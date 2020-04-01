«Русских грипп не взял». Почему Россия устояла во время эпидемии «испанки»

В отличие от эпидемии чумы, начавшейся с передачи бацилл монголам от сурков, или САРС, распространённого летучими мышами, или птичьего гриппа, появившегося на свет благодаря курам, или свиной инфлюэнцы, вспыхнувшей среди фермеров, «испанка» возникла непонятно откуда. Точной версии до сих пор нет. Родиной опустошившего в 1918-1919 гг. планету гриппа назывались Франция, США и Китай.

Название «испанка» суровая инфекция получила по двум причинам: в Испании ей переболело 39 % населения, включая короля Альфонса XII, и испанские же власти первыми на планете официально объявили пандемию. Эта зараза считается самой смертельной за всю нашу историю — «испанкой» заболело 29,3 % всего человечества, а умерло от 17 до 50 миллионов (!) жителей Земли. Некоторые исследователи даже называют цифру в 100 миллионов жертв. Так или иначе, в любом случае «испанский грипп» потряс тогдашнее мироздание до оснований. Его главное отличие от эпидемии коронавируса COVID-19: «испанка» убивала в основном мужчин в возрасте от 20 до 40 лет с отличным здоровьем.

Инфекционные свиньи

Первые смерти от гриппа в конце 1917 года были зафиксированы среди британских солдат в огромном военном лагере (около 100 тысяч военнослужащих) близ города Этапль в северной Франции. Там работали крупнейшие госпитали, где лечили пулевые ранения и пострадавших в химических атаках: для их питания санитары массово разводили кур и свиней — возможно, от домашних животных с птицами вирус и передался человеку. Почти сразу же заболевание обнаружили в округе Хаскелл в американском штате Канзас.

Одновременно «испанка» разразилась в Китае (это уже по традиции), хотя китайский вариант заразы проходил относительно мягко, и число жертв было не таким гигантским — у китайцев неожиданно оказался сильный иммунитет. Правда, есть и такое мнение: первопроходцами вируса явились 96 000 рабочих из Поднебесной, нанятых для рытья траншей на франко-германском фронте. Высокая смертность от «испанки» объясняется проблемами Первой мировой войны — недоеданием, недосыпом, общим ослаблением иммунной системы, постоянными стрессами. Поэтому первыми жертвами стали именно солдаты воюющих держав. Ну и естественно, многое зависело от уровня медицины: в британской Индии, где докторов на душу «туземцев» практически не имелось, погибло 12 миллионов человек, на территории современного африканского государства Замбия и по островам архипелага Самоа скончалось 20 % (!) населения, а во французской колонии Таити лишь за один месяц (!) умерло 13% местных жителей.

Чеснок или просто везение?

Очень странно, но вирус не трогал свои обычные цели — чаще всего он поражал не детей и стариков, а молодых мужчин от 20 до 40 лет. Первая волна пандемии прошла весной, ослабев к лету. Только все успокоились, как ударила вторая — вирус мутировал, он стал ещё смертельней. Симптомы были одинаковые — кровавый кашель, высокая температура (39-40 градусов), лёгочное кровотечение и пневмония. Больной погибал за 3-4 дня, нередко от заражения до смерти пациента проходили 10 часов.

Заражались и умирали могильщики, в Испании трупы сгребали в ямы паровыми экскаваторами — даже за большие деньги было невозможно нанять специалистов для похорон. Самое страшное началось, когда в отдельных городах США и Испании полностью (!) вымерли врачи и некому стало лечить пациентов. Ко всеобщему изумлению, не очень сильно пострадала разрываемая гражданской войной и голодом Россия — там от гриппа умерло 0,3 % граждан (меньше всего в процентном отношении в Европе). У докторов целого мира до сих пор нет конкретных объяснений, почему свирепствующая на планете «испанка» именно в РСФСР превратилась в одну из самых слабых болезней, если сравнить с тем же тифом. Есть сомнения в цифрах — мол, данные неточны, но большинство исследователей сходятся в едином мнении: «русских грипп не взял». Одной из причин нашего везения называется привычка обитателей России… есть чеснок. Низкая смертность оказалась и в Японии — там, как говорят, помог строгий карантин: равно как и в Австралии. В то же время в США умерли 675 000 заболевших «испанкой», во Франции — 425 000, в Испании — 300 000.

Заговор зловещего аспирина

Меры предпринимались такие же, как и сейчас. В большинстве городов Северной Америки на целый год закрылись церкви, бары, рестораны и кинотеатры: магазины обслуживали клиентов вне здания, на свежем воздухе. Дети учились дома, суды отложили приговоры «до лучших времён». При входе в трамваи Нью-Йорка полицейские требовали от пассажиров наличия марлевой повязки на лице, в штате Аризона законодательно запретили рукопожатия и поцелуи. Плевок в оппонента при ссорах (даже между супругами) наказывался пятью годами тюрьмы.

Пронёсся слух, что следует селиться в морозных районах: там, дескать, вирус не действует, и квартиры на Аляске и в Исландии страшно подорожали. Ничего подобного… «Испанка» моментально выкашивала людей и посреди льдов: в деревне Бревиг-Мишн на Аляске из 80 жителей умерли 72 человека. Кстати, по прошествии 100 лет всё ещё неизвестно: какую роль в гибели людей сыграл аспирин? Фармацевтические компании заверяли, что сугубо аспирин лечит грипп, и множество пациентов умерли, приняв гигантские порции лекарства (прописывали 30 граммов, в то время как суточная норма составляет 4 грамма). А от него, как выяснилось, тоже бывает «передоз» с сильными кровотечениями. Зачастую спекулянты продавали просроченный аспирин. Посему отравления в Европе и США случались постоянно.

Раздача бесплатных лимонов

Пандемия слабо освещалась в мировой прессе: зараза получила название «испанки», поскольку нейтральная Испания официально признала наличие проблемы. Прочие же государства (как Антанта, так и Германия с Австро-Венгрией) опасались: идёт Первая мировая война, если враги узнают об опасной эпидемии и страданиях гражданского населения в тылу, то удвоят усилия на фронте. Исчез же грипп совершенно неожиданно: 16 октября 1918 года было объявлено, что за неделю в Филадельфии (США) от инфлюэнцы погибло 4 597 человек, а уже 11 ноября в городе не было зафиксировано НИ ОДНОГО (!) случая заражения. Смертельный вирус попросту испарился. Никакого научного объяснения этому не найдено — только что «испанка» безжалостно уничтожала человечество миллионами и вдруг в одночасье пропала, словно кто-то в высших сферах кнопку нажал. Предполагается лишь, что вирус заново резко мутировал, перестав быть смертельным, и превратился в обычное ОРВИ. Средняя смертность составила от 10 до 20 % заболевших — умирали в основном жители трущоб, бедных городских районов и колоний европейских держав в Африке и Азии, не имевших доступ к нормальному медицинскому уходу. В общем, хоть как-то сдержать эпидемию помогла мобилизация всех врачей, меры по карантину и реклама способов быстро поднять иммунитет — для этого бесплатно раздавали апельсины и лимоны. На удивление, это задержало болезнь.

Обложка: Во время эпидемии испанского гриппа. © / Commons.wikimedia.org

Источник: https://nstarikov.ru/russkih-gripp-ne-vzjal-pochemu-rossija-ustojala-vo-vremja-jepidemii-ispanki-114382