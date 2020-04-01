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Рейтинг готовности к эпидемиям 2019 Global Health Security Index

22:01. 1 апреля 2020 74 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Сотни западных фондов ежегодно создают тысячи рейтингов, развешая лапшу на уши о преимуществах западной жизни.
Одним из таких рейтингов был Global Health Security Index. Но как только дело коснулось реальности и готовность к эпидемиям была проверена практикой, дутое первое место лидера англосаксонского мира США, ко встрече эпидемии оказалось худшим в мире. Что радует, место России во второй сотне стран между Зимбабве и Демократической республикой Конго по количеству смертей на миллион жителей от коронавируса, оказалось вполне заслуженным.

Слева места готовности к эпидемиям в индексе global health security



Ну и сам рейтинг. Специально сохраняю, ведь такой фейл наверняка постараются забыть. По общему количеству баллов у России 63 место. Но в определенных областях восприятия коррупции либералами и индексу свободы прессы раннего обнаружения и общего риска от окружающей среды место ниже сотни. То ли дело первые места США и Британии



из блога genby

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9950915.html

Метки: COVID-19, здравоохранение, коронавирус, рейтинги, СМИ

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