Главная » Невероятное в мире, Новости Ближнего востока, События

Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 01 апреля 2020

19:23. 1 апреля 2020 73 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Курдская смертница



Это Сема Кочер 25 лет от роду. В рядах Курдской Рабочей Партии воевала с 2014 года.
Пропаганда Рабочей Партии Курдистана сообщает, что данная дама с автоматом убила 30 турецких солдат в результате акции в память о погибших курдских партизанах.
Рано утром 31 марта она подорвала трубопровод на турецко-иранской границе, а когда к месту взрыва подъехали 5 турецких автомобилей с солдатами, взорвала их вместе с собой. Курды заявляют, что убито более 30 турецких военных и еще несколько десятков получили ранения.





Чуть больше подробностей тут https://anfenglishmobile.com/kurdistan/more-than-30-soldiers-killed-in-action-of-self-sacrifice-in-agri-42701

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Наступление в провинции Аль-Джавф



Свежее видео от хуситов посвященное наступлению в провинции Аль-Джавф.
Показано наступление мотопехоты хуситов, бегство хадистов, занятие населенного пункта, захват трофеев (танки, ББМ, РСЗО, ствольная артиллерия, тачанки, бульдозеры, грузовики, автомобили) и амуниции, боеприпасов и прочего военного имущества, пленных (несколько десятков) и т.д. и т.п.
Кроме того, стоит отметить, что пока продолжаются бои в провинции Аль-Джавф и в районе Мариба, хуситы наступают и на территории самой Саудовской Аравии, заняв кусок приграничной территории в саудовской провинции Джизан, пытаясь выбить саудитов с важной горы, что позволит хуситам развернуть боее активные действия в глубине Джизана.


















 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Полная готовность к борьбе с эпидемией – Блохин о ситуации с распространением коронавируса в Сирии


 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: главное, компиляция

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 29 октября 2019
... громкая победа американцев на Ближнем Востоке, однако новость уже породила целый ряд...в бывшую столичную провинцию ИГИЛ*, которую в последние пару лет оккупировала ...нефтяные поля в Сирии Нефтеносные районы на северо-востоке Сирии должны контролироваться ...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 25 января 2019
...востоке сирийской провинции Хама начал свою работу Конгресс племён Восточной Сирии.... Как известно, к востоку от Евфрата, на территориях...вооруженными силами США на Ближнем Востоке Джозеф Вотел (стоит ... и отваливают из Сирии, с Ближнего Востока они не уходят...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 18 октября 2019
...НАТО» в Сирии Произошедшие за последнее время в Сирии события —... “халифата” ИГИЛ в самом сердце Ближнего Востока, служившего магнитом...выиграла войну в Сирии и на Ближнем Востоке: что дальше (... войны в Сирии — подробности (ФОТО) Новость обновляется Президент......
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 03 января 2020
...последние годы работал с ним бок о бок на Ближнем Востоке.... ИГИЛ: как русские в Сирии встретили генерала Сулеймани (ФОТО) Новость ...отец побед над боевиками ИГИЛ в Сирии. Он пользуется огромной популярностью...большой вклад в разгром ИГИЛ в Сирии, Ираке, Ливане ...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 05 января 2020
... за последние годы бывало в Ираке и Сирии.Вокруг... на улицы (ВИДЕО) Новость обновляется Тело генерала Касема...США интересов Израиля на Ближнем Востоке, зачастую противоречащим национальным ...Сирийская национальная армия и ИГИЛ. Сербия и Болгария поставляют...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 08 мая 2019
... баллистических ракет ближнего радиуса действия по всему Ближнему Востоку в целях .... Поэтому в последние несколько минут они выпустили новость, что это ...активизация преступной деятельности боевиков ИГИЛ на северо-востоке Сирии вызвана неспособностью США ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)