вып.1

09:32. 1 апреля 2020 162 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


01. Москва. Плакат с портретом российского бизнесмена Романа Абрамовича. 13 июля


02. Кинешма. Дети в защитной одежде учатся реагировать на химическую атаку. 5 марта


03. Бывший президент СССР Михаил Горбачев вытирает слезы во время церемонии прощания с покойной Раисой Горбачевой в Москве. 22 сентября


04. Военный журналист Григорий Пасько прибывает в суд во Владивостоке 21 января. Пасько предстает перед судом по обвинению в «государственной измене в форме шпионажа», обвиняемому грозит от 15 до 20 лет лишения свободы. Он был арестован 20 ноября 1997 после того, как сообщил, что Тихоокеанский флот России, базирующийся во Владивостоке, сбрасывал радиоактивные и химические отходы в Японское море. 20 июля 1999 года военный суд Тихоокеанского флота приговорил Пасько по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление служебным положением») к году лишения свободы. В силу закона об амнистии от 18 июня 1999 года Пасько был освобождён из-под стражи в зале суда. 21 ноября 2000 года Военная коллегия Верховного суда России отменила приговор от 20 июля 1999 года. Дело было направлено в военный суд Тихоокеанского флота на новое рассмотрение. 25 декабря 2001 года военный суд Тихоокеанского флота признал Григория Пасько виновным в государственной измене в форме шпионажа (статья 275 УК РФ) и приговорил его к 4 годам лишения свободы. 25 июня 2002 года Военная коллегия Верховного Суда РФ оставила в силе приговор военного суда Тихоокеанского флота. Отбыв в заключении в Уссурийской колонии более полугода, Пасько был освобождён условно-досрочно.


05. Жилье для бездомных в Кемерово


06. Легкий перекус на берегах Амура


07. Бездомные на улицах Москвы. 17 декабря


08. Семен Юдкович Могилевич — российский и украинский участник организованных преступных сообществ, правоохранительными органами США и Евросоюза считается «боссом боссов» большинства группировок русско-украинской мафии в мире.За информацию, которая приведёт к аресту Могилевича, ФБР предлагает $100 тыс. 26 сентября


09. Попрошайка в Санкт-Петербурге


10. Офицер милиции показывает гранатомет из которого было обстреляно посольство США в Москве, в воскресенье, 28 марта


11. Милиционеры осматривают машину после того, как она взорвалась у посольства США в центре Москвы 17 января


12. Солдаты спецназа проверяют документы и обыскивают кавказцев возле Казанского вокзала, 13 сентября


13. Российские фанаты во время концерта Red Hot Chili Peppers на Красной площади в Москве 14 августа


14. Телохранитель Бориса Березовского открывает дверь автомобиля своему начальнику в аэропорту Внуково, когда Березовский прибывает из Баку. По приказу Бориса Ельцина его уволят с должности вечером этого дня. 5 марта


15. Пожилой мужчина с пустой бутылкой пива в ногах спит на Красной площади, 18 июня


16. Коммунистическая демонстрация в Москве. 23 февраля


17. Беспризорники в Санкт-Петербурге. 1 марта


18. Странствующая лодка-церковь отца Геннадия окармливает прибрежные деревни в Волгоградской области


19. Курсанты военного училища в Ингушской Республике


20. Пикет у здания Госдумы

Источник: https://humus.livejournal.com/7156809.html

Метки: история, Россия, фото

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