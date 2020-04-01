Навальный распространяет фейки про коронавирус неспроста – что надо скандальному ютуберу?

В то время как предпринимаемые властями РФ усилия по сдерживанию распространения коронавируса поражают своими масштабами и предусмотрительностью, на «темной стороне» российского общества явно заинтересованы в обратном.

С целью посеять панику и вызвать хаос либералы разных мастей начали нагнетать обстановку. И впереди всех чемпион по набрасыванию на вентилятор Алексей Навальный.

Провокации Навального одна глупее другой, если задуматься. Например, в областном центре Кузбасса городе Кемерово дети нашли мешки с пробирками, в которых была кровь. Идиот Навальный тут же заявил, что это пробы Роспотребнадзора на коронавирус – 100 тысяч.

Ну не хочешь в вопросе разбираться, так хоть новости по телеку смотри – там ежедневно показывают кадры, как именно делают пробы на COVID-19. Их берут со слизистой. И кровь совершенно не при чём.

Ещё раньше Ололёша трубил что, дескать, в России нельзя сдать на «коронку» вообще. При этом в стране уже было проведено более 140 тысяч тестов.

Подручные Навального от шефа не отстают. Так, псевдоюрист ФБК Любовь Соболь ещё в самом начале февраля организовала шокирующую акцию в московском метро силами своих ручных пранкеров. Те выдавали себя за инфицированных, которым внезапно становится плохо в подземке.

Подельница же Навального по «Альянсу врачей» Анастасия Васильева заявила, что власти занижают цифры заболевших. Разумеется, доказательств своим словам она не удосужилась привести. А зачем? Пипл и так схавает. Вернее, хомяки. Вместо гречки.

Зачем Алексею Навальному и его клике подобный хайп? Да затем, чтобы вызвать волнения и хаос в обществе. Если удастся передать на Запад картинку апокалипсиса, вознаграждение от тамошних грантодателей может стать гуще.

Источник: https://maxpark.com/community/8/content/7065815