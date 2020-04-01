И.В.Сталин. Малоизвестные факты правления. Владимир Киселев

Концептуал СМИ Интервью с Владимиром Киселевым

Почему Н.С.Хрущев, придя к власти, уничтожал документы? И.В.Сталин не был готов к ВОВ, так ли это на самом деле? Кто являлся близким окружением И.В.Сталина во время войны?

На эти и другие вопросы отвечает Владимир Николаевич Киселев.

Интервьюер: Яна Галина.



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