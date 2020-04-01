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Княжий остров – Олег Новосельцев.

16:06. 1 апреля 2020 87 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Выступление Олега Новосельцева на семинаре Алексея Орлова “Исконные основы управления в современном обществе: теория и практика”.

Княжий остров – автор Николай Емелин.

День второй. 1 марата 2020г. Доклады участников семинара.

Посмотреть видео полностью – https://www.youtube.com/watch?v=QM6rh…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UjK9NlS4S8A

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