Княжий остров – Олег Новосельцев.
Выступление Олега Новосельцева на семинаре Алексея Орлова “Исконные основы управления в современном обществе: теория и практика”.
Княжий остров – автор Николай Емелин.
День второй. 1 марата 2020г. Доклады участников семинара.
Посмотреть видео полностью – https://www.youtube.com/watch?v=QM6rh…
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