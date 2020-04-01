Миф о Глобальном Предикторе и Валерий Пякин пророк его.

Миф был добротный: ладно скроен и ресурно обеспечен. Основное его предназначение служить информационной завесой предельного уровня, дабы замутить мозги шибко умным и упертым. Миф был построен на аналогии с футболом: 22 специально подготовленных оболтуса по 11 в каждой команде от нечего делать гоняют мячик по полю. Разница лишь в том, что в футболе на поле развлекаются миллионеры, а в ГП – миллиардеры. В футболе гоняют мяч, а в ГП – земной шар.

Сила мифа была в ресурсной и информационной обеспеченности, а также в том, что за этой информационной завесой реально что-то неявное шевелилось. В России за информационное обеспечение мифа отвечает такое специфическое явление, как КОБ (концепция общественной безопасности). И наиболее яркий современный представитель его - Валерий Пякин. Не отрицая его заслуги в просвещении в области специфических социальных проблем мироустройства, отметим все же, что КОБ для России – это подготовка будущей российской элиты для служения будущему мировому правительству, т.е. антихристу. Это змеиный яд, которым можно отравиться, но можно и излечить некоторые социальные болезни. Поэтому…

Миф о ГП сформировал в сознании мировых элитных слоев информационное существо – фантома. И этот фантом реально влиял на поведенческие реакции руководства и элиты всех стран. И все шло гладко… до поры до времени. Пока Британская корона в лице Кэмерона не разрушила миф о ГП.

Кэмерон поимел Глобального Предиктора даже более хладнокровно, чем голову мертвой свиньи в свои молодые годы. Эта спецоперация была проведена 23 июня 2016 года в форме референдума о выходе Великобритании из ЕС (Brexit). Необходимость для Британской короны была обусловлена тем, что США под мифологией ГП загнала все европейские страны в антироссийский фронт. И когда перспектива боевых действий на европейском ТВД стала реальностью ближайших месяцев, Британия решила соскочить.

Чтобы у США не возникало возможности наказать Британскую корону за неподчинение, она напоследок разрушила фантома ГП. Это магическая техника изменения реальности. Одномоментно в сознании руководства и бизнес-элиты всех стран перестала действовать чужеродная программа, корректирующая их поведение – реальность изменилась. Осуществлено это было на яркой демонстрации несоответствия ожиданий (прогноза событийности) и реальности. Все ждали отрицательного результата Brexit, а он оказался положительным. До референдума Кэмерон делал вид, что боится ГП (Mea culpa), а после, что он его на… э-э-э… вертел. Весь мир увидел, что Кэмерон знал, что никакого ГП не существует, поэтому и действовал так вероломно и уверенно.

В действительности, сатанинская иерархия, которую маскировал миф о ГП, существует и на вершине ее жрецы Сверхпаразита. В настоящее время в силу объективных причин сатанинская система управления частично разрушена и функционируют только отдельные ее части – обрывки цепей. Британская корона предпочла сохранить свою часть системы управления в ущерб мифу о функционировании всей системы целиком. Этот шаг в любом случае кто-нибудь да сделал бы – слишком сильно миф о ГП стал расходиться с реальностью. А так, за счет опережения, Британская корона получила существенное геополитическое преимущество и надежду восстановить всю глобальную систему управления под дланью своего наследника.

В новой реальности все по-другому: неожиданно и удивительно. Турция с Эрдоганом больше не пособник террористов, а кандидат на вступление в ШОС. Лидеры европейских стран, кроме Ангелы Меркель, больше не хотят воевать с Россией и удивляются сами на себя, как такой бред мог прийти им в голову. Самым крупным и самым сильным военным блоком является уже не НАТО, а ШОС. Главным террористом является уже не ИГИЛ с Аль-Каидой, как подразделения ЦРУ США, а само ЦРУ США. Деятельность которого теперь должна быть запрещена, а агентура распущена. США стали международным изгоем и все кто у него на службе – это теперь пособники террористов с соответствующими судьбами. И самый важный итог: Глобализации больше нет и международное разделение труда постепенно станет атавизмом. Это еще не победа, но маленький эпизод ее.

С этической точки зрения все техники искусственного изменения прошлого, настоящего и будущего должны быть под запретом. Дабы человечество развивалось эволюционным путем в гармонии с мирозданием. Но до этого еще далеко.

В "тему" на раздумья с сайта КОБ...

Источник: https://akurochkin.livejournal.com/161463.html