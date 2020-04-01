Сводки от ополчения Новороссии 01 апреля 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

Вооруженные формирования Украины продолжают нарушать Минские договоренности. По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник три раза нарушил режим прекращения огня.

На славяносербском направлении боевики 93 бригады ВСУ обстреляли н.п. Желобок с применением станковых противотанковых гранатометов. Еще один обстрел военные преступники Брыжинского произвели с применением запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов.

На светлодарском направлении украинские каратели из 59 бригады по приказу военного преступника Шаповалова подвергли обстрелу из 82-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов н.п. Лозовое.

Всего по территории Республики противник выпустил тридцать семь различных боеприпасов, из них пятнадцать 120-мм мин.

Дополнительная информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.

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Вооруженные формирования Украины продолжают подвергать опасности жизнь мирных жителей, размещая военную технику в жилых районах населенных пунктов.

Так, в зоне ответственности 93 бригады ВСУ в н.п. Муратово во дворе жилого дома нашей разведкой обнаружен бронетранспортер БТР-80. Данный факт также подтверждается представителями Миссии ОБСЕ.

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Нам продолжает поступать информация о случаях заражения коронавирусом военнослужащих ВСУ в зоне карательной операции.

Наибольшее количество зараженных наблюдается в подразделениях, прибывших в зону «ООС» по замене.

Так, согласно данным нашего источника в оперативной группе штаба «ООС» по мониторингу обстановки распространения вируса, за прошедшие сутки в медицинские учреждения временно оккупированной ВСУ части Луганской области госпитализировано пятнадцать военнослужащих с подозрением на коронавирус, из которых: в 59 военно-медицинский госпиталь Северодонецка доставлены шесть военнослужащих 30 омбр ВСУ; в Старобельскую районную больницу госпитализировано четыре боевика 25 овдбр ВСУ; в городскую больницу н.п. Рубежное доставлено двое военнослужащих 59 омпбр; в Марковскую центральную районную больницу госпитализированы трое военнослужащих 93 бригады.

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В связи с распространением коронавируса, сложностями логистики и стремительным ростом цен на продукты питания в подразделениях ВСУ в зоне «ООС» все чаще наблюдаются перебои с продовольственным обеспечением.

Со слов нашего информатора, личный состав одного из подразделений 59 бригады ВСУ уже несколько недель кормят просроченными консервами. Оставшиеся продукты не проходят качественную термическую обработку и подаются в полусыром виде.

Также в подразделении не хватает одноразовой посуды и приборов, положенных согласно указаниям штаба «ООС».

Военнослужащим приходится принимать пищу по очереди из одной и той же, наспех помытой, пластиковой посуды.

При приеме пищи наблюдаются очереди, что способствует распространению коронавируса. Все обращения и жалобы личного состава командованием игнорируются.

На фоне этих грубейших нарушений санитарных норм в подразделениях 59 бригады ВСУ, помимо распространения коронавируса, начался рост кишечных заболеваний. Только с начала текущей недели на больничную койку попали более десятка военнослужащих с пищевыми отравлениями и кишечными заболеваниями.

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Помимо коронавируса и инфекционных заболеваний, увеличению количества небоевых потерь способствуют происшествия, связанные с установкой взрывоопасных предметов.

По данным наших источников, 30 марта в районе н.п. Вольный при установке самодельного взрывного устройства на БЛА, произошла детонация, в результате чего многочисленные ранения получил военнослужащий 30 механизированной бригады младший сержант Клочко, который в тяжелом состоянии доставлен в 59 военно-медицинский госпиталь Северодонецка.

Факт небоевых потерь командование 30 бригады представило как результат обстрела.

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На фоне распространения коронавируса и введения карантина, в подразделениях ВСУ в зоне карательной операции отмечается низкое морально-психологическое состояние. Грубые нарушения воинской дисциплины и преступления среди военнослужащих приобрели системный характер. Среди личного состава соединения отмечаются панические настроения.

Усугубляет ситуацию неудовлетворительное медицинское обеспечение и отсутствие специалистов-вирусологов, вследствие чего заболевшие военнослужащие не могут получить квалифицированную медицинскую помощь.

По информации источника, с целью предотвращения утечки информации о распространении вируса, командир 30 бригады Гараз запрещает личному составу обращаться на ранней стадии заболевания в медицинские учреждения за помощью. Военнослужащие на передовой лечатся теми лекарствами, которые есть в наличии.

В этой связи значительно выросло число правонарушений, совершаемых украинскими боевиками в зоне «ООС».

Только в течении текущей недели самовольно оставили расположение части семнадцать военнослужащих 30 бригады, из которых десять были обнаружены в ближайших медицинских учреждениях, пятерых задержали на железнодорожной станции в Рубежном при попытке покинуть зону проведения «ООС». Еще двоих пытались вывезти на личном транспорте мирные жители. Как стало известно позже, беглые украинские военные за сокрытие от органов правопорядка и вывоз из зоны «ООС» предлагали гражданским по 8-10 тысяч гривен.

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Кроме того, увеличивается количество преступлений, совершаемых украинскими боевиками.

Так, 29 марта, трое военнослужащих 10 мотопехотного батальона 59 бригады были задержаны военной службой правопорядка при попытке ограбления аптеки в населенном пункте Луганское.

Со слов задержанных, на нарушение закона они решились от безысходности, чтобы найти медикаменты, необходимые для лечения тяжелобольных товарищей, находящихся на передовой.

Увеличение подобных происшествий вынудило командование «ООС» ужесточить контроль в зоне ответственности путём создания мобильных блокпостов, якобы созданных для предотвращения распространения коронавируса, а фактически служащих для вылова беглецов.

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