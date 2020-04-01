Кто стоял за Андроповым и Горбачёвым. А. Фурсов. Ф. Раззаков

Главные загадки в истории СССР. Чего хотел Андропов. Когда и как люди Горбачёва попали в элиту СССР. Об этом и многом другом рассказывают историк Андрей Фурсов и писатель Фёдор Раззаков.



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Книги А.И. Фурсова без торговой наценки http://bit.ly/2XiWpzM

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=H8-0aBtNRG0