Центр «Досье» Ходорковского с помощью фотошопа склепал фейк про коронавирус.

лавной темой новостной повестки последних нескольких недель, вне всякого сомнения, является борьба с коронавирусной инфекцией. Разумеется, представители либеральной тусовки активно пользуются столь громким инфоповодом, чтобы тиражировать различные фейки и, таким образом, нагнетать панику среди россиян. В частности, можно выделить известного русофоба Михаила Ходорковского, который пытается заполонить все информационное пространство своими вбросами.

Сначала беглый олигарх публиковал фейки на своей страничке в соцсетях, а теперь подключил и подконтрольный ему центр «Досье». Так, на сайте данного проекта появилась статья про заниженное количество заболевших коронавирусной инфекцией, на основании чего делается вывод, что в ближайшие 2-3 месяца от китайской заразы умрет 30 тысяч человек.

Однако верится в данную информацию с трудом. Начнем с того, что «Досье» ссылается на некие «внутренние аналитические обзоры правительства Московской области», где якобы фиксируются другие данные по статистике заражений.

Помимо этого, проект Ходорковского пытается подкрепить свой неутешительный прогноз липовыми таблицами, которые созданы на Photoshop и содержат в себе цифры, взятые с потолка. В них авторы статьи утверждают, что если немедленно ввести строгий карантин, то смертность от коронавируса сократится с 30 до 3 тысяч.

Но самое главное то, что источником данного вброса является – британское агентство Reuters, которое не раз уличали в публикации русофобских и лживых материалов. К слову, сами британцы склепали свой фейк на основе данных так называемого «Альянса врачей», возглавляемого навальнисткой Анастасией Васильевой.

Вот так Ходорковский, пытаясь дискредитировать российские власти, в очередной раз облажался.

Источник: https://mpsh.ru/19930-centr-dose-hodorkovskogo-s-pomoschju-fotoshopa-sklepal-fejk-pro-koronavirus.html