Главная » Здоровье, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

Ситуация ухудшается

22:59. 1 апреля 2020 176 просмотров 4 коммент. Опубликовал:


1. Путин заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России ухудшается, что было достаточно ожидаемо. Число заболевших пока что продолжает расти и пик еще впереди. Чувствую, таки придет время запасов тушенки и макарон.

2. На этом фоне в правительстве и Роспотребнадзоре уже призвали продлить "выходные" еще на неделю – до 14 апреля. Полагаю, что уже завтра или послезавтра об этом объявят официально. Аксенов и Развожаев также выступили за продление "выходных" (хотя это по сути ограниченный карантин) в Крыму и Севастополе до 14 апреля.

3. С завтрашнего дня пойдет ужесточение "добровольной самоизоляции". Чтобы как-то смягчить удар по экономике, правительство обещает задействовать солидные финансовые средства для поддержки работодателей и граждан. В СМИ можно ожидать информационной кампании с разъяснением того, что грозит тем, кто нарушает "добровольную самоизоляцию" с парой-тройкой показательных сюжетов.

4. Касательно того, что детей коронавирус не касается, то это не совсем так – в Лондоне зафиксирована смерть 13-летнего ребенка от коронавируса. Хотя все равно, большинство умерших это люди старше 70 лет.

5. Авианосец "Теодор Рузвельт" как боевая единица выбыл из строя, несмотря на то, что еще вчера командование США заявляло, что он готов выполнять боевые задачи против любого противника. Большую часть экипажа сняли с авианосца (заболевших, находящихся под подозрение и не критически важный персонал), оставив лишь тех, без кого трудно поддерживать функциональность огромного корабля. По оптимистичным прикидкам, корабль вышел из строя на 1,5-2 месяца. Стоит отметить, что несмотря на то, что коронавирус уже нанес существенный ущерб Пентагону, это не мешает США грозить последствиями Ирану, если он атакует американские объекты в Ираке. Иран же в свою очередь еще вчера привел в боевую готовность свои ракетные войска (перед визитом главы "Сил Кудс" Каани в Багдад) и пригрозил, что если США атакуют иранских прокси в Ираке или тем более иранские силы, то Иран ответит максимально жестко. Коронавирус коронавирусом, но гибридную войну в Ираке никто не отменял.

6. Венгрию обвинили в установлении "диктаторского режима" за то, что законодатели расширили полномочия Орбана. Неолибералы вовсю критикуют Орбана за автократические замашки, указывая на то, что такое в ЕС неприемлемо. Отдельные деятели уже вовсю требуют выгнать из ЕС Венгрию. И Польшу заодно. Можно только представить, какой прирост получат партии евроскептиков на следующих выборах. Разумеется, там где будут действовать жестко, достигнут более эффективных результатов (см.Китай), нежели там, где изначально заняли позицию "оно само рассосется". Само оно не рассосется.

7. США, Италия, Испания и Франция продолжают обновлять рекорды по смертности. На фоне Китая, происходящее с западной системой здравоохранения выглядит просто катастрофой. Отсюда и волна критики в адрес китайской помощи. Банальное сравнение систем оказалось не в пользу неолиберального Запада. Шаблоны трещат, а пропагандистские усилия идут насмарку. Еще одно не очевидное последствие "Черного Лебедя".

8. Белоруссия обратилась за помощью к России в связи с коронавирусом. Батька хоть и храбрился с шутками про водку, трактор и копание полей, но ситуация в братской республике очевидно ухудшается и там тоже стало не до шуток. Думаю белорусам помогут более серьезно, чем итальянцам и американцам.
За помощью к России также обратился Таджикистан и большинство других государств СНГ (кроме Украины и Туркмении). Ситуация в Средней Азии будет плачевной не только в связи с самим коронавирусом, но и в связи с тем, что масса гастарбайтеров лишится работы, а это солидная часть бюджетов Киргизии, Узбекистана, Таджикистана. Ситуация на рынке труда будет аховой, а многим придется просто выживать, дожидаясь "отскока" после того, как экономическая ситуация достигнет дна.
В общем, с помощью соседям все достаточно очевидно – главное, чтобы не в ущерб основным ресурсам для борьбы у себя дома. Если есть излишки, то конечно в меру возможностей надо помогать (как по гуманитарным соображениям, так и по политическим – Россия хоть и не в такой степени как Китай, снимает определенные политические дивиденды с коронавирусной истории, оказывая помощь даже враждебным государствам – полагаю, что эффективность таких действий существенно выше обычной пропаганды позитивного образа России за рубежом, на которую выделяются немалые государственные средства).

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5757527.html

Метки: Европа, коронавирус, Россия, США

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Кредитное рабство: ситуация ухудшается
Ситуация с невыплаченными кредитами в...". О том, насколько критичная ситуация сложилась с кредитами и растущими...уже не успеваем разрезать конверты"."Ситуация тяжелая. Она не катастрофичная,...быть, трех даже лет, она ухудшается", - констатировал Медведев.По его...
Сводки от ополчения Новороссии 30 апреля 2015
... ОБСЕ: гуманитарная ситуация в зоне конфликта в Донбассе ухудшается Гуманитарная ситуация в зоне... на Украине Майкл Бочуркив. "Гуманитарная ситуация ухудшается, и это оказывает очень большое...
Доклад о ситуации с правами человека в США в 2017 году
...ситуация с правами человека в США отнюдь не блестящая и продолжает ухудшаться...которых считает, что ситуация с демократией в США ухудшилась за последние десятилетия...августа 2017 г./. Межрасовые отношения ухудшились. Согласно результатам опроса американского ...
Сводки от ополчения Новороссии 11 ноября 2016
.... 13:05 Приходько: Ситуация в Горловке ухудшается с каждым днем. 13...: Ситуация в Горловке ухудшается с каждым днем Ситуация на окраинах Горловки ухудшается каждый...исполняющий обязанности мэра Иван Приходько."Ситуация ухудшается с каждым днем, позавчера было...
ООН: гуманитарная ситуация на Донбассе ухудшается из-за введенных Киевом мер
Гуманитарная ситуация на Донбассе продолжает ухудшаться из-за введенных Киевом мер...вопросов (УКГВ). «Гуманитарная ситуация на востоке Украины продолжает ухудшаться, в особенности в...декабря 2014 года. Это радикально ухудшило положение проживающих там людей, ...
2017 год — Год Экологии: биосфера, техносфера и человек
...?Загрязнение воздуха. Выбросы промышленных отходов ухудшают состояние атмосферы. Негативно для воздуха... подземные воды, а также почву. Ситуацию ухудшает то, что в стране слишком... много, но и ситуация с утильсырьем в мире ухудшилась. Разработаны новые виды...

4 Комментария » Оставить комментарий


  • 7808 6266
    марина 2 апреля 2020 в 9:37

    Медики из России увидели в Италии «странные» смерти от коронавируса
    2 апреля 2020, 07:25Текст: Антон Никитин
    В охваченной эпидемией Ломбардии медики выявили «странные» случаи смерти пациентов с коронавирусом, сообщает «Московский комсомолец».

    В городе Громо было зафиксировано несколько случаев, когда люди, у которых был диагностирован коронавирус, просто засыпали и не просыпались. При этом до летального исхода серьезных симптомов болезни у них не проявлялось, передает РИА «Новости».

    Ответить
       
    • 3606 2554
      чужоймарина 2 апреля 2020 в 9:54

      И что же тут необычного вы увидели ?

      Ответить
         
    • 8716 3165
      nikolayмарина 2 апреля 2020 в 9:55

      Марина! Мы все где то учились. В военном заведениина на уроках нас знакомили с отравляющими веществами. Лично держал в руках ампулы с зорином. Жидкость коньячного цвета. Стоит её распылить и человек при вдохе умирает через две секунды. Засыпает. Смотрел видео, записанные китайцами на мобильник. На всех видео китайцы убегают от спасателей, которые их чем то прыскают и китайцы падают в судоргах и умирают.

      Ответить
      1
  • 8716 3165
    nikolay 2 апреля 2020 в 9:47

    Ну если Путин объявил, то министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман тоже объявил себя заболевшим от коронавируса.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)