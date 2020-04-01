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Главная ошибка психологов. Кто по-настоящему болен в современном мире. А. Дугин

21:58. 1 апреля 2020 46 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Можно ли быть нормальным в современном мире и как это сделать. Чем отличаются друг от друга обыватели модерна и традиции. Что такое дазайн-анализ и какой подход он использует для психологической помощи. Рассказывает философ Александр Дугин.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ok_DbGtGxwA

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