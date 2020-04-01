Негативный и позитивный сценарии

Негативный и позитивный сценарий по версии экспертов Белого Дома.– при успешном социальном дистанцировании и отсутствии запредельных перезгрузок системы здравоохранения – от 100 000 до 240 000 погибших от коронавирусной инфекции.– при проваленной программе социального дистанцирования и перегрузках системы здравоохранения – от 1 500 000 до 2 200 000 погибших от коронавирусной инфекции.Количество заболевших в США подбирается к 200 000. Кол-во умерших уже превысило китайские цифры.Вполне понятно, что на фоне таких показателей, США продолжают попытки переводить стрелки на Китай, чтобы прикрыть очевидное превосходство китайцев в вопросе борьбы с вирусом.Плюс свежий выпуск из Нью-Йорка о центральном полевом госпитале и госпитальном судне, которое планируется задейстовать для лечение зараженных.Стоит также отметить, что фактически вышел из строя атомный авианосец "Теодор Рузвельт", на котором уже более 200 заболевших. Корабль после недавних учений спешно вернулся на Гуам, где и пытаются подавить вспышку эпидемии на корабле. С учетом опыта круизных лайнеров с заболевшими, уже в ближайший месяц может выйти из строя от четверти до трети всего экипажа. Командир авианосца Бретт Крозье (сразу вспомнился "Террор" Симмонса) просит у командования ВМС США помощи, потому что он не состоянии обеспечить на авианосце карантин для 4500 человек.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5755472.html