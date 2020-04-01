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Фейки о коронавирусе в России распространяют структуры Ходорковского.

02:06. 1 апреля 2020 59 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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В период борьбы с распространением инфекции коронавируса активизировал свою деструктивную деятельность центр «Досье», финансируемый беглым олигархом Михаилом Ходорковским.

Данная организация опубликовала на своем сайте лживый материал, в котором предсказывает гибель десятков тысяч россиян в ближайшие месяцы от вируса COVID-19.

Данная публикация «Досье» является намеренным искажением фактов и преследует цель посеять панику в российском обществе.

В своей публикации подручные Ходорковского ссылаются не на проверенные официальные данные ВОЗ, а на некие анонимные источники. Впрочем, к такому фактчекингу прибегают все русофобские СМИ.

Вброс «Досье» поддержали британское информагентство Reuters и псевдопрофсоюз скандального блогера Алексея Навального «Альянс врачей». Естественно, что такая «слаженная» работа фейкометчиков требует жесткой координации действий.

Одним из людей Ходорковского, выступающим связующим звеном между олигархом и СМИ, является директор фонда Justice for Journalists Мария Орджоникидзе.

Имеющая гражданство Великобритании, бывшая глава пресс-центра Ходорковского, Орджоникидзе является одной из самых близких приближенных олигарха. Именно ее Ходорковский поставил во главе фонда Justice for Journalists, генерирующего фейки о России.

Еще один интересный момент. Мария Орджоникидзе преподавала в Российском университете Дружбы Народов, который заканчивал Алексей Навальный. Видимо, там и произошло их знакомство и теперь однокашники клепают фейки о коронавирусе на деньги беглого Ходора.

Источник: https://maxpark.com/user/4295873235/content/7074343

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