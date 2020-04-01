Главная ошибка психологов. Кто по-настоящему болен в современном мире. А. Дугин
Можно ли быть нормальным в современном мире и как это сделать. Чем отличаются друг от друга обыватели модерна и традиции. Что такое дазайн-анализ и какой подход он использует для психологической помощи. Рассказывает философ Александр Дугин.
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