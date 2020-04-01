Герой Великой войны: он 5 раз горел в САУ и уничтожил сотни гитлеровцев
«Звезда» разыскала ветерана, последним получившего Звезду Героя России за подвиги, совершенные во время Великой Отечественной войны, прижизненно.
Удивительное это поколение — победители в Великой Отечественной войне. Каждое знакомство с его представителем — открытие глубочайших человеческих и солдатских качеств. В характере Героя России Павла Павловича Сюткина, родившегося 1 апреля 1922 года, самым приметным качеством можно назвать скромность. Он никогда не любил вспоминать о своих подвигах. И о заслуженных ветеранских правах — тоже.
Два представления
1944 год. На газетном фото в улыбающемся парне с боевыми орденами на гимнастерке Надежда Зотовна Сюткина узнала сына. Подпись к снимку она читала уже сквозь слезы: «Третий Белорусский фронт. Командир батареи самоходных орудий гвардии старший лейтенант Павел Сюткин. При ликвидации Восточно-Прусской группировки врага его батарея уничтожила 9 немецких танков, 12 орудий, 8 шестиствольных минометов, 10 бронетранспортеров, разбила 10 дзотов и истребила до 500 гитлеровцев». А через неделю из письма командира полка она узнала, что её Пашка лежит в госпитале после очередного ранения.
Награды офицера Павла Сюткина — выпускника ускоренных курсов Ростовского училища самоходной артиллерии — это вехи его боевого пути от Брянщины через Смоленскую, Калининскую области, Белоруссию, Латвию, Литву в Восточную Пруссию. Он был трижды ранен, дважды контужен, 5 раз горел в своей самоходке.
Медаль «За отвагу», ордена Красного Знамени, Александра Невского, Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени — за каждой наградой был подвиг, совершенный на зыбкой грани между жизнью и смертью.
— В районе Ржева нашему экипажу пришлось двое суток воевать в окружении, — вспоминает ветеран. — В САУ тогда попало восемь снарядов, весь экипаж получил контузии, но мы вывели её к своим с пустой боеукладкой и без патронов в личном оружии.
В апреле 1945 года за бои в Восточной Пруссии, где Павел Сюткин и его самоходчики за одну неделю непрерывных огневых столкновений с врагом сделали, судя по нанесенному фашистам урону в технике и живой силе, боевую работу чуть ли не целого дивизиона. Сам командир батареи, получив контузию, продолжал громить врага. За это капитан Сюткин был представлен командиром 373-го отдельного самоходного артиллерийского полка к званию Героя Советского Союза. Но по чьей-то должностной нерасторопности представление реализовано не было.
Второй раз его представил к званию Героя командир 101-го отдельного гвардейского тяжелого танко-самоходного полка, но представление снова затерялось где-то в штабных лабиринтах. Все это через десятки лет подтвердилось в официальном ответе Главного управления кадров МО РФ на запрос ветеранской организации Сочи, которая взялась восстановить справедливость.
Мечта ветерана
Дело в том, что в судьбе Павла Сюткина отразились все загогулины эпохи распада СССР. В 1969 году он завершил военную службу заместителем командира дивизии в Эстонии. В 1992 году местные власти, назвав ветерана оккупантом, создали невыносимые условия жизни. Он решил перебраться в Россию, продал прибалтийскую квартиру, вступил в кооператив, который обязался построить в Серпухове многоквартирный дом. Но ветерана обманули, он остался без жилья и средств к существованию. Три года работал сторожем и жил в сторожке.
Обездоленного пенсионера приютила дальняя родственница из Сочи. Чтобы не стеснять её в однокомнатной квартирке, он 14 лет жил на застекленном балконе, не докучая никому своими заслуженными правами фронтовика. Узнав об этом, активисты ветеранской организации Сочи и взялись восстановить справедливость.
— Чиновники от нас отмахивались или заслонялись отписками, — вспоминает один из активистов, Григорий Багратович Гвазава. — Но настойчивости ветеранам не занимать, дошли до администрации президента.
И дело сдвинулось — в 2008 году Павлу Павловичу была вручена Звезда Героя России. Но и тогда битва за права Победителя не закончилась. Еще не один год потребовался ветеранской организации Сочи и местным депутатам, чтобы добиться получения квартиры последним Героем России, удостоенным этого звания за подвиги в годы Великой Отечественной войны. О чем может мечтать человек, прошедший столь сложной дорогой военной и ветеранской жизни?
— Сейчас у молодежи заметен всплеск интереса к военной истории страны, — говорит Павел Павлович Сюткин. — Поэтому мечтается о том, чтобы как можно дольше хватало сил и здоровья для таких встреч…
СПРАВКА
Павел Павлович Сюткин (род. 1 апреля 1922, Слободской уезд, Вятская губерния) — советский военный деятель, артиллерист, участник Великой Отечественной войны, полковник в отставке. Герой Российской Федерации (7 марта 2008).
По состоянию на 2013 год является последним по дате награждения ветераном Великой Отечественной войны, прижизненно удостоенным звания Героя.
Награды СССР
- орден Красного Знамени (14 февраля 1945)
- орден Александра Невского (27 октября 1944)
- 2 ордена Отечественной войны I степени (21 мая 1944, 11 марта 1985)
- 2 ордена Красной Звезды (5 февраля 1944, 20 декабря 1966)
- медаль «За боевые заслуги»
- медаль «За взятие Кёнигсберга»
- медаль «За освоение целинных земель»
- другие медали
Награды Российской Федерации
- Герой Российской Федерации (7 марта 2008)
- орден Почёта
- медаль Жукова
- памятные и юбилейные медали
Источник: https://nstarikov.ru/geroj-velikoj-vojny-on-5-raz-gorel-v-sau-i-unichtozhil-sotni-gitlerovcev-114374