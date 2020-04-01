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Древние переизданные и современные книги по Древнесловенской Буквице. Конгресс по буквице.

16:04. 1 апреля 2020 72 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Обзор книг. Иван Царевич.
Конгрессъ по Буквице состоялся в Москве, 2 февраля 2020 года.

Конгрессъ проводился с целью поделиться достижениями в области языкознания, мировоззрения и прикладного применения Буквицы вместе с известными писателями и исследователями.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BFT0FoumKY0

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