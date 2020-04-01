Княжий остров – Олег Новосельцев.

Выступление Олега Новосельцева на семинаре Алексея Орлова “Исконные основы управления в современном обществе: теория и практика”.



Княжий остров – автор Николай Емелин.



День второй. 1 марата 2020г. Доклады участников семинара.



Посмотреть видео полностью – https://www.youtube.com/watch?v=QM6rh…



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UjK9NlS4S8A