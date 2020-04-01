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США и ЕС готовятся к национализации предприятий ВПК.

20:57. 1 апреля 2020 122 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

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Невидимая рука рынка неожиданно ударила по «оплоту демократии» - американскому военно-промышленному комплексу.

Согласно либеральным верованиям, рынок сам все расставит на свои места и никакого вмешательства государства не требуется. Но как только предприятия ВПК США попали в полосу затяжного кризиса Пентагон пообещал им новые заказы, а президент Дональд Трамп без колебаний предоставляет финансовую поддержку корпорации «Боинг».  

По похожему сценарию действуют и представители Евросоюза, которые заявили о готовности выкупить за бюджетный счёт треть продукции концерна Airbus, что стравляет примерно 600 самолетов.

Еще дальше пошли власти Германии, заявившие, что в случае банкротства частных стратегических компаний, они готовы их национализировать. Конечно же, в Берлине имели в виду, в первую очередь предприятия ВПК.

Вот так двойные стандарты поставили под сомнения «святая святых» Запада – рыночные отношения.

Подробности в сюжете PolitRussia:

Источник: https://oko-planet.su/politik/newsday/578043-ssha-i-es-gotovyatsya-k-nacionalizacii-predpriyatiy-vpk.html

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