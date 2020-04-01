Герой Великой войны: он 5 раз горел в САУ и уничтожил сотни гитлеровцев

«Звезда» разыскала ветерана, последним получившего Звезду Героя России за подвиги, совершенные во время Великой Отечественной войны, прижизненно.

Удивительное это поколение — победители в Великой Отечественной войне. Каждое знакомство с его представителем — открытие глубочайших человеческих и солдатских качеств. В характере Героя России Павла Павловича Сюткина, родившегося 1 апреля 1922 года, самым приметным качеством можно назвать скромность. Он никогда не любил вспоминать о своих подвигах. И о заслуженных ветеранских правах — тоже.

Два представления

1944 год. На газетном фото в улыбающемся парне с боевыми орденами на гимнастерке Надежда Зотовна Сюткина узнала сына. Подпись к снимку она читала уже сквозь слезы: «Третий Белорусский фронт. Командир батареи самоходных орудий гвардии старший лейтенант Павел Сюткин. При ликвидации Восточно-Прусской группировки врага его батарея уничтожила 9 немецких танков, 12 орудий, 8 шестиствольных минометов, 10 бронетранспортеров, разбила 10 дзотов и истребила до 500 гитлеровцев». А через неделю из письма командира полка она узнала, что её Пашка лежит в госпитале после очередного ранения.

Награды офицера Павла Сюткина — выпускника ускоренных курсов Ростовского училища самоходной артиллерии — это вехи его боевого пути от Брянщины через Смоленскую, Калининскую области, Белоруссию, Латвию, Литву в Восточную Пруссию. Он был трижды ранен, дважды контужен, 5 раз горел в своей самоходке.

Медаль «За отвагу», ордена Красного Знамени, Александра Невского, Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени — за каждой наградой был подвиг, совершенный на зыбкой грани между жизнью и смертью.

— В районе Ржева нашему экипажу пришлось двое суток воевать в окружении, — вспоминает ветеран. — В САУ тогда попало восемь снарядов, весь экипаж получил контузии, но мы вывели её к своим с пустой боеукладкой и без патронов в личном оружии.

В апреле 1945 года за бои в Восточной Пруссии, где Павел Сюткин и его самоходчики за одну неделю непрерывных огневых столкновений с врагом сделали, судя по нанесенному фашистам урону в технике и живой силе, боевую работу чуть ли не целого дивизиона. Сам командир батареи, получив контузию, продолжал громить врага. За это капитан Сюткин был представлен командиром 373-го отдельного самоходного артиллерийского полка к званию Героя Советского Союза. Но по чьей-то должностной нерасторопности представление реализовано не было.

Второй раз его представил к званию Героя командир 101-го отдельного гвардейского тяжелого танко-самоходного полка, но представление снова затерялось где-то в штабных лабиринтах. Все это через десятки лет подтвердилось в официальном ответе Главного управления кадров МО РФ на запрос ветеранской организации Сочи, которая взялась восстановить справедливость.

Мечта ветерана

Дело в том, что в судьбе Павла Сюткина отразились все загогулины эпохи распада СССР. В 1969 году он завершил военную службу заместителем командира дивизии в Эстонии. В 1992 году местные власти, назвав ветерана оккупантом, создали невыносимые условия жизни. Он решил перебраться в Россию, продал прибалтийскую квартиру, вступил в кооператив, который обязался построить в Серпухове многоквартирный дом. Но ветерана обманули, он остался без жилья и средств к существованию. Три года работал сторожем и жил в сторожке.

Обездоленного пенсионера приютила дальняя родственница из Сочи. Чтобы не стеснять её в однокомнатной квартирке, он 14 лет жил на застекленном балконе, не докучая никому своими заслуженными правами фронтовика. Узнав об этом, активисты ветеранской организации Сочи и взялись восстановить справедливость.

— Чиновники от нас отмахивались или заслонялись отписками, — вспоминает один из активистов, Григорий Багратович Гвазава. — Но настойчивости ветеранам не занимать, дошли до администрации президента.

И дело сдвинулось — в 2008 году Павлу Павловичу была вручена Звезда Героя России. Но и тогда битва за права Победителя не закончилась. Еще не один год потребовался ветеранской организации Сочи и местным депутатам, чтобы добиться получения квартиры последним Героем России, удостоенным этого звания за подвиги в годы Великой Отечественной войны. О чем может мечтать человек, прошедший столь сложной дорогой военной и ветеранской жизни?

— Сейчас у молодежи заметен всплеск интереса к военной истории страны, — говорит Павел Павлович Сюткин. — Поэтому мечтается о том, чтобы как можно дольше хватало сил и здоровья для таких встреч…

СПРАВКА

Павел Павлович Сюткин (род. 1 апреля 1922, Слободской уезд, Вятская губерния) — советский военный деятель, артиллерист, участник Великой Отечественной войны, полковник в отставке. Герой Российской Федерации (7 марта 2008).

По состоянию на 2013 год является последним по дате награждения ветераном Великой Отечественной войны, прижизненно удостоенным звания Героя.

Награды СССР

орден Красного Знамени (14 февраля 1945)

орден Александра Невского (27 октября 1944)

2 ордена Отечественной войны I степени (21 мая 1944, 11 марта 1985)

2 ордена Красной Звезды (5 февраля 1944, 20 декабря 1966)

медаль «За боевые заслуги»

медаль «За взятие Кёнигсберга»

медаль «За освоение целинных земель»

другие медали

Награды Российской Федерации

Герой Российской Федерации (7 марта 2008)

орден Почёта

медаль Жукова

памятные и юбилейные медали

Источник: https://nstarikov.ru/geroj-velikoj-vojny-on-5-raz-gorel-v-sau-i-unichtozhil-sotni-gitlerovcev-114374