Главная ошибка психологов. Кто по-настоящему болен в современном мире. А. Дугин

Можно ли быть нормальным в современном мире и как это сделать. Чем отличаются друг от друга обыватели модерна и традиции. Что такое дазайн-анализ и какой подход он использует для психологической помощи. Рассказывает философ Александр Дугин.



Приобрести книги А. Г. Дугина без торговой наценки http://bit.ly/2PHILp8

Поддержать передачи А. Г. Дугина и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B

Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/

Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop



#ДеньТВ #Дугин #дазайн #философия #психология #Хайдеггер

#Кондрау #МедардБосс

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ok_DbGtGxwA