Ситуация ухудшается

1. Путин заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России ухудшается, что было достаточно ожидаемо. Число заболевших пока что продолжает расти и пик еще впереди. Чувствую, таки придет время запасов тушенки и макарон.2. На этом фоне в правительстве и Роспотребнадзоре уже призвали продлить "выходные" еще на неделю – до 14 апреля. Полагаю, что уже завтра или послезавтра об этом объявят официально. Аксенов и Развожаев также выступили за продление "выходных" (хотя это по сути ограниченный карантин) в Крыму и Севастополе до 14 апреля.3. С завтрашнего дня пойдет ужесточение "добровольной самоизоляции". Чтобы как-то смягчить удар по экономике, правительство обещает задействовать солидные финансовые средства для поддержки работодателей и граждан. В СМИ можно ожидать информационной кампании с разъяснением того, что грозит тем, кто нарушает "добровольную самоизоляцию" с парой-тройкой показательных сюжетов.4. Касательно того, что детей коронавирус не касается, то это не совсем так – в Лондоне зафиксирована смерть 13-летнего ребенка от коронавируса. Хотя все равно, большинство умерших это люди старше 70 лет.5. Авианосец "Теодор Рузвельт" как боевая единица выбыл из строя, несмотря на то, что еще вчера командование США заявляло, что он готов выполнять боевые задачи против любого противника. Большую часть экипажа сняли с авианосца (заболевших, находящихся под подозрение и не критически важный персонал), оставив лишь тех, без кого трудно поддерживать функциональность огромного корабля. По оптимистичным прикидкам, корабль вышел из строя на 1,5-2 месяца. Стоит отметить, что несмотря на то, что коронавирус уже нанес существенный ущерб Пентагону, это не мешает США грозить последствиями Ирану, если он атакует американские объекты в Ираке. Иран же в свою очередь еще вчера привел в боевую готовность свои ракетные войска (перед визитом главы "Сил Кудс" Каани в Багдад) и пригрозил, что если США атакуют иранских прокси в Ираке или тем более иранские силы, то Иран ответит максимально жестко. Коронавирус коронавирусом, но гибридную войну в Ираке никто не отменял.6. Венгрию обвинили в установлении "диктаторского режима" за то, что законодатели расширили полномочия Орбана. Неолибералы вовсю критикуют Орбана за автократические замашки, указывая на то, что такое в ЕС неприемлемо. Отдельные деятели уже вовсю требуют выгнать из ЕС Венгрию. И Польшу заодно. Можно только представить, какой прирост получат партии евроскептиков на следующих выборах. Разумеется, там где будут действовать жестко, достигнут более эффективных результатов (см.Китай), нежели там, где изначально заняли позицию "оно само рассосется". Само оно не рассосется.7. США, Италия, Испания и Франция продолжают обновлять рекорды по смертности. На фоне Китая, происходящее с западной системой здравоохранения выглядит просто катастрофой. Отсюда и волна критики в адрес китайской помощи. Банальное сравнение систем оказалось не в пользу неолиберального Запада. Шаблоны трещат, а пропагандистские усилия идут насмарку. Еще одно не очевидное последствие "Черного Лебедя".8. Белоруссия обратилась за помощью к России в связи с коронавирусом. Батька хоть и храбрился с шутками про водку, трактор и копание полей, но ситуация в братской республике очевидно ухудшается и там тоже стало не до шуток. Думаю белорусам помогут более серьезно, чем итальянцам и американцам.За помощью к России также обратился Таджикистан и большинство других государств СНГ (кроме Украины и Туркмении). Ситуация в Средней Азии будет плачевной не только в связи с самим коронавирусом, но и в связи с тем, что масса гастарбайтеров лишится работы, а это солидная часть бюджетов Киргизии, Узбекистана, Таджикистана. Ситуация на рынке труда будет аховой, а многим придется просто выживать, дожидаясь "отскока" после того, как экономическая ситуация достигнет дна.В общем, с помощью соседям все достаточно очевидно – главное, чтобы не в ущерб основным ресурсам для борьбы у себя дома. Если есть излишки, то конечно в меру возможностей надо помогать (как по гуманитарным соображениям, так и по политическим – Россия хоть и не в такой степени как Китай, снимает определенные политические дивиденды с коронавирусной истории, оказывая помощь даже враждебным государствам – полагаю, что эффективность таких действий существенно выше обычной пропаганды позитивного образа России за рубежом, на которую выделяются немалые государственные средства).

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5757527.html