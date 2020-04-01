С широко открытыми ОЧАМИ!

Что такое Мир вокруг нас? Что мы о нем знаем? Ничего! Той области, что мы называем "наукой", ничего не известно, что есть Электричество, Гравитация, Свет, Торсионные Поля, Фотон и Эфирная Энергия.

Или может, все-таки, известно?

Значит, есть ЗНАНИЯ и есть "наука".

Если есть "наука", которая нам обьясняет Мир и это объяснение не совпадает с реальностью, можно ли ей доверять? Логичен вопрос: почему нас держат подальше от ЗНАНИЙ?

Логичен и ответ: чтобы не допустить развития нашей цивилизации. Значит, человечеством управляют! Значит, есть те, кто возомнил себя "богами"? Эти т.н. "боги", бладают ЗНАНИЯМИ, это и есть инструмент их управления. Тогда совершенно понятно, что пропадают исследователи, которые в одиночку, без всяких средств пытаются принести нам новые технологии, понятна и позиция Академий Наук, которые подвергают гонению всех, посмел нарушить запрет и создал в своей лаборатории реактор холодного синтеза, двигатель на воде, платформу для левитации. Давайте предположим, что есть команды ликвидаторов для исследователей. Есть команды троллей, предающих в Сети осмеянию новые открытия, которые нам запретили иметь аферисты, возомнившие себя "хозяевами Мира".

Мои слова имеют подтверждение фактами. А факты Читатель найдет с Сети. Распространителей Правды много!

Итак, два очень разных понятия: ЗНАНИЯ и "наука". Давайте допустим, что все, что нас окружает, не является таким, каким нам это обьясняет "наука".

Окружающий Мир состоит из нескольких слоев энергий разных частот и плотностей. Любое тело имеет информационную матрицу из эфирных полей и воплощение этой матрицы в плотном Мире. Именно этот Мир мы способны осязать нашим узким диапазоном частот. Всего один процент окружающих энергий мы осязаем, всего три жалких процента своего мозга нам дозволено использовать!

Оглянитесь вокруг, все действия окружающей нас глобальной паразитической Системы направлены на дальнейшее подавление наших умений и способностей. Нас в буквальном смысле искусственно деградируют.

Большинство людей даже не знают, что современный Человек в мужской хромосоме из нормального числа генов 1500 передает только 26! Остальные не сохранились! Это данные исследований английского ученого Маршалла Грейва 2001 год!

Следующая остановка новый вид приматов.

Неудобные факты, верно?

Как и многие другие, замалчиваемые продажными СМИ, которые принадлежат все тем же "героям", владеющим всеми фарма производствами планеты. Они делают "лекарства" от болезней и вирусов, которые сами же и создают в своих лабораториях, разбросанных по всему Миру.

А может нужно предположить, для того, чтобы не болеть, нужно просто перестать есть лекарства, которые провоцируют болезни, ибо они устраняют симптомы недуга, но не болезнь? Почему люди Сибири, которые не выбрали жизнь в городах, реже болеют? Они живут в согласии с природой.

Какой прекрасный бизнес: создавай болезни и вирусы и делай для них "лекарства", которые открывают ворота другим ( новым ) болезням. Этому не будет конца.

Факты: виды животных на планете исчезают тысячами! Но десятками тысяч плодятся новые болезни, которых не было совсем недавно. В Сети информация, что появилось более 30.000 новых опасных недугов! Исчезает биофлора, растет число болезней! Растет число лекарств, которые нам необходимо принимать, обогащая карманы глобальных паразитов.

Нет ощущения, что нас просто убивают?

Никто не думал, почему лжепетр сразу уничтожил 300-500 летних старцев на Руси, уничтожил многие виды фруктов, орехов и питательных растений? Почему он завёз пшеницу и Траву Забвения(она закрывает память) - картошку?

А, может, именно для того, чтобы люди скорее забыли свое прошлое и стали жить менее ста лет?

Им еще "помогли" обрести здоровье,навязывая табак и алкоголь!

А историки упрямо бормочут, что мы были дикие, недавно слезли с ветвей и нам сразу вручили букварь и религию Кирилл и Мефодий ( вместе с Библией).

Этому учат в школе!

Не смущает такая "правда"? А знание, что букварь Предков содержал 49 букв, это знание теперь воспринимается, как ложное.

Вопрос:

Будет ли процветать цивилизация с такими знаниями о свое прошлом и о Мире?

Нет. А этого и не надо тем, кто захватил власть на планете, используя покровительство цивилизации, имеющей технологии, чуток опережающие наши. Им привычно жить при низком давлении среди мертвого песка. Это же не их планета. Они незваные гости, которые совершают преступления перед Человечеством.

Кто эти чужие? Они вечно в тени. Вероятно, у них есть помощники среди людей? Это исполнители-рабы. Обманутые и по большому счету несчастные.

Именно от них( пришельцев с иного Мира) идет разрушение нашей цивилизации, фальсификация прошлого, разрушение биофлоры планеты, деградация всего человечества.

Будет ли такое преступление делать землянин, сын своей Матушки-Земли?

Нет!

Но будет делать ЧУЖОЙ, будет делать руками помощников-землян, маскируя свои разрушительные действия под Свободный Выбор людей/человеков. Они( чужаки) этим искусством обмана владеют великолепно!

К сожалению, сила и влияние ЧУЖИХи их рабов перешло ту черту, когда можно с ними справиться самим людям. У них по факту реальный захват власти на всей планете! Почти все руководители стран их ставленники. Как они это сделали? А мы скоро расскажем, разберемся!

У них( чужаков) все рычаги и инструменты подавления любого сопротивления.

А это человеческое сопротивление ЧУЖАКАМ с иных Миров есть на НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ.

Есть во всех странах!

Сегодня у Человечества шанс сменить Систему, ведущую всех к людей и саму планету к гибели. И процесс идет во многих странах. А вирус только ширма, как вы поняли.

Как можно помочь Силам Света, спросит добрый обыватель?

Даже, если Ты мысленно делаешь свой выбор ЖИТЬ ПО СОВЕТИ, отвергаешь беЗчеловечную Систему рабства и деградации, Ты уже помог!

Ты желаешь жить по Прави? Этим ты уже ослабил ЧУЖАКОВ.

Поверь, они владеют энергиями, которые наша горе-"наука", считает вымыслом!

А для ЧУЖИХ ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ! Это их оружие!

Они могут собирать нашу пси-энергию через эгрегоры, они прекрасно видят ( поверь, это так) биофотонное излучение наших мыслей! Видят каждого Человека.

Знай:

Свободный Выбор Человечества определяет поток событий завтрашнего дня.

Коллективное Сознание Человечества формирует творящий поток событий Будущего. Желай Мира всем Добрым Людям!

Пришла пора всем делать свой выбор.

Тогда у нас есть шанс вспомнить, кто мы и снова шагнуть к звездам.

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10 (74). Но придут из Мира Тьмы чужеземные вороги, и начнут глаголить Детям Человеческим слова льстивые, ложью прикрытые. И станут совращать старых и малых, и дочерей Человеческих будут брать себе в жены. . . Иринировать [41] будут между собой. . . и между людьми. . . и между животными. . . И приучать к этому начнут все народы Мидгард-Земли, а тех, кто не станет внимать словам их, и следовать деяниям низменным Чужеземцев, предадут мучениям со страданиями. . .

11 (75). Некоторые из них и в данное время пытаются проникнуть на Мидгард-Землю, дабы творить свое деяние темное, совращать с пути Сил Света сынов и дочерей Расы Великой. Цель их, погубить Души Детей Человеческих, дабы не достигли они никогда Светлого Мира Прави и Асгарда Небесного, обители Богов-Покровителей Рода Небесного и Расы Великой. А также Небесных Земель и Селений, где обретают покой Святомудрые Предки ваши. . .

12 (76). По серой коже их, вы узнаете Чужеземных ворогов. . . Глаза цвета Мрака у них, и двуполы они, и могут быть женой, аки мужем [42].

Каждый из них может быть отцом, либо матерью. . . Разукрашивают они красками лица свои, чтобы походить на Детей Человеческих. . . и никогда не снимают одеяний своих, дабы не обнажилась нагота звериная их. . .