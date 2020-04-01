Как один белый медведь сорвал секретную миссию нацистов на Земле Александры

До 22 июня 1941 года в Центральный институт погоды стекались сведения о погоде со всех советских и многочисленных зарубежных метеостанций. Но с первого же дня войны карта единой «мировой» погоды распалась. Воюющие стороны засекретили метеосводки, идущие в эфир. У Германии не было выхода к арктическим островам, стало быть, эффективно прогнозировать погоду она не могла. Так на острове Земля Александра появилась сверхсекретная метеостанция.

Секретная миссия

Сколько к войне ни готовься – всё не предусмотришь. Нацисты так рассчитывали на блицкриг, что не позаботились о точных метеосводках. А в полевых условиях ветер, осадки или ясное небо могли быть надёжными союзниками.

Нацисты спешно открывают обитаемые станции в Арктике, разворачивают сеть автоматических метеостанций, организуют регулярные авиаоблёты с целью сбора метеоданных в бассейнах арктических морей.

«Это были довольно передовые технологии, но они имели существенный недостаток, связанный с трудностями перелётов в полярную ночь, – комментирует начальник отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка «Русская Арктика» Евгений Ермолов. – По этой причине в сентябре 1943 года к советскому архипелагу Земля Франца-Иосифа подошёл норвежский рыболовецкий траулер с немцами на борту».

Траулер сопровождала подлодка, готовая огнём отразить любое нападение на корабль. Судно высадило на остров Земля Александры десять немцев: руководителя метеонаблюдений, четырёх метеорологов, двух унтер-офицеров, двух обер-офицеров и повара-охотника. В те годы самый западный остров архипелага Земля Франца-Иосифа был необитаем, хотя всего в 150 километрах от Земли Александры – на острове Гукера – в годы Второй мировой войны работала советская полярная станция «Бухта Тихая». Но наши метеорологи даже не догадывались, что прямо рядом с ними расположилась нацистская база.

Немецкие метеорологи, прошедшие подготовку в альпийских горных лагерях, высаживаются в бухте Северной на острове Земля Александры. При выборе места для секретной базы они пользуются аэрофотосъёмкой, сделанной в 1931 году с дирижабля «Граф Цеппелин». Нацисты организовали секретную немецкую полярную станцию «Кладоискатель» в низине бухты Северная на берегу Баренцева моря. Благодаря умелой маскировке ни с берега, ни с воды её не было видно.

Интересно, что сегодня всего в четырёх километрах от руин секретной фашистской станции находится «Омега» – стационарная полевая база национального парка «Русская Арктика».

Быт нацистской метеостанции

У немцев в 1943 году было всё для изучения климата в Арктике: современное оборудование, тёплая одежда, оружие и амуниция в случае нападения противника. Продуктов завезли с запасом на два года. Ведение метеорологических наблюдений с присущей немцам педантичностью осуществляли строго по часам. Кроме основных работ, жители «Кладоискателя» занимались своими любимыми занятиями.

«Сегодня в музее национального парка «Русская Арктика» сохранены вехи быта немецких метеорологов на ЗФИ. Книга с немецкими новеллами, нотные тетради народных застольных песен, включая «Ах, мой милый Августин», предметы быта и одежды, которые свидетельствуют о достатке и относительном комфорте метеорологов, – комментирует начальник отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка «Русская Арктика» Евгений Ермолов. – Питались немцы португальскими сардинами и консервированным мясом из молодых немецких бычков, пили пиво и вино, коих было в достатке. Сохранились архивные фотокарточки, иллюстрирующие ещё одно увлечение полярников: горнолыжные спуски со склонов ледника на острове. Однако самым любимым занятием на «Кладоискателе» была охота на нерпу, тюленя и белого медведя. Именно медведь и стал причиной срыва секретной операции в Арктике у фашистов».

Неудачный обед

В июне 1944 года руководитель метеостанции лейтенант Маркус рапортует командованию о том, что девять из десяти жителей острова Земля Александры наблюдают у себя определённые симптомы, которые не только не проходят, а, напротив, усиливаются с каждым днём. Один из «кладоискателей» уже находится в состоянии, близком к коме, остальные при этом чувствуют себя немногим лучше.

Заболевание проявлялось в болях в конечностях и лихорадке, а также несварении желудка. Клиническая картина указывала на тяжёлую форму трихинеллёза. Заболевание представляет собой острый гельминтоз, возникающий как у человека, так и у животных. Для человека заболевание часто имеет неблагоприятный прогноз и приводит к летальному исходу. Командование, сопоставив факты и поняв всю серьёзность ситуации, принимает решение о срочной отправке на станцию врача.

Пока врач Рольф Вент летит с пилотом, старшим лейтенантом Штанке, на Землю Франца-Иосифа, подумаем, что же могло случиться с «сынами» вермахта в Арктике?

Сегодня биологи, проводящие комплексные исследования полярного медведя на территории национального парка «Русская Арктика», констатируют, что 90% исследуемых особей заражено паразитами. Как обстояли дела в середине XX века с этим заболеванием у животных, мы не узнаем никогда, однако известно, что мясо медведя в пищу употребляли на всех полярных станциях.

«Более того, у метеорологов станции «Бухта Тихая» существовал кодекс из четырёх правил, одним из пунктов которого было «ежедневное употребление в пищу сырого мяса медведя и его крови». Так полярники профилактировали цингу», – рассказывает Евгений Ермолов.

Но бывалые советские полярники также знали об опасности употребления в пищу мяса белого медведя, которое не прошло термической обработки. Мясо белого медведя необходимо варить длительное время, не менее трёх часов, чтобы избавиться полностью от паразитов и их личинок, которые, попав в организм человека, способны вызвать трихинеллёз.

Другая опасность – печень медведя. Для неосторожных полярников блюдо из этого субпродукта означало верную смерть: в печени сосредоточено небывалое количество витамина А, которое не выдерживает организм человека.

Вероятнее всего, немцы знали об этом. Но факт остается фактом: в середине 1944 года, отведав медвежатины, команда метеорологов слегла полным составом и ждала помощи с большой земли.

По плану врач, прибывший на самолёте из Норвегии, должен был десантироваться на остров на парашюте. Но по какой-то причине пилот принимает решение совершить посадку. Она оказалась неудачной: самолёт завяз в болоте и повредил шасси. Теперь к десяти метеорологам на острове присоединяются ещё пятеро немцев.

Вскоре к ним отправили воздушную лодку со Шпицбергена с деталью, необходимой для ремонта самолёта. Но чтобы отремонтировать самолёт, который полностью завяз в болоте, его необходимо было вначале вытащить и очистить. Представьте себе картину: пилот и радист чинят шасси у самолёта, после чего больные немцы с признаками отравления медвежьим мясом и критически высокой температурой идут к самолёту, строят мостки из досок и в течение полсуток вытаскивают самолёт. После этого все 15 человек навсегда покидают остров, оставив все вещи на полярной станции.

Известно, что все больные выздоровели. Немцы пытались вновь отправить подводную лодку на «Кладоискатель» для его автоматизации современным метеооборудованием, но льды Баренцева моря подлодку не пустили. Через 9 месяцев советские войска взяли Берлин, и про секретную базу все забыли.

Её обнаружили советские лётчики спустя два года после окончания Второй мировой войны. После, в пятидесятых, на станции даже жили некоторое время советские метеорологи. После того, как на Земле Александры возвели свою станцию, «Кладоискатель» снесли бульдозером, а вещи фашистов разбили и сожгли.

Удивительно, но до сих пор учёные находят фрагменты предметов быта немецкой секретной полярной станции, просуществовавшей чуть менее года в Арктике. Это и телогрейки, и приборы метеонаблюдений, книги и тара из-под вина, и даже мешки с орлом и свастикой.

Марина Меньшикова, пресс-служба нацпарка «Русская Арктика»

В статье использованы фотографии из архивов национального парка «Русская Арктика»

Источник: https://nstarikov.ru/kak-odin-belyj-medved-sorval-sekretnuju-missiju-nacistov-na-zemle-aleksandry-114280