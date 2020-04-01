Мария Дукальская: Как царские полярники стали советскими

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TcqdcxVZiUA
Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться
Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально. Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.
Имя (Обязательно)
Почта (не публикуется) (Обязательно)
Комментарий
Если и существуют случаи, когда выбранная работа не приносит человеку удовлетворения, то виноват сам человек, а не работа. Работа сама по себе не делает человека нужным и незаменимым; она лишь предоставляет ему возможность стать таковым.
— Виктор Франкл
Соглашение
Принципы сообщества
Справочный раздел
Разработка сайта: Емельянов и партнёры