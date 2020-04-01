Сорос использует кризис вокруг COVID19 для продвижения своих извращенных идей.

Многие люди во всем мире, придерживающиеся традиционных семейных ценностей, уже давно осуждают миллиардера Джорджа Сороса. Он израсходовал около 40 миллиардов долларов в попытках повлиять на политику и общественное мнение во многих странах мира. Созданная им сеть групп влияния и контактов огромна. Практически каждый крупный политик левого толка в мире, так или иначе, поддерживает связи с Соросом. Они получают финансовую и иную поддержку от структур, которые он контролирует. И в свою очередь многие из них продвигают идеи, проповедуемые Соросом.

Обычно деятельность Сороса носит почти исключительно закулисный характер, все происходит в глубокой тени. Так, например, его подозревают в финансировании различных караванов мигрантов для штурма южной границы Соединенных Штатов. Имеются сведения о поддержке структурами Сороса активистов-подростков, выступающих за контроль оборота оружия и борьбу с климатическими изменениями. Им финансируются группы активистов, разжигающих расовые беспорядки, а также так называемые женские марши, требующие признания права на аборт как на «охрану здоровья». Некоммерческие организации, входящие в сети Сороса, поощряют массовую миграцию беженцев по всей Европе, а также демонстрации анархистов в самых разных уголках планеты.

Хотя Сорос и его сеть неправительственных организаций, как правило, действуют в тени, иногда случается так, что его идеи выходят на свет, на всеобщее обозрение. Одно из таких событий произошло совсем недавно, когда истинная цель Сороса была раскрыта в статье, опубликованной группой openDemocrary, продажным СМИ, которое уже давно является рупором миллиардера.

Статья была озаглавлена вполне недвусмысленно: «Кризис вокруг коронавируса показывает, что настало время упразднить семью». Вот так, не больше и не меньше: Сорос хочет полного уничтожения института семьи.

Джордж Сорос и его сеть на протяжении многих лет работают над этим. Они поддерживают и пропагандируют изменение определения самого понятия брака, чтобы самый важный институт общества лишился своего стержневого элемента – взаимодополняемости полов, и главной функции – объединять две половины человечества на благо детей, рожденных в их союзе. Они выступают за убийство миллионов нерожденных детей путем абортов, убийство «из сострадания» тяжело больных, в том числе ослабленных пожилых людей, путем эвтаназии. Они выступают за изменение родительских прав и самого статуса родителей таким образом, что биологически чужие люди получают более прочные юридические права на ребенка, чем его собственные мать и отец. Этот список можно продолжать.

Достаточно лишь подумать о любом возможном способе подорвать институт семьи, будь то экономические, структурные, юридические или социальные аспекты – везде можно увидеть действующую политику и практику, за которыми стоит сеть неправительственных организаций, созданная Соросом.

Упомянутая выше статья, которую опубликовал сайт openDemocracy, была написана не самим Джорджем Соросом, но ее публикация этим пропагандистским рупором явно направлена на продвижение именно его антигуманных идей.

В то время как весь жизненный опыт человечества с начала времен свидетельствует о том, что семейные узы дают человеку наилучшую возможность обеспечить себе безопасность, чувствовать любовь, заботу, товарищескую поддержку и комфорт, авторы статьи в openDemocracy призывают отказаться от всего этого. Напротив, они видят в семье причину человеческих страданий.

По их словам, семья – это «мистификация парности, романтизация кровного родства и попрание права человека на личное жизненное пространство». Автор осуждает все то, что она считает определяющими элементами семьи, в том числе «патриархальное воспитание», которое, «как все знают, является источником большей части насилия на земле». В этой среде, по ее мнению, «все люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, а особенно старики и дети, по определению лишены безопасности». «Карантин – это, в сущности, мечта домашнего деспота, ситуация, в которой глава дома приобретает почти неограниченную власть над всеми членами семьи, – пишет она. – Именно семья является рассадником домашнего насилия, включая изнасилование и растление малолетних, преследование представителей сексуальных меньшинств, насилие над половым партнером, психологические пытки и так далее».

С точки зрения автора, даже если семья «не создает прямой физической или психологической угрозы для конкретной личности… традиционная семья как способ социального воспроизводства все равно никуда не годится. Она разделяет нас по признаку пола, национальности и расы. Она устанавливает для нас нормы, оптимальные для продуктивной работы. Она заставляет нас верить в то, что мы являемся «личностями». Она шантажирует нас, и мы ошибочно принимаем ее за единственный источник любви и заботы, который только может существовать. Мы заслуживаем чего-то лучшего, чем семья. И нынешняя пандемия коронавируса – отличное время для того, чтобы на практике упразднить семью».

Именно это – упразднение семьи – и является целью сети неправительственных структур, созданной Джорджем Соросом. Они хотят заменить семью неким глобальным государством, которое, по их словам, не признает границ, национальной идентичности и иных различий. Ценность человека определяется исключительно степенью той пользы, которую он приносит коллективу. Элиты знают, как будет лучше для всех. Нам нужно только подчиняться для нашего же блага и блага всего общества. Забавно, но главная организация Сороса называется «Фонд открытого общества». На самом деле, в ней нет ничего общего с открытостью.

Это редкий случай, когда перед нами «во всей красе» предстает извращенное мировоззрение таких людей как Джордж Сорос, людей, ненавидящих семью и осуждающих «семейные ценности». Как бы трудно это ни было, мы должны открытыми глазами взглянуть на уродливость и порочность этой точки зрения, отдать себе отчет о возможных пагубных последствиях движения общества по пути разрушения семьи. Нынешняя пандемия – действительно, идеальный момент для размышления о семье, но не для того, чтобы разрушить ее, как хотят агенты Сороса, а напротив, чтобы защитить и укрепить ее ценности.

Источник: https://www.ifamnews.com/en/george-soros-depraved-purpose-comes-out-from-the-shadows/