Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 01 апреля 2020
- 18:42 Курдская смертница.
- 15:40 Наступление в провинции Аль-Джавф.
- 31.03 22:59 Полная готовность к борьбе с эпидемией – Блохин о ситуации с распространением коронавируса в Сирии.
Курдская смертница
Это Сема Кочер 25 лет от роду. В рядах Курдской Рабочей Партии воевала с 2014 года.
Пропаганда Рабочей Партии Курдистана сообщает, что данная дама с автоматом убила 30 турецких солдат в результате акции в память о погибших курдских партизанах.
Рано утром 31 марта она подорвала трубопровод на турецко-иранской границе, а когда к месту взрыва подъехали 5 турецких автомобилей с солдатами, взорвала их вместе с собой. Курды заявляют, что убито более 30 турецких военных и еще несколько десятков получили ранения.
Чуть больше подробностей тут https://anfenglishmobile.com/kurdistan/more-than-30-soldiers-killed-in-action-of-self-sacrifice-in-agri-42701
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Наступление в провинции Аль-Джавф
Свежее видео от хуситов посвященное наступлению в провинции Аль-Джавф.
Показано наступление мотопехоты хуситов, бегство хадистов, занятие населенного пункта, захват трофеев (танки, ББМ, РСЗО, ствольная артиллерия, тачанки, бульдозеры, грузовики, автомобили) и амуниции, боеприпасов и прочего военного имущества, пленных (несколько десятков) и т.д. и т.п.
Кроме того, стоит отметить, что пока продолжаются бои в провинции Аль-Джавф и в районе Мариба, хуситы наступают и на территории самой Саудовской Аравии, заняв кусок приграничной территории в саудовской провинции Джизан, пытаясь выбить саудитов с важной горы, что позволит хуситам развернуть боее активные действия в глубине Джизана.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Полная готовность к борьбе с эпидемией – Блохин о ситуации с распространением коронавируса в Сирии
К оглавлению | Источник: www.youtube.com